HS scoreboard (9-29-21)

WCIA — Highlights and scores from high school sports on Wednesday, including video from the Class 2A boys’ golf regional at Willow Pond in Rantoul.

BOYS’ GOLF

Class 2A Rantoul Regional at Willow Pond:

Pos Team Thru Overall 1 Normal University (2A)Pioneers(Central State Eight) F 298 2 Bloomington (2A)Purple Raiders(Big Twelve) F 310 3 Champaign Central (2A)Bear(Big Twelve) F 317 4 Mahomet-Seymour (2A)Bulldog(Apollo) F 320 5 Pontiac (2A)Indians(Illini Prairie) F 334 6 Centennial (2A)Charger(Big Twelve) F 349 7 Rantoul (2A)Eagles(Illini Prairie) F 366 8 Danville (2A)Viking(Big Twelve) F 379

Class 2A Taylorville Regional at Lake Shore Golf Course:

Pos Team Thru Overall 1 Glenwood (2A)Titan(Central State Eight) F 324 2 Highland (2A)Bulldog(Mississippi Valley) F 334 33 Jerseyville (2A)Panthers(Mississippi Valley) F 356 34 Triad (2A)Knights(Mississippi Valley) F 356 5 Civic Memorial (2A)Eagle(Mississippi Valley) F 366 6 Taylorville (2A)Tornadoes(Apollo) F 383 7 East Alton-Wood River (2A)Oilers(Prairie State) F 390 8 Greenville (2A)Comets(South Central) F 415

Class 2A Richland County Regional at Richland Country Club:

Pos Team Thru Overall 1 Paris (2A)Tigers(Little Illini) F 328 2 Mt. Zion (2A)Braves(Apollo) F 335 3 Mattoon (2A)Green Wave(Apollo) F 339 4 Charleston (2A)Trojans(Apollo) F 350 5 Arcola (2A)Purple Riders(Little Okaw Valley) F 351 6 Effingham (2A)Flaming Hearts(Apollo) F 352 7 Richland County (2A)Tigers(Little Illini) F 360 8 Lawrenceville (2A)Indians(Little Illini) F 464

