HS scoreboard (9-29-21)

WCIA — Highlights and scores from high school sports on Wednesday, including video from the Class 2A boys’ golf regional at Willow Pond in Rantoul.
BOYS’ GOLF
Class 2A Rantoul Regional at Willow Pond:
|Pos
|Team
|Thru
|Overall
|1
|Normal University (2A)Pioneers(Central State Eight)
|F
|298
|2
|Bloomington (2A)Purple Raiders(Big Twelve)
|F
|310
|3
|Champaign Central (2A)Bear(Big Twelve)
|F
|317
|4
|Mahomet-Seymour (2A)Bulldog(Apollo)
|F
|320
|5
|Pontiac (2A)Indians(Illini Prairie)
|F
|334
|6
|Centennial (2A)Charger(Big Twelve)
|F
|349
|7
|Rantoul (2A)Eagles(Illini Prairie)
|F
|366
|8
|Danville (2A)Viking(Big Twelve)
|F
|379
Class 2A Taylorville Regional at Lake Shore Golf Course:
|Pos
|Team
|Thru
|Overall
|1
|Glenwood (2A)Titan(Central State Eight)
|F
|324
|2
|Highland (2A)Bulldog(Mississippi Valley)
|F
|334
|33
|Jerseyville (2A)Panthers(Mississippi Valley)
|F
|356
|34
|Triad (2A)Knights(Mississippi Valley)
|F
|356
|5
|Civic Memorial (2A)Eagle(Mississippi Valley)
|F
|366
|6
|Taylorville (2A)Tornadoes(Apollo)
|F
|383
|7
|East Alton-Wood River (2A)Oilers(Prairie State)
|F
|390
|8
|Greenville (2A)Comets(South Central)
|F
|415
|POS
|TM
|PLAYER
|THRU
|OVERALL
|TOTAL
Class 2A Richland County Regional at Richland Country Club:
|Pos
|Team
|Thru
|Overall
|1
|Paris (2A)Tigers(Little Illini)
|F
|328
|2
|Mt. Zion (2A)Braves(Apollo)
|F
|335
|3
|Mattoon (2A)Green Wave(Apollo)
|F
|339
|4
|Charleston (2A)Trojans(Apollo)
|F
|350
|5
|Arcola (2A)Purple Riders(Little Okaw Valley)
|F
|351
|6
|Effingham (2A)Flaming Hearts(Apollo)
|F
|352
|7
|Richland County (2A)Tigers(Little Illini)
|F
|360
|8
|Lawrenceville (2A)Indians(Little Illini)
|F
|464
|POS
|TM
|PLAYER
|THRU
|OVERALL
|TOTAL
Class 2A Rochester Regional at Lincoln Greens Golf Course:
|1
|SPRINGFIELD
|18
|+15
|2
|SACRED HEART-GRIFFIN
|18
|+28
|3
|QUINCY NOTRE DAME
|18
|+35
|4
|JACKSONVILLE
|18
|+40
|5
|MAROA-FORSYTH
|18
|+48
|6
|CLINTON
|18
|+55
|7
|ROCHESTER
|18
|+89
|8
|LINCOLN
|18
|+95
|1
|PEYTON WOODS
|18
|-4
|2
|BRADY KAUFMANN
|18
|-2
|3
|JAKE BALDIN
|18
|+1
|4
|CARTER ETHERIDGE
|18
|+4
|5
|ROSS THOMPSON
|18
|+5
|5
|CAL JOHNSON
|18
|+5
|7
|COLE WILLER
|18
|+8
|7
|TYLER DAVIS
|18
|+8
|7
|JULIAN VALENTI
|18
|+8
|7
|GRANT REID
|18
|+8
|11
|NICK CALUCCHIA
|18
|+9
|11
|ZANE DOUGLAS
|18
|+9
|13
|BROOKS CLUVER
|18
|+10
|13
|JAMES OH
|18
|+10
|13
|NOLAN MCCARTHY
|18
|+10
|16
|MASON WALKER
|18
|+12
|16
|TYLER FURKIN
|18
|+12
|18
|COLIN LARSON
|18
|+13
|18
|MAX GEBHARDT
|18
|+13
|18
|KONNOR CRAVEN
|18
|+13
|18
|COLTON BARR
|18
|+13
|18
|QUIN SAXER
|18
|+13
|18
|REECE FULLERTON
|18
|+13
|24
|RYAN CROWE
|18
|+14
|24
|JOE DUCAJI
|18
|+14
|24
|MICHAEL PEMBERTON
|18
|+14
|27
|NOAH DALTON
|18
|+16
|27
|TREY BOURN
|18
|+16
|29
|AIDEN TOOHILL
|18
|+17
|29
|TALON SPERRY
|18
|+17
|29
|DREW MILTON
|18
|+17
|32
|THATCHER FRYE
|18
|+18
|32
|JOHN AUPPERLE
|18
