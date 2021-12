TOLONO (WCIA) — Scores from around Central Illinois, including highlights of Unity’s win over Clifton Central.

BOYS BASKETBALL:

Unity 41, Clifton Central 30

Tuscola 60, Aregenta-Oreana 41

Danville 73, Urbana 71 (OT)

Champaign Central 63, Bloomington 58

Cissna Park 63, Donovan 35

LaSalette 58, Westville 56

Watseka 63, Illinois Lutheran 46

St. Anthony 42, Dieterich 40

Pleasant Plains 57, PORTA 49

GIRLS BASKETBALL:

Watseka 40, Urbana 29

Rochester 43, U-High 35

Taylorville 61, Mahomet-Seymour 49