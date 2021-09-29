HS scoreboard (9-29-21)

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WCIA — Highlights and scores from high school sports on Wednesday, including video from the Class 2A boys’ golf regional at Willow Pond in Rantoul.

BOYS’ GOLF

Class 2A Rantoul Regional at Willow Pond:

PosTeamThruOverall
1Normal University (2A)Pioneers(Central State Eight)F298
2Bloomington (2A)Purple Raiders(Big Twelve)F310
3Champaign Central (2A)Bear(Big Twelve)F317
4Mahomet-Seymour (2A)Bulldog(Apollo)F320
5Pontiac (2A)Indians(Illini Prairie)F334
6Centennial (2A)Charger(Big Twelve)F349
7Rantoul (2A)Eagles(Illini Prairie)F366
8Danville (2A)Viking(Big Twelve)F379
1WADE SCHACHTF6969
2SAM RINKF7272
33HUNTER TRAINORF7373
34JAKE SWARTZF7373
5NICK MANNINGF7474
6ANDREW WOODWARDF7575
77JACOB STEVENSF7676
78PARKER NEWTONF7676
99HARRY GILMOREF7878
910JACK OLIVERF7878
911PEYTON CHEEKF7878
1212PARKER MCCLAINF7979
1213REIS CLAYBROOKEF7979
1414CHARLIE CEKANDERF8080
1415BLAKE HARVEYF8080
1416ERIK CHRISTIANSONF8080
1717MASON UDENF8181
1718JOHN SCHLENKERF8181
1719CONNOR CLIFTONF8181
2020MICHAEL CAVANAUGHF8282
2021TYLER THALGOTTF8282
2022GARRETT CASEYF8282
23MATTHEW ISAACSF8383
2424ZACH COURSONF8484
2425ASHTEN CAFARELLIF8484
2626BRIAN CAVANAUGHF8686
2627GRIFFIN DOYLEF8686
28BENJAMIN BANDYF8787
2929CABOT MCLAUGHLINF8888
2930OSKAR HANSENF8888
3131BRIAN COYNEF8989
3132CHRISTOPHER TIMMONSF8989
33MICHAEL KUSKAF9090
34ETHAN DONALDSONF9191
3535HENRY BRUMMELF9393
3536COLLIN LOMAXF9393
3737ZAYN EILTSF9494
3738HUNTER DOTSONF9494
39ROSS GAWENDAF9595
40STEPHEN GARRISONF9696
4141HAYDEN SCHALLF9999
4142ALEX WARNERF9999
43SEAN HUDSONF100100
44RYAN JARUSESKIF102102
4545NICK KROENCKEF103103
4546JACK SOLAVAF103103
47JAKE MILLERF104104
48ALEX TREVINOF105105
49CALE OSBORNF107107
50ELIJAH WILKERSONF108108
51ZACH SPENCERF124124

Class 2A Taylorville Regional at Lake Shore Golf Course:

