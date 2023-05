CHARLESTON (WCIA) — Finishing the 100 meter hurdles first in her heat, then having to run down the field to run in heat 1 of the 100 meter dash, Tuscola’s Lia Patterson had three minutes to get mentally ready before winning back to back races.

“They’re like you got to go and I was like, ‘Okay, that’s a really fast three minutes,’ so I’m like, my mentality had to change. I was like okay, just breathe in, breathe out and you got another race to go and you got another race to run.”

Patterson also PR’d in the 300 meter hurdles coming in first place overall, and 2nd overall in the 200 meter, winning every heat she ran in at the Class 1A state track and field prelims. The sophomore’s biggest competition was in the 100 meter dash in Meridian’s Kaylin Moreland. She finished first in her heat, but second overall just .5 seconds behind Patterson, punching her ticket in the 200 as well by winning her heat.

“It’s so amazing looking up and seeing a huge crowd here and I know in finals it’s going to be even more, more energy and the competition is just going to be great so nice weather,” Moreland said. “Good competition and lots of people, can’t ask for anything better.”

After not making it to Eastern Illinois last year as a freshman, St Thomas More’s Alyson Clements will run for a title on Saturday after finishing first in her heat in the 400.

“I’m pretty happy about it. It’s a pretty big goal so I’m glad I made it,” she said.

Setting the record in the 400 at her school, Paxton-Buckley-Loda, Trixie Johnson is keeping her focus on the 800 now after winning her heat and getting a PR at 2:18.

“Knowing that I had no one around me and I can still run a PR and it’s really reassuring especially going into finals knowing there will be girls around me in finals and girls to chase down so I’m excited to see how that goes,” Johnson said.

With two seniors in their 4×200 relay, Maroa-Forsyth’s Livia Binder crossed the finish line in first place with a time of 1.46.38, winning their heat and placing 4th overall. Tuscola’s Kate Foltz came out of nowhere to win heat 3 in the 1600, getting a PR and finishing first overall.

The Class 2A and 3A prelims will take place Friday, with the state finals for all classes on Saturday.

100 Meters 1A – Prelims

1.10Lia Patterson12.27a (2.2)PRTuscola2.12Kaylin Moreland12.32a (2.0)Macon (Meridian)3.12Lindley Johnston12.33a (1.8)PRToulon (Stark County)4.9Ainsley Johnson12.38a (1.2)Springfield (Lutheran)5.9Daniella Bumber12.43a (1.2)PRHenry (H.-Senachwine)6.11Kiara Wesseh12.49a (1.8) SR Newark7.12Jaela Pierson12.50a (2.2)PRPeoria Heights8.12Bre Crose12.51a (2.0)PRHoopeston (H. Area)9.9Emmie Gurley12.59a (2.2)Vienna10.11Layla Lerus12.62a (2.0)Chicago (Lycée Français …11.10Emma Randecker12.63a (1.8) SR Savanna (West Carroll)12.12Andrea Mattingly12.68a (1.2)Oblong-Palestine-Hutsonv…13.12Livia Binder12.68a (1.2) SR Maroa (M.-Forsyth)14.9Saylor Barry12.70a (2.2)PRMendon (Unity)15.11Lillian Russell12.73a (2.0)PRSherrard16.11Zari Young12.75a (1.2)PRChicago (Holy Trinity)17.12Haley Garrett12.80a (2.2) SR Cerro Gordo18.9Bre’anna Kelly12.83a (1.2)Madison19.10Emma Crawford12.89a (1.8) SR Virden (North Mac)20.10Briah Johnson12.92a (1.8)Vienna21.12Anna Lopez12.95a (2.0)Peru (St. Bede)22.11Kaileigh Thompson13.04a (2.0)Chicago (C. Hope Academy)23.9Lila Coleman13.06a (2.0)PRSeneca24.12Teagan Morley13.13a (1.8)Pleasant Plains25.11Kaitlyn Vahling13.17a (1.2)Teutopolis26.11Shelby Thorson13.18a (1.8)Nashville27.11Desirae Dockery13.19a (1.8)McLeansboro (Hamilton Co…28.10Emma Austin13.28a (2.0)Monmouth (United)29.9Mia Diffenderfer13.29a (1.2)Lena (L.-Winslow)30.12Alexis Wike13.34a (1.2)PRFarmer City (Blue Ridge)31.9Jordyn Ballard13.39a (2.2)Rockford (Lutheran)32.11Faith Banister13.43a (1.8)Bloomington (Central Cat…33.12Madyson Salisbury13.92a (2.0)Mackinaw (Deer Creek-M.)–.12Laila GivensDNS (2.2)Chicago (Providence St. …–.11Payton CarterDNS (2.2)St. Joseph (S.J.-Ogden)

