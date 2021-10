HS scoreboard (10-20-21)

WCIA — Highlights and scores from high school sports on Wednesday including boys’ soccer sectional play for Monticello and regional action from Mahomet-Seymour and Lincoln.

BOYS’ SOCCER

Class 1A Normal U-High Sectional:

Normal U-High 3, Monticello 1

Class 1A Carlinville Regional:

Sacred Heart-Griffin 4, Hillsboro 0

Class 2A Normal West Regional:

Lincoln 5, Bloomington 0

Normal West 2, Mahomet-Seymour 1

Class 2A Bethalto Civic Memorial Regional:

Mattoon 4, Charleston 2

Class 2A Rochester Regional:

Glenwood 10, Meridian 0

Rochester 3, Mt. Zion 1