PosTeamThruOverall
1Glenwood (2A)Titan(Central State Eight)F324
2Highland (2A)Bulldog(Mississippi Valley)F334
33Jerseyville (2A)Panthers(Mississippi Valley)F356
34Triad (2A)Knights(Mississippi Valley)F356
5Civic Memorial (2A)Eagle(Mississippi Valley)F366
6Taylorville (2A)Tornadoes(Apollo)F383
7East Alton-Wood River (2A)Oilers(Prairie State)F390
8Greenville (2A)Comets(South Central)F415
POSTMPLAYERTHRUOVERALLTOTAL
POSTMPLAYERTHRUOVERALLTOTAL
1CAMERON APPENZELLERF7979
1DOMINICK EMIGF7979
3BRIAR DEMPSEYF8080
3JAKE HERRINF8080
5DREW DOWNENF8282
6BRADYN SAYARATHF8383
6BROCK BREDEHOFTF8383
6BRYCE KNACKSTEDTF8383
6OWEN TWYMANF8383
10MASON EMIGF8585
11MASON SEYMOURF8686
12TANNER GILLIAMF8787
13CONNOR KEITHF8888
13SAMUEL BUCKLEYF8888
13TANNER MASSIEF8888
13TYLER NOBLEF8888
17JAKE CHEATHAMF8989
18AUSTIN HAYESF9090
18CONNOR WELLSF9090
18DEREK DULCEAKF9090
18EASTON BELFORDF9090
22CARSON REEFF9191
22RYAN JOHNSONF9191
24CURTIS MULLANEYF9292
24GARRET SMITHF9292
26TIMOTHY MELTONF9393
27BRADEN SCHROFF9494
28SEAN CHURCHMANF9595
29JACKSON HARRISF9696
30GAVIN HELMKAMPF9797
31MANNY SILVAF9999
31RYAN SCOTTF9999
33BEN HUDSONF101101
33JACK WORKMANF101101
35BRYCE LAYCOCKF102102
35ZACHARY FITZGERALDF102102
37ELUSHA GOLOVAYF105105
37LUKE MARKWELLF105105
39BRADLEY ISRINGHAUSENF107107
39BRYCE FRIEDRICHF107107
41LUKE POORF108108
42DUSTIN REHKEMPERF110110
43TROY HOLBROOKF112112
44CARSON DAVISF113113
45LUCAS MOOREF114114
46CAMDEN SEIBERTF116116
47COHEN REAVISF120120
48CADEN WAYMANF130130
49ISAAC THORNTONF137137

Class 2A Richland County Regional at Richland Country Club:

PosTeamThruOverall
1Paris (2A)Tigers(Little Illini)F328
2Mt. Zion (2A)Braves(Apollo)F335
3Mattoon (2A)Green Wave(Apollo)F339
4Charleston (2A)Trojans(Apollo)F350
5Arcola (2A)Purple Riders(Little Okaw Valley)F351
6Effingham (2A)Flaming Hearts(Apollo)F352
7Richland County (2A)Tigers(Little Illini)F360
8Lawrenceville (2A)Indians(Little Illini)F464
POSTMPLAYERTHRUOVERALLTOTAL
POSTMPLAYERTHRUOVERALLTOTAL
1LUKE BRADLEYF7676
2WESTON GROHNEF7878
3JOSH WILLF8080
44STEWART DRUINF8181
45PARKER UNDERWOODF8181
66ALEX NEALISF8383
67BRENT HANSENF8383
88BRADEN KAUFFMANF8484
89COLBY HAYNESF8484
810BLAINE POWERSF8484
1111DRAKE BARTOSF8585
1112AARON SEEGMILLERF8585
1113JACK DRISCOLLF8585
1114PRESTON PHILLIPSF8585
1515RYKER SCHNEIDERF8686
1516CHANCE WESTERFIELDF8686
1517BROCK TAYLORF8686
18WILL PULLENF8888
1919MITCHELL TOLIVERF8989
1920ETHAN RITZF8989
1921EVAN DIEDRICHF8989
1922LOGAN BEALSF8989
1923ASHTON ANDERSONF8989
2424ALEX HARNESSF9191
2425ALEX KUHNSF9191
2426MADDEN JOHNSONF9191
2427CLAY SEALF9191
28RILEY TAYLORF9292
2929JETT VOLPIF9393
2930DAVID SPLECHTERF9393
3131MARCUS MITCHELLF9494
3132KADE HERSCHBERGERF9494
3133SAM DRISCOLLF9494
3434ANDREW KUYKENDALLF9696
3435JACKSON BECKERF9696
36KITCH ST. PIERREF9797
37JACKSON LOGUEF9999
38ELI SORENSONF104104
39NICK BURGESSF106106
40TRISTAN MITCHELLF107107
41JACE HANDF111111
4242LOGAN ANGLEF114114
4243ELI VENNARDF114114
44BOSTON GRAYF115115
45ISAAC KLINGLERF116116
46JACK PATTERSONF121121
47NOLAN SCHROCKF126126

Class 2A Rochester Regional at Lincoln Greens Golf Course:

1SPRINGFIELD18+15
2SACRED HEART-GRIFFIN18+28
3QUINCY NOTRE DAME18+35
4JACKSONVILLE18+40
5MAROA-FORSYTH18+48
6CLINTON18+55
7ROCHESTER18+89
8LINCOLN18+95
1PEYTON WOODS18-4
2BRADY KAUFMANN18-2
3JAKE BALDIN18+1
4CARTER ETHERIDGE18+4
5ROSS THOMPSON18+5
5CAL JOHNSON18+5
7COLE WILLER18+8
7TYLER DAVIS18+8
7JULIAN VALENTI18+8
7GRANT REID18+8
11NICK CALUCCHIA18+9
11ZANE DOUGLAS18+9
13BROOKS CLUVER18+10
13JAMES OH18+10
13NOLAN MCCARTHY18+10
16MASON WALKER18+12
16TYLER FURKIN18+12
18COLIN LARSON18+13
18MAX GEBHARDT18+13
18KONNOR CRAVEN18+13
18COLTON BARR18+13
18QUIN SAXER18+13
18REECE FULLERTON18+13
24RYAN CROWE18+14
24JOE DUCAJI18+14
24MICHAEL PEMBERTON18+14
27NOAH DALTON18+16
27TREY BOURN18+16
29AIDEN TOOHILL18+17
29TALON SPERRY18+17
29DREW MILTON18+17
32THATCHER FRYE18+18
32JOHN AUPPERLE18+18
34ZACK MANLEY18+20
35LUCAS WELLER18+22
35BROCK BRANDENBURG18+22
35JACK MILLER18+22
38ALEX HOFFERT18+23
38JAXSON GRUBBS18+23
38PAXTON GARLAND-SUTTER18+23
41JASON HORCHEM18+24
42MYLES ALEXANDER18+27
43JACOB LAWRENCE18+28
44TALON HORTON18+33
45TYLER BURKHALTER18+35
46CAMDEN HUSTON18+41
47OWEN JOSEPH18+42
48WYATT CRUTCHER18+66

Class 1A Bismarck-Henning-Rossville-Alvin Regional at Turtle Run:

PosTeamThruOverall
1Monticello (1A)Sages(Illini Prairie)F330
2Judah Christian (1A)Tribe(East Central Illinois)F362
3St. Thomas More (1A)Saber(Illini Prairie)F376
4St. Joseph-Ogden (1A)Spartans(Illini Prairie)F377
5Bismarck-Henning Rossville-Alvin (1A)Blue Devils(Vermilion Valley)F392
6Fisher (1A)Bunnies(Heart of Illinois)F407
7Blue Ridge (1A)Knights(Little Okaw Valley)F421
8Oakwood (1A)Comets(Vermilion Valley)F426
9Schlarman (1A)Hilltoppers(Vermilion Valley)F435
10Tuscola (1A)Warriors(Central Illinois)F449
11Salt Fork (1A)Storm(Vermilion Valley)F453
12Oakland (1A)Titans(Little Okaw Valley)F494
Villa Grove (1A)Blue Devils(Little Okaw Valley)F319
POSTMPLAYERTHRUOVERALLTOTAL
POSTMPLAYERTHRUOVERALLTOTAL
1WILL ROSSF7676
2CALEB MCCULLOUGHF7878
3HOLDEN KILEF8181
4SAMUEL DAVISONF8383
55WILSON KIRBYF8484
56LEIGHTON MEEKERF8484
77GRANT HENDERSHOTF8585
78JACOB KERNF8585
79TANNER BUEHNERKEMPERF8585
10MADDUX QUICKF8686
11CASE KOPACZF8888
12MCGWIRE ATWOODF8989
13ANDREW NEEFF9292
1414TUCKER YASUNAGAF9393
1415DYLAN KELLEYF9393
1616COLE KEMPERF9494
1617BRAYDEN GOUGHF9494
1818RYAN COULTERF9595
1819NICK GARMONF9595
1820GAVIN KISERF9595
2121LOGAN SMITHF9696
2122CONNER OTTOF9696
23JACOB REYNOLDSF9797
24WILL PEIFERF9898
25DYLAN HILLF100100
26KROSS REYNOLDSF101101
27JACK MCMAHONF102102
2828BROCKTON WANTLANDF104104
2829KYLE MCFARLANDF104104
3030DEUCE PROVOSTF105105
3031ADAM DUNCANF105105
3032OWEN JONESF105105
3333JORDAN JOHNSONF106106
3334GRANT IPSENF106106
3535SHAUGHN MCGUIREF107107
3536COOPER CARPENTERF107107
3537JACK ROBERTSONF107107
3838JORDAN CLAXTONF108108
3839TYSON SMITHF108108
3840OWEN JONESF108108
4141CARTER RIDGEF109109
4142STEPHEN PACELEYF109109
43MASON GOODNERF110110
4444JACOB KURSELLF111111
4445MAX BRUGGMANF111111
4646JAKE GILLESF112112
4647LANDON BANTAF112112
4648NICOLAS WILSONF112112
49DAVIN SMITHF113113
5050TY WILLIAMSONF114114
5051TRAY HARDESTYF114114
5252CONNOR HALEF117117
5253JACOB WAUGHF117117
54RILEY PRUITTF118118
5555HUNTER WANTLANDF119119
5556COLIN DECKF119119
5757GAVIN FRIELF120120
5758WILL STOUTF120120
59DAVIS CANADYF121121
6060NATE STEWARTF124124
6061COLBY LUTHF124124
62CHRISTOPHER ATWATERF126126
63THOMAS BROWNF130130
64DILLON JONESF132132
65DILLON HEMKERF134134
66GARYSON MCBRIDEF136136
67KADE WILCOXF138138
68JACK HAWNF139139
69SAM LAUFENBERGF153153
70CONNOR JOHNSONF176176

Class 1A Central A&M Regional at Moweaqua Golf Course:

1CENTRAL CATHOLIC (BLOOMINGTON)F309309
2SULLIVANF314314
3CORNERSTONE CHRISTIAN ACADEMYF324324
4ST. TERESAF325325
5HEYWORTHF353353
6LEROYF380380
7DOWNS TRI-VALLEYF355355
8PANAF360360
99OLYMPIAF361361
910OKAW VALLEYF361361
11MOWEAQUAF363363
12MERIDIANF382382
13WINDSORF384384
14SHELBYVILLEF414414
1CODY DODSONF6969
2DEL DIEPHOLZF7171
3LUKE ALLENF7474
44PATRICK COSTIGANF7575
45JACK WENZELF7575
6CAMDEN DWYERF7878
7CONNOR CAMPBELLF7979
88BRETT BUSHUEF8080
89TATE WITTF8080
1010RIDGE WILLARDF8181
1011AUSTIN KARBACHF8181
1012TREY TATTINIF8181
1313BRADY WICKLANDERF8282
1314TOMMY TAYLORF8282
1315COLTON BOURNEF8282
1616MILES HARLINF8484
1617TYLER BARTELSF8484
1618COLE STEILINGF8484
1619LUKE BRADYF8484
2020JACK WHITTINGTONF8585
2021J.J. STANDERFERF8585
2222JOB WARGOF8686
2223TREY HALLF8686
2224DILLON PATTERSONF8686
2525CARSON KERNAGHANF8787
2526WILL HAEGANF8787
2527DRAKE LONGF8787
2828JOSH HEILF8888
2829OWEN SPRACKLENF8888
2830DAVID CHRISTIANSONF8888
2831MATTHEW WINGATEF8888
2832CLAYTON BARNESF8888
2833RYAN KARBACHF8888
34NATHANIEL GRACEYF8989
3535CADE WOLFEF9090
3536MICHAEL MANGINAF9090
3537WALKER BOSSF9090
3838DREW O’DONNELLF9191
3839JAYDEN SANDERFIELDF9191
3840NICK RAPSONF9191
3841MATT GRABBF9191
3842QUINN SCHMIDGALLF9191
3843ZACH O’DONNELLF9191
3844ANDREW LITWILLERF9191
3845BEN BUSHUEF9191
46WYATT JULIUSF9292
4747NICHOLAS HUNTF9393
4748GANNON WILLEF9393
49COLE KINDREDF9494
5050NATE MCKNIGHTF9595
5051KYLER ZOOKF9595
5052ANDY KNOXF9595
5053TYSON MONTGOMERYF9595
5054RYLAN RINCKERF9595
5555BRAEDEN NICHOLSF9696
5556KOEHN DONALDSONF9696
5757DJ SATCHWELLF9797
5758LOGAN ASHLEYF9797
5959ELLIOTT TROTTERF9898
5960LANDEN NETTELTONF9898
5961BRODY HENDRICKSONF9898
5962MADDUX MARCUMF9898
6363HAMPTON PETSKAF9999
6364AIDEN WILLIAMSF9999
65COOPER STEILINGF100100
6666BRIAR SMITHF102102
6667CHARLIE WADEF102102
68JAXON RHOADESF103103
69GRIFFIN KIMBRELF104104
70SETH WEBNERF107107
71GABRIEL DOVEF108108
7272ADEN MCKENZIEF111111
7273KYLE COXF111111
74BRADEN DENNINGF114114
7575JACOB DORNF116116
7576CARTER ANDERSONF116116
77JACK LOCKARTF129129
78OWEN HEDDERICHF131131