200 Meters 1A – Prelims

1.12Lindley Johnston25.29a (-0.6)PRToulon (Stark County)2.10Lia Patterson25.51a (-2.0)Tuscola3.12Cambria Geyer25.66a (-1.2)PRTremont5.10Emma Randecker25.73a (-0.6)PRSavanna (West Carroll)6.9Daniella Bumber25.81a (-1.2)PRHenry (H.-Senachwine)4.12Kaylin Moreland25.89a (-0.4)Macon (Meridian)7.9Ainsley Johnson26.12a (-2.0)PRSpringfield (Lutheran)8.11Reece Bertelsen26.29a (-0.4)Monmouth (United)9.10Aubrey Phillips26.46a (-0.6)PREl Paso (E.P.-Gridley)10.10Belle Shoufler26.46a (-2.0)PRWilliamsville11.12Jaela Pierson26.57a (-0.6)PRPeoria Heights12.9Saylor Barry26.65a (-1.2)Mendon (Unity)13.9Emmie Gurley26.66a (-0.6)Vienna14.12Bre Crose26.93a (-1.2)Hoopeston (H. Area)15.9Lucy Gargani27.01a (-0.6)Rockford (R. Christian)16.11Amber-Christine Reed27.04a (-0.6)PRBismarck (B.-Henning-Ros…17.12Alexis Wike27.07a (-0.6)Farmer City (Blue Ridge)18.11Layla Lerus27.18a (-0.4)Chicago (Lycée Français …19.12Cate McDaniels27.20a (-1.2)Westmont20.11Desirae Dockery27.43a (-1.2)McLeansboro (Hamilton Co…21.12Andrea Mattingly27.52a (-2.0)Oblong-Palestine-Hutsonv…22.11Nahla Willams27.52a (-2.0)Cairo23.11Arista Hill27.57a (-0.4)Johnston City24.11Kaileigh Thompson27.67a (-1.2)Chicago (C. Hope Academy)25.11Brooklyn Hatteberg27.73a (-2.0)Newark26.10Calie Field27.75a (-0.4)Carrollton27.11Autum Pritchard27.89a (-0.4)Forreston28.12Alycia Haun27.99a (-2.0)Monmouth (United)29.10Lera Schmeink28.10a (-0.6)Carlyle–.10Lilly GilbertsonDNS (-1.2)Glen Carbon (Father McGi…–.11Lillian RussellDNS (-0.4)Sherrard–.12Laurel MunsonDNS (-2.0)Eureka–.11Kaitlyn VahlingDNS (-0.4)Teutopolis

400 Meters 1A – Prelims

1.9Daniella Bumber57.27aPRHenry (H.-Senachwine)2.11Ahry Comer57.68aPRGolconda (Pope County)5.10Lilly Gilbertson57.96aPRGlen Carbon (Father McGi…3.10Alyson Clements58.16aPRChampaign (St. Thomas Mo…4.12Lindley Johnston58.25aToulon (Stark County)6.9Addison Lucht58.42aPRMilford7.12Laurel Munson58.71aPREureka8.11Lillian Russell59.25aPRSherrard9.11Makenna Bode59.31aPRPort Byron (Riverdale)10.9Bri Harms59.36aWashburn (Lowpoint-W.)11.12Kaylin Moreland59.41aMacon (Meridian)12.10Lily Woolery1:00.14aShelbyville13.9Ema Simpson1:00.17aPRArcola14.11Kylee Weber1:00.26aPRRobinson15.12Cadence Manning1:00.56aROWVA/Williamsfield16.11Kami Rhoades1:00.72aPRAthens17.10Kiely Kemph1:01.11aPRElmhurst (IC Catholic)18.9Reese Meyers1:01.11aWinnetka (North Shore Co…19.10Sophia Yaklich1:01.16a SR Bloomington (Central Cat…20.11Emma Leslie1:01.25aElgin (Harvest Christian…21.12Elizabeth Curry1:01.27a SR Casey (C.-Westfield)22.11Autum Pritchard1:01.39aPRForreston23.10Aly Douglass1:01.65aBethany (Okaw Valley)24.JrIrene Vandenbergh1:01.75aNokomis25.10Vanessa Teel1:02.71aPinckneyville26.11Josie Bryan1:02.93aCarthage (Illini West)27.11Brandy Petitt1:03.26aRiverton28.12Trixie Johnson1:03.33aPaxton (P.-Buckley-Loda)29.10Addison Ness1:03.96aNewark30.9Avery Wyatt1:04.06aPittsfield31.9Tess Simpson1:04.22aPRRed Bud–.11Kaitlyn VahlingDNSTeutopolis–.12Kristen GarthDNSChicago (C. Hope Academy)–.10Katie FlynnDNSMonmouth (United)

