WCIA — Highlights and scores from high school sports on Tuesday including video from Unity and Tuscola softball wins, plus Central beats Danville in soccer.

SOFTBALL

Class 1A Tuscola Regional

Tuscola 14, St. Teresa 0

Argenta-Oreana, Arcola

Class 1A Villa Grove Regional

Meridian 10, Salt Fork 0

Villa Grove 14, Georgetown-Ridge Farm 4

Class 1A LeRoy Regional

LeRoy 15, St. Thomas More 0

Blue Ridge 10, Watseka 8

Class 1A Milford Regional

Fisher 7, Milford 4

Class 1A Oblong Regional

Windsor/Stewardson-Strasburg 8, Oblong 1

Class 1A Cumberland Regional

Casey-Westfield 13, Neoga 0

Class 2A St. Joseph-Ogden Regional

Effingham St. Anthony 7, Marshall 0

Paris 5, St. Joseph-Ogden 2

Class 2A Unity Regional

Unity 8, Sullivan 0

Westville 2, Teutopolis 0

Class 2A Kankakee McNamara Regional

Kankakee McNamara, Hoopeston Area

Class 2A Monticello Regional

Bloomington Central Catholic 3, Pana 2

Class 2A Normal U-High Regional

Maroa-Forsyth 4, Clinton 0

Class 2A Sacred Heart-Griffin Regional

Tri-City 16, North Mac 1

Sacred Heart-Griffin 5, Auburn 1

Class 2A Williamsville Regional

Olympia 16, New Berlin 2

SOCCER

Class 1A Quincy Notre Dame Sectional

Sacred Heart-Griffin 0, Alton Marquette 0 DELAYED

Class 1A Warrensburg-Latham Sectional

Normal U-High 7, Williamsville 0

Class 2A Central Regional

Central 4, Danville 1

Normal West 8, Urbana 0

Class 2A Bethalto Civic Memorial Regional

Troy Triad 12, Taylorville 0

Class 2A Jacksonville Regional

Mt. Zion 2, Jacksonville 0

Class 2A Mascoutah Regional

Mascoutah 14, Charleston 0

Mattoon 1, Highland 0