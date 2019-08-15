ATWOOD APPLE DUMPING FESTIVAL

The Apple Dump
TO PROMOTE THE APPLE DUMPLING FESTIVAL AND SHALYNN’S SHUFFLE 5K THAT WILL BE TAKING PLACE IN ATWOOD THIS WEEKEND.
LOTS OF ENTERTAINMENT FOOD AND VENDORS
FREE FAMILY NIGHT ON FRIDAY NIGHT.
APPLE DESSERT AUCTION, BABY PAGEANT, KIDDIE TRACTOR PULL, AMERICAN HERITAGE PARADE SATURDAY AT 2PM.
2ND ANNUAL SHALYNN’S SHUFFLE 5K. FOUNDED WITH SHALYNN’S HOPE AFTER HER DAUGHTER PASSED FROM ACCIDENTAL HEROIN OVERDOSE. PROCEEDS FROM 5K HELP TO PROMOTE EDUCATE AND PROMOTE AWARENESS OF SUBSTANCE ABUSE IN OUR COMMUNITIES AND SCHOOLS.
EVENT FESTIVAL AUGUST 16TH -AUGUST 17TH
SHALYNN’S SHUFFLE FK ATWOOD SAT AUGUST 17TH 7:30 AM