800 Meters 1A – Prelims

1.11Kennady Anderson2:17.19a SR Kewanee (Wethersfield)2.12Trixie Johnson2:18.12aPRPaxton (P.-Buckley-Loda)3.11Ahry Comer2:18.29aGolconda (Pope County)4.9Morgan Capriola2:19.11aPRWinnebago5.10Evelyn O’Connor2:19.64aPRSeneca6.9Emily Downing2:20.36aPRCambridge7.12Grace Erb2:20.41aWinnebago8.11Kaitlyn Hatley2:21.74aGlen Carbon (Father McGi…9.10Skylar Palmgren2:21.75aPRByron10.10Aly Douglass2:21.98a SR Bethany (Okaw Valley)11.12Meg Simmons2:23.73aPRAstoria12.11Kyla Engel2:23.75aPRPatoka13.10Abigail Wolters2:24.93aPleasant Plains14.10Ella Tingley2:25.35aRobinson15.9Dallyce Harrell2:25.88aPRChicago (F.W. Parker)16.11Macie Russell2:25.94aCatlin (Salt Fork)17.12Erika King2:26.30aPRMorrison18.12Sydney Bonham2:27.18aBeecher19.10Savanna Franzen2:27.78aSt. Joseph (S.J.-Ogden)20.11Mattea Wuest2:28.88aPRPort Byron (Riverdale)21.9Caroline Tepe2:30.87aOkawville22.11Skyler Anderson2:31.09aChampaign (St. Thomas Mo…23.11Evita Martinez2:32.38aKankakee (McNamara)24.9Ava Gregory2:32.92aDuQuoin (H.S.)25.9Tessa Bowers2:33.90aShelbyville26.9Alaina Hawker2:33.92aPleasant Plains27.12Olivia Thoroman2:35.61aVirden (North Mac)28.10Gabriella Buonauro2:36.77aPRChicago (Rickover Naval …29.10Danielle Strunk2:37.39aHeyworth30.12Caroline Peters2:39.40aNew Berlin31.9Ava Proehl2:42.39aTremont–.11Claire AlbertsonDNSEureka

1600 Meters 1A – Prelims

1.9Kate Foltz5:03.66aPRTuscola4.12Eden Mueller5:05.16aPRAledo (Mercer County)2.9Molly Farrell5:06.07aMarshall5.12Kaylee Woolery5:09.60aWinnebago3.11Kennady Anderson5:10.69aKewanee (Wethersfield)6.10Elena Rybak5:12.15aGlen Carbon (Father McGi…7.12Nora Brady5:13.26aBloomington (Central Cat…8.11Ahry Comer5:16.43aGolconda (Pope County)9.11Arianna Neisen5:17.09aPRLiberty10.9Emily Downing5:17.32aCambridge11.11Grace Mullin5:19.17aPalos Heights (Chicago C…12.12Marissa Roggensack5:20.20aWinnebago13.12Meg Simmons5:22.24aPRAstoria14.9Madigan Burger5:23.02aPRNew Berlin15.9Abagail Baumann5:24.57aPRRockford (Lutheran)16.10Meika Bender5:25.28aPREureka17.12Isabel Arthur5:25.92aPRMarshall18.9Celeste Richards5:26.92aPRPeotone19.12Kate Ahmari5:27.14aUrbana (University)20.10Louisa Wilson5:28.56aWilliamsville21.9Kihra Moes5:29.68aPRPalos Heights (Chicago C…22.10Jane Cummins5:32.80aPRGlen Carbon (Father McGi…23.11Evita Martinez5:35.25aKankakee (McNamara)24.10Maggie Kellerman5:36.76aPRDuQuoin (H.S.)25.9Caroline Wettstein5:36.83aEl Paso (E.P.-Gridley)26.12Sydney Bonham5:37.73aBeecher27.11Macie Russell5:39.82aCatlin (Salt Fork)28.11Anna Tynan5:41.67aShelbyville29.12Kendra Downing5:43.02aCambridge30.12Jolee Larson5:43.21aShabbona (Indian Creek)31.10Nellie Melick5:43.95aEl Paso (E.P.-Gridley)32.12Danielle Isasi5:53.53aPRWinnetka (North Shore Co…33.9Jojo Husbeck5:56.71aChicago (F.W. Parker)34.12Myka Fenton5:59.21aLitchfield35.11Addelyne Nehmelman6:01.61aDelavan36.11Jillian Norman6:13.19aErie