Class 1A Effingham St. Anthony Regional at Effingham Country Club:

1St. Anthony (1A)Bulldog(National Trail)F297
2Oblong (1A)Panthers(Little Okaw Valley)F315
3Altamont (1A)Indians(National Trail)F339
4Mt. Carmel (1A)F340
5Marshall (1A)Lions(Little Illini)F361
6Teutopolis (1A)Wooden Shoes(Independent School League)F370
77Robinson (1A)Maroons(Little Illini)F396
78Carmi-White (1A)Bulldog(Black Diamond)F396
9Casey-Westfield (1A)Warriors(Little Illini)F398
10Flora (1A)Wolves(Little Illini)F399
11Newton Community High School (1A)Eagles(Little Illini)F416
12Louisville North Clay (1A)Cardinal-Indians(National Trail)F605
1JONATHAN WILLENBORGF7070
2GRANT KIDWELLF7373
3THOMAS CHOJNICKIF7575
44DAKOTA FLAIGF7676
45LANE LUDWIGF7676
6KEVIN HALLF7777
77JAKE SMOTHERSF7878
78ABRAHM NEALF7878
99AVERY JARHAUSF7979
910ANDEN ATWOODF7979
1111CHARLIE WEGMANF8080
1112KOLLIN KELSEYF8080
1313JONATHAN LITTLEJOHNF8181
1314JOEY TRUPIANOF8181
15TYLER STONECIPHERF8282
16BRADEN THOMPSONF8383
1717LEVI BEESLEYF8484
1718OWEN DOUGHERTYF8484
1919RJ MATTASF8686
1920DALTON NICHOLSF8686
2121AUSTIN RODGERSF8787
2122ZACK ROARKF8787
2323HAYDEN JANSENF8888
2324HAYDEN JOHNSONF8888
25WILL ROSSF8989
2626DEVON HENDRIXF9191
2627NATHAN RICHF9191
28ANDREW GOLDMANF9292
2929ADAM LUSTIGF9393
2930DYLAN BESTF9393
3131HUNTER OSBORNEF9494
3132BRODY THOELEF9494
3333AVERY SHEETSF9595
3334PEYTON TEGELERF9595
3535WALKER NETHERYF9696
3536ETHAN THOELEF9696
3737AVERY GARDNERF9797
3738BRAYDEN TARBLEF9797
3739BENNET THOMPSONF9797
40BLAKE RAMSEYF9898
41GAGE ATTEBERRYF9999
4242WESTON THARPF100100
4243JOE QUICKF100100
4244JACE BURZYNSKIF100100
4545KONNER KELSEYF101101
4546MAX RUNGEF101101
4547OLLIE COLLINSF101101
4848ANDREW LEONARDF102102
4849JACOB MUNOZF102102
4850QUINCY BOOTHF102102
51GUNNER JAMESF103103
5252NOAH TARBLEF104104
5253JAXON BROWNINGF104104
5254CODY YORKF104104
5555AJ KOPPLINF105105
5556EVAN JOHNSONF105105
5757JACOB STANFORDF108108
5758ZEKE RIPPETOEF108108
5759MARC JANSENF108108
60DANIEL DAVISF109109
61TRAVOR MASONF110110
62CONNOR YATESF111111
63DAKOTA SPITZNERF112112
64TOBIN MORRISONF115115
65GRANT FULTONF116116
66RILEY POEF118118
67GAVIN BAYNEF121121
68CODY WAGGONERF127127
69ENOCH MCCRARYF128128
70LANDON NIEHAUSF130130
71LANDEN MICHAEL FRYEF133133
72CONNOR NEWELLF140140
73HAYDEN PITTMANF226226

