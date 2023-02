WCIA — Regional titles are up for grabs with 28 area teams in the chase for a championship on Full Court Friday. Watch highlights, interviews and all the scores including video wins from St. Joseph-Ogden, Prairie Central, Teutopolis, Pleasant Plains, Tuscola, Salt Fork, Decatur LSA, Mahomet-Seymour, MacArthur and Sacred Heart-Griffin.

BOYS’ BASKETBALL

Class 1A Cerro Gordo Regional Final

Decatur LSA 58, St. Teresa 46

Class 1A Ridgeview Regional Final

Lexington 48, Le Roy 38

Class 1A Armstrong-Potomac Regional Final

Salt Fork 56, St. Thomas More 42

Class 1A Cumberland Regional Final

Casey-Westfield 52, Meridian 46

Class 1A Tuscola Regional Final

Tuscola 63, Arcola 46

Class 1A Jacksonville Routt Regional Final

Springfield Calvary 43, Jacksonville Routt 37

Class 1A South Central Regional Final

Effingham St. Anthony 40, Christ Our Rock Lutheran 34

Class 2A Teutopolis Regional Final

Teutopolis 59, Robinson 40

Class 2A Normal U-High Regional Final

Normal U-High 82, Williamsville 54

Class 2A Litchfield Regional Final

Alton Marquette 43, Pana 32

Class 2A Bismarck-Henning-Rossville-Alvin Regional Final

St. Joseph-Ogden 74, Bismarck-Henning-Rossville-Alvin 51

Class 2A Prairie Central Regional Final

Prairie Central 72, Monticello 38

Class 2A Auburn Regional Final

Pleasant Plains 40, PORTA 30

Class 2A Clinton Regional Final

Bloomington Central Catholic 80, Maroa-Forsyth 54

Class 3A Jacksonville Regional Final

East St. Louis 76, Jacksonville 42

Class 3A Central Regional Final

Mahomet-Seymour 35, Lincoln 33

Class 3A Mattoon Regional Final

MacArthur 66, Mt. Zion 64 F/OT

Class 3A Rochester Regional Final

Sacred Heart-Griffin 56, Southeast 32