100m Hurdles 1A – Prelims

1.12Cambria Geyer14.60a (0.8)PRTremont2.10Lia Patterson15.10a (0.0)Tuscola3.11Kiara Wesseh15.42a (2.1) SR Newark5.10Maisie Kull15.51a (0.8)PRShelbyville6.12Campbell Schrank15.64a (2.1)Winnebago7.12Shelby Mcgee15.69a (0.8) SR Catlin (Salt Fork)4.11Makhiya Stephen15.81a (2.3)Maroa (M.-Forsyth)8.12Aleese Trimingham16.12a (0.0)Auburn9.10Emma Crawford16.14a (2.1)PRVirden (North Mac)10.11Elly Jones16.18a (0.0)Amboy11.12Macie Tosh16.29a (2.3)PRGoreville12.9Keyli Cogdal16.34a (2.3)El Paso (E.P.-Gridley)13.12Sophia Stender16.71a (2.1) SR Oregon14.12Kaytlyn Baker16.85a (0.8)St. Joseph (S.J.-Ogden)15.12Destiny Hooker16.89a (2.3)Fairfield16.12Grace Towles16.96a (2.3)Casey (C.-Westfield)17.9Aubrey Hurckes17.01a (0.0)PRTremont18.9Liv Hoene17.04a (0.8)PREffingham (St. Anthony)19.12Maddy (Madelyn) Har…17.09a (0.0)Downs (Tri-Valley)20.10Jha’mea Sanders17.19a (2.3)PRChicago (C. Hope Academy)21.9Agnes Genenbacher17.39a (2.1)Camp Point (Central)22.12Macy Zeglis17.45a (0.0)Peru (St. Bede)23.10Alyssa Statler17.46a (0.0)Okawville24.12Natalie Gonzalez17.52a (2.1)ROWVA/Williamsfield25.11Jasmine Merideth17.75a (2.3)Chester26.9Lilly Pfeifer17.86a (2.1)PRSeneca27.12Ella Capozzi17.94a (2.1)PRWinnetka (North Shore Co…28.9Grace Roth18.73a (0.8)Williamsville29.10Payton Louck19.76a (0.8)Eureka

300m Hurdles 1A – Prelims

1.10Lia Patterson44.51aPRTuscola2.12Cambria Geyer44.71a SR Tremont3.11Kiara Wesseh46.35aNewark4.11Kendall Stewart46.62aLitchfield5.12Campbell Schrank46.88aPRWinnebago6.9Lily Bosnich47.09aPRPeru (St. Bede)7.12Aleese Trimingham47.80aAuburn8.11Lydia Luechtefeld47.93aPROkawville9.10Maisie Kull48.15aShelbyville10.12Caitlyn O’Boyle48.23aSeneca11.11Kelsey Moore48.30aArcola12.12Grace Towles48.61aPRCasey (C.-Westfield)13.9Liv Hoene48.74aEffingham (St. Anthony)14.12Macie Tosh48.93aGoreville15.10Akeelah Knox49.44aPRCarlyle16.12Destiny Hooker49.44aFairfield17.11Chasitie Mossman49.46aPRAthens18.11Letrese Buisker49.55a SR Forreston19.10Isabella Phillips49.57aDuQuoin (H.S.)20.10Kyra Denning49.67aPRHeyworth21.12Ellie Ten Eyck49.67aPittsfield22.10Katie Berner49.83aBrownstown23.12Kaytlyn Baker50.12aSt. Joseph (S.J.-Ogden)24.9Macy Gochanour50.18aMinonk (Fieldcrest)25.11Lynn Stringini50.60aMilledgeville26.11Jenny Lumkes50.75aElmhurst (Timothy Christ…27.10Renee Blunier50.78aWarsaw West Hancock28.11Audrey Hunter51.10aChicago (F.W. Parker)29.12Maddy (Madelyn) Har…51.16aPRDowns (Tri-Valley)30.10Jha’mea Sanders51.25aChicago (C. Hope Academy)31.9Alayna Garza51.46aEureka32.10Josie Hughes51.55aHavana–.12Shelby McgeeDNSCatlin (Salt Fork)

4×100 Relay 1A – Prelims

1.

49.56aSeneca – A2.

49.80aMonmouth (United) – A3.

49.83aEureka – A4.

50.05aRockford (R. Christian) …5.

50.10aMaroa (M.-Forsyth) – A6.

50.44aPeru (St. Bede) – A7.

50.66aSherrard – A8.