Class 1A Auburn Regional at Edgewood Golf Club:

1WILLIAMSVILLEF330330
2PORTAF347347
3PITTSFIELDF349349
4AUBURNF350350
5WAVERLYF364364
6PLEASANT PLAINSF381381
7NORTH MACF394394
8TRIOPIAF397397
99NORTHWESTERNF408408
910ROUTT CATHOLICF408408
11BLUFFSF433433
12WESTERNF449449
1WILL SEMANF7676
2TYSYN MASTF7878
3ISAAC ANDERSONF8181
3TJ REELF8181
5KYLE ABRAHAMF8282
5LOGAN KAVISHF8282
7GRANT WISDOMF8383
8CARSON CONKLINF8484
8COLE BREWERF8484
10TRACE DONNANF8585
11CALEB STUENKELF8686
11COLE HATALLAF8686
13BRADY KINNEYF8787
13LOGAN SMITHF8787
13SKYLER MUSGROVEF8787
16ABE WELBOURNEF8888
16CONRAD CHARPENTIERF8888
16GAVIN ARTHALONYF8888
19EVAN ANDERSONF8989
19KLAYTON KOMNICKF8989
19NOLAN DANIELF8989
22BRYANT CROSNOEF9090
22KADEN MANSFIELDF9090
22LUKE BOESDORFERF9090
25JAMESON NOBLEF9191
25MATTHEW PITCHFORDF9191
25TANNER FRYEF9191
28RYAN BETTISF9292
29ISAAC CARTERF9393
29RYAN FARRISF9393
29TREVOR COLWELLF9393
32BRANDT CREWSF9494
32JOSE VARELAF9494
34TYLER SMITHF9696
35BRENNAN TOMHAVEF9797
36AUSTIN STRUBBEF9898
36JOSHUA BAILEYF9898
38CAMERON SIEVERSF9999
38JOHNNIE YATESF9999
38OWEN NEHRTF9999
41ANDREW BAINESF100100
42JACK DEVERTF101101
42LEO KEEBLERF101101
44ANDERSON THIELENF102102
44NOLAN DEIBERTF102102
44NOLAN FESTERF102102
47ANDREW WILSONF103103
48ALEX PETERSF104104
48JAKE COOPERF104104
50LIAM BONNETTF105105
50SAM COXF105105
52DANE VANCEF106106
53JACOB WALKINGTONF111111
54DYLAN ROSSF112112
54JACKSON FRICKEF112112
56CLAYTON SAMPSONF113113
57BRAXTON MANSFIELDF114114
58MADDAX COFFEYF119119
59BREVYN NASHF123123
60SETH AARON VINCENTF130130
61JONATHAN GRAMMERF132132
61PAYNE MCLEANF132132
63LANDON NEFFF133133
64DREW SCROGGINSF145145
64KELLEN CRAWFORDF145145
66RUSSELL WIBLEF157157

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