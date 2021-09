WCIA — Highlights and scores from Thursday night including Rantoul’s three set win over Urbana.

VOLLEYBALL:

Rantoul 2, Urbana 1

St. Joseph-Ogden 2, Teutopolis 0

Meridian 2, Argenta-Oreana 1

Springfield 2, Centennial 1

Pleasant Plains 2, Williamsville 1

Mt. Pulaski 2, Athens 0

Bismarck-Henning-Rossville-Alvin 2, Villa Grove 0

Paxton-Buckley-Loda 2, Watseka 1

BOYS SOCCER:

Oakwood 2, Iroquois West 0