50.78aVirden (North Mac) – A9.

50.83aROWVA/Williamsfield – A10.

50.96aCarrollton – A11.

50.96aEl Paso (E.P.-Gridley) -…12.

51.01aFulton – A13.

51.21aHenry (H.-Senachwine) – A14.

51.22aChicago (C. Hope Academy…15.

51.34aMilford – A16.

51.38aSullivan – A17.

51.45aOregon – A18.

51.57aWilliamsville – A19.

51.71aCamp Point (Central) – A20.

51.87aBismarck (B.-Henning-Ros…21.

51.93aTeutopolis – A22.

51.98aMadison – A23.

51.99aNashville – A24.

52.05aNewton – A25.

52.16aKewanee (Wethersfield) -…26.

52.17aElmwood – A27.

52.18aMackinaw (Deer Creek-M.)…28.

52.18aNewark – A29.

52.24aFarmington – A30.

52.28aBloomington (Central Cat…31.

52.38aGreenview – A32.

52.42aMilledgeville – A33.

52.46aVienna – A34.

52.89aFairfield – A35.

53.04aChicago (Holy Trinity) -…36.

53.85aWinnebago – A

4×200 Relay 1A – Prelims

1.

1:44.32aSeneca – A2.

1:44.51aRockford (R. Christian) …3.

1:45.07aMonmouth (United) – A4.

1:46.38aMaroa (M.-Forsyth) – A5.

1:47.46aFulton – A6.

1:47.51aNewton – A7.

1:47.82aEureka – A8.

1:47.93aEl Paso (E.P.-Gridley) -…9.

1:48.48aPeru (St. Bede) – A9.

1:48.48aCarrollton – A11.

1:48.56aWilliamsville – A12.

1:48.63aPleasant Plains – A13.

1:48.77aBismarck (B.-Henning-Ros…14.

1:49.07aNewark – A15.

1:49.09aFarmington – A16.

1:49.36aOregon – A17.

1:49.38aSullivan – A18.

1:49.82aGreenview – A19.

1:49.86aDowns (Tri-Valley) – A20.

1:49.88aErie – A21.

1:50.22aAlton (Marquette) – A22.

1:50.79aROWVA/Williamsfield – A23.

1:51.22aVienna – A24.

1:51.40aTrenton (Wesclin) – A25.

1:51.55aNashville – A26.

1:51.65aElmwood – A27.

1:52.04aRobinson – A28.

1:52.27aChristopher – A29.

1:52.74aChicago (C. Hope Academy…30.

1:53.20aWestville – A31.

1:53.80aChicago (Holy Trinity) -…32.

1:53.83aSherrard – A

4×400 Relay 1A – Prelims

1.

4:03.82aSeneca – A2.

4:05.58aMonmouth (United) – A5.

4:05.71aGlen Carbon (Father McGi…3.

4:05.83aWinnebago – A6.

4:05.85aPleasant Plains – A7.

4:07.22aSherrard – A4.

4:07.40aNewton – A8.

4:09.08aEureka – A9.

4:09.79aRobinson – A10.

4:11.61aNashville – A11.

4:12.06aOkawville – A12.

4:12.95aROWVA/Williamsfield – A13.

4:13.31aSt. Joseph (S.J.-Ogden) …14.

4:14.24aMilford – A15.

4:14.29aOregon – A16.

4:14.75aShelbyville – A17.

4:16.00aKewanee (Wethersfield) -…18.

4:16.18aKnoxville – A19.

4:17.08aPittsfield – A20.

4:17.39aTrenton (Wesclin) – A21.

4:20.36aRockford (R. Christian) …22.

4:21.38aLitchfield – A23.

4:21.51aNewark – A24.

4:21.99aTaylor Ridge (Rockridge)…25.

4:22.70aEl Paso (E.P.-Gridley) -…26.

4:24.53aGreenview – A27.

4:25.16aTuscola – A28.

4:26.42aBloomington (Central Cat…29.

4:27.28aPinckneyville – A30.

4:28.36aAuburn – A31.

4:30.93aChicago (C. Hope Academy…32.

4:31.09aWashburn (Lowpoint-W.) -…33.

4:32.42aSavanna (West Carroll) -…34.

4:33.46aWinnetka (North Shore Co…35.

4:33.83aDuQuoin (H.S.) – A

4×800 Relay 1A – Prelims

1.

9:50.77aSeneca – A2.

9:51.50aGlen Carbon (Father McGi…3.

9:52.19aWinnebago – A4.

9:54.86aEureka – A5.

10:00.66aRobinson – A6.

10:01.00aPleasant Plains – A7.

