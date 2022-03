WCIA — Highlights and scores from high school basketball on Tuesday night including video from the Class 3A Danville sectional semifinal where Sacred Heart-Griffin beat Centennial 58-50.

BOYS’ BASKETBALL

Class 1A Effingham St. Anthony Sectional:

Tuscola 51, Effingham St. Anthony 48

Class 1A Watseka Sectional:

Lexington 69, Decatur LSA 61

Class 2A Clifton Central Sectional:

Monticello 37, Herscher 25

Class 2A Flora Sectional:

Teutopolis 41, Alton Marquette 33

Class 2A Olympia Sectional:

Bloomington Central Catholic 58, Auburn 46

Class 3A Danville Sectional:

Sacred Heart-Griffin 58, Centennial 50

Class 3A Highland Sectional:

Glenwood 42, Centralia 38