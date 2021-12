HS scoreboard (12-27-21)

MONTICELLO (WCIA) — Scores from around Central Illinois and highlights from the Monticello Holiday Hoopla, where Monticello, Gibson City-Melvin-Sibley, Clinton, and Neoga all picked up wins.

BOYS BASKETBALL:

Monticello 51, Neoga 37

GCMS 58, Clinton 52

Tuscola 62, Oakwood 42

Monticello 63, Clinton 24

Paxton-Buckley-Loda 58, Ridgeview 48

Neoga 50, GCMS 34

Meridian 89, Vandalia 82

Red Hill 52, Arcola 43

GIRLS BASKETBALL:

Neoga 51, Monticello 43

Clinton 72, GCMS 13

Ridgeview 33, PBL 25

Tuscola 60, Stark County 12

Clinton 58, Monticello 23

Neoga 52, GCMS 22

Unity 38, Bismarck-Henning-Rossville-Alvin 23

Unity 46, North Vermillion 34