10:02.63aPalos Heights (Chicago C…8.

10:03.00aShelbyville – A9.

10:03.53aKnoxville – A10.

10:05.18aEl Paso (E.P.-Gridley) -…11.

10:07.12aWilliamsville – A12.

10:08.59aToulon (Stark County) – A13.

10:09.25aCambridge – A14.

10:09.43aWashburn (Lowpoint-W.) -…15.

10:11.31aChampaign (St. Thomas Mo…16.

10:11.78aKewanee (Wethersfield) -…17.

10:12.82aSt. Joseph (S.J.-Ogden) …18.

10:16.19aSherrard – A19.

10:23.93aPittsfield – A20.

10:33.71aElgin (Harvest Christian…21.

10:35.30aElmwood – A22.

10:40.51aPinckneyville – A23.

10:40.79aNewton – A24.

10:42.60aDecatur (St. Teresa) – A25.

10:46.74aBreese (Mater Dei) – A26.

10:47.22aKankakee (McNamara) – A27.

10:50.10aDowns (Tri-Valley) – A28.

10:51.47aByron – A29.

10:53.69aFulton – A30.

10:57.25aAlton (Marquette) – A31.

11:02.35aNew Berlin – A32.

11:13.19aDelavan – A33.

11:33.29aDes Plaines (Willows Aca…34.

11:34.69aMonmouth (United) – A35.

11:51.48aChicago (C. Hope Academy…36.

12:08.73aCarmi (C.-White County) …

Shot Put 1A – Finals

1.12Laney Lester11.98mHenry (H.-Senachwine)2.12Amanda Gustafson11.85mWinnebago3.9Addison Johnson11.78mPRDecatur (St. Teresa)4.12Emily Schoen11.70mGillespie5.12Jazzi Hicks11.68mCerro Gordo6.11Sydni Badertscher11.40mPRForreston7.10Addie Stadsholt11.31mAthens8.12Aubrey Sorrell11.18mPRRushville (R.-Industry)9.10Maya Rounds10.85mSesser (S.-Valier)10.11Kennedy Buck10.84mErie11.12Paige Vasquez10.79mChester12.10Lauren Orwig10.74mToulon (Stark County)13.9Hannah Brown10.64mVandalia14.10Hannah Gibson10.60mCarlinville14.11Natalie Hasting10.60mTuscola16.10Isabella Bunting10.57mDwight17.12Isabelle Ware10.39mSparta18.11Brooke Schafer10.32mNewton19.12Brianna Neumiller10.30mErie20.9Lilly Kirkpatrick10.11mSesser (S.-Valier)21.10Ellie Bartling10.07mNashville22.12Emily Robidoux9.95mPaxton (P.-Buckley-Loda)23.12Kylie Norris9.67mBushnell (B.-Prairie Cit…24.11Gabi Maxwell9.62mSeneca25.11Faith Baker9.59mSeneca26.12Mia Howard9.45mGlasford (Illini Bluffs)27.11Nyla Kyles9.33mUrbana (University)28.10Megan Martin9.31mWatseka29.10Jasmine Mejia9.28mChicago (Rickover Naval …30.11Emilise Comeau9.07mWinnetka (North Shore Co…

Discus 1A – Finals

1.12Laney Lester39.65mHenry (H.-Senachwine)2.11Brianna Brodie38.51mPrinceville3.10Brenna Dutcher37.28mPRWarrensburg (W.-Latham)4.10Addie Stadsholt37.10mAthens5.12Anna Webel36.43mFarmington6.12Brianna Neumiller36.37mPRErie7.10Hannah Gibson36.13mCarlinville8.12Adi Scott35.31mMarshall9.12Amanda Gustafson35.20mWinnebago10.12Mia Howard35.07mGlasford (Illini Bluffs)11.10Brylee Lawson34.66mWinchester12.12Ruby Konkel34.08mNashville13.10Ashlyn Rager33.84mPRCarmi (C.-White County)14.11Natalie Hasting33.27mTuscola15.10Maya Rounds33.19mPRSesser (S.-Valier)16.11Faith Baker31.91mSeneca17.11Brooke Cowger31.55mPatoka18.11Gabi Maxwell30.42mSeneca19.11Sydni Badertscher30.04mForreston20.9Grace Klessig29.94mDowns (Tri-Valley)21.11Savannah Shumate29.65mGibson City (G.C.-Melvin…22.11Olivia Vradenburg28.38mWarsaw West Hancock23.10Jasmine Mejia28.33mChicago (Rickover Naval …24.12Quinc Haverland28.11mMilledgeville25.12Emily Schoen27.92mGillespie26.11Jonika Nickles26.98mHume (Shiloh)27.12Julia Parrish26.37mO’Fallon (First Baptist …28.11Aisha Halley23.45mChicago (C. Hope Academy)29.9Lainey Wichtowski22.88mWestville

