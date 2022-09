WCIA — Highlights and scores from high school sports on Tuesday including Mahomet-Seymour and Lincoln volleyball, along with Bismarck-Henning-Rossville-Alvin and Armstrong-Potomac volleyball.

VOLLEYBALL

Mahomet-Seymour 2, Lincoln 1

Armstrong-Potomac 2, Bismarck-Henning-Rossville-Alvin 0

Salt Fork 2, Cissna Park 0

Hoopeston Area 2, Schlarman 0

Arthur-Lovington-Atwood-Hammond 2, Argenta-Oreana 0

Heritage 2, Villa Grove 1

Arthur Christian 2, Normal Calvary 0

BOYS SOCCER

Fisher/Gibson City-Melvin-Sibley 2, Hoopeston Area 0

Bloomington Central Catholic 3, St. Joseph-Ogden 0

Arthur Christian 4, Normal Calvary 0