|+18
|34
|ZACK MANLEY
|18
|+20
|35
|LUCAS WELLER
|18
|+22
|35
|BROCK BRANDENBURG
|18
|+22
|35
|JACK MILLER
|18
|+22
|38
|ALEX HOFFERT
|18
|+23
|38
|JAXSON GRUBBS
|18
|+23
|38
|PAXTON GARLAND-SUTTER
|18
|+23
|41
|JASON HORCHEM
|18
|+24
|42
|MYLES ALEXANDER
|18
|+27
|43
|JACOB LAWRENCE
|18
|+28
|44
|TALON HORTON
|18
|+33
|45
|TYLER BURKHALTER
|18
|+35
|46
|CAMDEN HUSTON
|18
|+41
|47
|OWEN JOSEPH
|18
|+42
|48
|WYATT CRUTCHER
|18
|+66
Class 1A Bismarck-Henning-Rossville-Alvin Regional at Turtle Run:
|Pos
|Team
|Thru
|Overall
|1
|Monticello (1A)Sages(Illini Prairie)
|F
|330
|2
|Judah Christian (1A)Tribe(East Central Illinois)
|F
|362
|3
|St. Thomas More (1A)Saber(Illini Prairie)
|F
|376
|4
|St. Joseph-Ogden (1A)Spartans(Illini Prairie)
|F
|377
|5
|Bismarck-Henning Rossville-Alvin (1A)Blue Devils(Vermilion Valley)
|F
|392
|6
|Fisher (1A)Bunnies(Heart of Illinois)
|F
|407
|7
|Blue Ridge (1A)Knights(Little Okaw Valley)
|F
|421
|8
|Oakwood (1A)Comets(Vermilion Valley)
|F
|426
|9
|Schlarman (1A)Hilltoppers(Vermilion Valley)
|F
|435
|10
|Tuscola (1A)Warriors(Central Illinois)
|F
|449
|11
|Salt Fork (1A)Storm(Vermilion Valley)
|F
|453
|12
|Oakland (1A)Titans(Little Okaw Valley)
|F
|494
|Villa Grove (1A)Blue Devils(Little Okaw Valley)
|F
|319
|POS
|TM
|PLAYER
|THRU
|OVERALL
|TOTAL
Class 1A Central A&M Regional at Moweaqua Golf Course:
|1
|CENTRAL CATHOLIC (BLOOMINGTON)
|F
|309
|309
|2
|SULLIVAN
|F
|314
|314
|3
|CORNERSTONE CHRISTIAN ACADEMY
|F
|324
|324
|4
|ST. TERESA
|F
|325
|325
|5
|HEYWORTH
|F
|353
|353
|6
|LEROY
|F
|380
|380
|7
|DOWNS TRI-VALLEY
|F
|355
|355
|8
|PANA
|F
|360
|360
|99
|OLYMPIA
|F
|361
|361
|910
|OKAW VALLEY
|F
|361
|361
|11
|MOWEAQUA
|F
|363
|363
|12
|MERIDIAN
|F
|382
|382
|13
|WINDSOR
|F
|384
|384
|14
|SHELBYVILLE
|F
|414
|414
Class 1A Effingham St. Anthony Regional at Effingham Country Club:
|1
|St. Anthony (1A)Bulldog(National Trail)
|F
|297
|2
|Oblong (1A)Panthers(Little Okaw Valley)
|F
|315
|3
|Altamont (1A)Indians(National Trail)
|F
|339
|4
|Mt. Carmel (1A)
|F
|340
|5
|Marshall (1A)Lions(Little Illini)
|F
|361
|6
|Teutopolis (1A)Wooden Shoes(Independent School League)
|F
|370
|77
|Robinson (1A)Maroons(Little Illini)
|F
|396
|78
|Carmi-White (1A)Bulldog(Black Diamond)
|F
|396
|9
|Casey-Westfield (1A)Warriors(Little Illini)
|F
|398
|10
|Flora (1A)Wolves(Little Illini)
|F
|399
|11
|Newton Community High School (1A)Eagles(Little Illini)
|F
|416
|12
|Louisville North Clay (1A)Cardinal-Indians(National Trail)
|F
|605
Class 1A Auburn Regional at Edgewood Golf Club:
|1
|WILLIAMSVILLE
|F
|330
|330
|2
|PORTA
|F
|347
|347
|3
|PITTSFIELD
|F
|349
|349
|4
|AUBURN
|F
|350
|350
|5
|WAVERLY
|F
|364
|364
|6
|PLEASANT PLAINS
|F
|381
|381
|7
|NORTH MAC
|F
|394
|394
|8
|TRIOPIA
|F
|397
|397
|99
|NORTHWESTERN
|F
|408
|408
|910
|ROUTT CATHOLIC
|F
|408
|408
|11
|BLUFFS
|F
|433
|433
|12
|WESTERN
|F
|449
|449