High Jump 1A – Prelims

1.10Aubrey Phillips1.55mEl Paso (E.P.-Gridley)2.11Kiara Wesseh1.55mNewark3.12Lindley Johnston1.55mToulon (Stark County)4.10Mia Range1.55mGlen Carbon (Father McGi…5.9Ainsley Johnson1.55mSpringfield (Lutheran)6.11Ella McFarland1.55mBismarck (B.-Henning-Ros…7.9Elizabeth Alex1.55mPRElmhurst (Timothy Christ…8.12Alexis Wike1.55mFarmer City (Blue Ridge)9.10Makayla Albrecht1.55mBloomington (Central Cat…10.9Anna Weber1.55mPleasant Plains11.10Molly Hofmann1.55mAledo (Mercer County)12.11Jada Buehnerkemper1.55mTeutopolis13.11Letrese Buisker1.55mForreston14.12Jillian Hulsing1.55mPRManlius (Bureau Valley)15.12Kyra Carothers1.50mMendon (Unity)15.9Kennedy Gunning1.50mCarthage (Illini West)15.12Emily Miller1.50mPRWatseka15.12Eden Copelin1.50mWaverly15.10Mary Scheidemantel1.50mEffingham (St. Anthony)15.10Ennen Ferris1.50mForreston15.10Reese Deckard1.50mEl Paso (E.P.-Gridley)15.10Ellee Green1.50mDuQuoin (H.S.)15.9Madisyn Redman1.50mRobinson15.10Jha’mea Sanders1.50mPRChicago (C. Hope Academy)15.9Meredith Grunloh1.50mColfax (Ridgeview)–.9Grace GoettscheNHCarthage (Illini West)–.9Riane BearNHSullivan–.10Elise HamiltonNHSparta–.11Gracie SmithenryNHNewton–.10Gabrielle LaskowskiNHArgenta (A.-Oreana)–.9Ellie FooteNHCamp Point (Central)–.9Belle SchmaleNHNashville–.9Cami AndersonNHSherrard–.12Annabeth WebbNHVienna–.11Emily HickersonNHOrion–.12Emma FordNHPoplar Grove (North Boon…–.11Zora KerseyNHChicago (Rickover Naval …

Pole Vault 1A – Prelims

12.10Mya Strahm3.21m SR Elmwood13.11Haley Carlton3.21m SR Georgetown (G.-Ridge Far…1.11Reagan Gibson3.06mShabbona (Indian Creek)2.11Payton Carter3.06mSt. Joseph (S.J.-Ogden)3.11Teagan Johnson3.06mSeneca4.11Allison Geen3.06mEffingham (St. Anthony)5.12Livia Binder3.06mMaroa (M.-Forsyth)6.11Bailey Luebchow3.06mPaxton (P.-Buckley-Loda)7.11Kylee Weber3.06mRobinson8.12Teagan Morley3.06mPleasant Plains9.10Ellie Bend3.06mShabbona (Indian Creek)10.10Tess Carlson3.06mNewark11.10Sonya Plescia3.06mPROregon14.10Karasyn Martin2.91mNewton14.11Emily Duckett2.91mShelbyville14.11Adalynn Miller2.91mShelbyville14.9Aliza Dominique2.91mSherrard14.12Emilee Richeson2.91mPawnee14.11Lizzie Uphoff2.91mEl Paso (E.P.-Gridley)14.12Sofia Nuzzo2.91m SR Sullivan21.12Kate Wilson2.76mPRPaxton (P.-Buckley-Loda)22.11Mariah Hayden2.61mFarmington22.11Kendall Stewart2.61mLitchfield22.12Audrie Dodds2.61mRushville (R.-Industry)22.11Olivia Purvis2.61mErie22.11Addison Stiegler2.61mSeneca22.10Anna Greene2.61mEffingham (St. Anthony)22.11Emma Chick2.61mWest Frankfort (Frankfor…–.12Hannah BernreuterNHTrenton (Wesclin)–.10Camryn MartinNHNewton–.12Sophie SchubertNHNashville–.9Haley GarberNHDowns (Tri-Valley)–.10Natalie ForwardNHRockford (R. Christian)–.11Victoria CooperNHLewistown–.10Lexi WelteNHNashville–.12Keeli LeeDNSFairfield–.9Anya GeltzNHTremont

