WCIA — Catch highlights from Danville Volleyball’s home match with Normal West, and check scores from the area below:

VOLLEYBALL:

Normal West 2, Danville 0

Arthur-Lovington-Atwood-Hammond 2, Okaw Valley 0

Williamsville 2, Riverton 0

Urbana 2, Peoria Richwoods 1

Oakwood 2, Bismarck-Henning-Rossville-Alvin 0

BOYS SOCCER:

Cornerstone Christian Academy 8, St. Teresa 0

Central 12, Peoria Manual 0

Oakwood/Salt Fork 7, Rantoul 2