Long Jump 1A – Finals

1.12Laurel Munson5.47m (0.0) SR Eureka2.12Anna Bruno5.37m (0.0)Seneca3.9Addison Lucht5.25m (0.0)PRMilford4.11Madison Kacevicius5.24m (0.0)Greenview5.11Josie Bryan5.16m (0.0)Carthage (Illini West)6.11Laney Nelson5.12m (0.0)Downs (Tri-Valley)7.12Jennifer Bonnett5.10m (0.0)Havana8.9Diana Huerta5.04m (0.0)Beardstown9.9Emma Behrmann5.01m (0.0)Nashville10.9Paige Cramer5.00m (0.0)Fulton10.10Maisie Kull5.00m (0.0)Shelbyville12.9Taylor Frawley4.99m (0.0)Henry (H.-Senachwine)12.11Arista Hill4.99m (0.0)Johnston City14.12Haley Garrett4.97m (0.0)Cerro Gordo15.12Cassidy Short4.95m (0.0)Sullivan16.11Vivien Griffin4.90m (0.0)Gilman (Iroquois West)17.11Desirae Dockery4.86m (0.0)McLeansboro (Hamilton Co…18.9Saylor Barry4.80m (0.0)Mendon (Unity)19.11Emma May4.77m (0.0)Elmwood20.12Sammy Hentrich4.72mAlton (Marquette)20.11Katelyn Shoemaker4.72mToledo (Cumberland)22.11Amber-Christine Reed4.70m (0.0)Bismarck (B.-Henning-Ros…23.12Hadley Lutz4.68mOregon24.10Miraya Pessman4.67mFulton25.10Kendal Bleyer4.64m (0.0)Pinckneyville26.12Nyma Richardson4.62mMooseheart27.12Lacie Schultz4.61m (0.0)Greenview28.10Ella Neihls4.60mTeutopolis29.12Makya Stuckey4.35mChicago (Noble/Rowe-Clar…30.10Imani Bays4.33mWinnebago31.9Izabella Fenton4.32mLitchfield32.10Abriel Smith4.25mEl Paso (E.P.-Gridley)33.10Lera Schmeink4.15m (0.0)Carlyle34.11Aisha Halley3.99mChicago (C. Hope Academy)

Triple Jump 1A – Finals

1.12Kelsey Hutchins11.20m (0.0)Sherrard2.12Anna Lopez11.06m (0.0)Peru (St. Bede)3.11Laney Nelson10.64m (0.0)Downs (Tri-Valley)4.9Emma Behrmann10.41m (0.0)Nashville6.10Mary Elliott10.36m (0.0)Robinson7.10Carly Kasten10.36m (0.0)Nashville7.10Claire Dixon10.35m (0.0)Hoopeston (H. Area)8.12Shelby Mcgee10.34m (0.0)Catlin (Salt Fork)9.JrIrene Vandenbergh10.27m (0.0)Nokomis12.9Meredith Chambers10.25m (0.0)Shelbyville11.11Teagan Johnson10.21m (0.0)Seneca11.10Tori Brown10.21m (0.0)Glasford (Illini Bluffs)13.11Ella McFarland10.13m (0.0)Bismarck (B.-Henning-Ros…14.11Zora Kersey10.02m (0.0)Chicago (Rickover Naval …15.12Sammy Hentrich10.01m (0.0)Alton (Marquette)15.9Faith Alford10.01m (0.0)Camp Point (Central)17.12Ciara Shreeves9.98m (0.0)Knoxville18.9Mia Diffenderfer9.92m (0.0)Lena (L.-Winslow)19.11Josie Bryan9.82m (0.0)Carthage (Illini West)20.9Diana Huerta9.80m (0.0)Beardstown21.10Kendal Bleyer9.63m (0.0)Pinckneyville22.10Jacqueline Dill9.27m (0.0)Pinckneyville23.11Aisha Halley9.05m (0.0)Chicago (C. Hope Academy)–.11Rylee BramleyDNS (0.0)Downs (Tri-Valley)–.11Kaela NeihlsDNS (0.0)Teutopolis–.11Jenny LumkesDNS (0.0)Elmhurst (Timothy Christ…–.12Izabelle HayDNS (0.0)Sullivan–.12Haven MapleDNS (0.0)Watseka–.12Haley GarrettDNS (0.0)Cerro Gordo–.11Elly JonesDNS (0.0)Amboy–.11Callie SchumacherDNS (0.0)Eureka–.11Teresa HarrisDNS (0.0)Taylor Ridge (Rockridge)–.10Ella MillerDNS (0.0)Westville13.12Adelyn RichardDNS (0.0)Rockford (Lutheran)