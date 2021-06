HS scoreboard (6-7-21)

WCIA — Highlights, reaction and scores from high school baseball on Monday including regional title wins from Central, Mahomet-Seymour, St. Joseph-Ogden, Paris and St. Thomas More.

BASEBALL:

Class 3A Regional Finals:

Central, 11, Rantoul 1

Charleston 7, Highland 2

Mahomet-Seymour 2, Centennial 1

Glenwood 10, Mt. Zion 2

Springfield vs. Jacksonville PPD

Triad 5, Mattoon 4

Class 2A Regional Finals:

St. Joseph-Ogden 7, Oakwood 4

Paris 7, Tuscola 0

Maroa-Forsyth 5, Monticello 3

Manteno 10, Clifton Central 0

Pana 4, Hillsboro 2

Quincy Notre Dame 4, Williamsville 1

Sacred Heart-Griffin 7, Pleasant Plains 2

Shelbyville 3, Olympia 2

Teutopolis 8, Greenville 5

North Mac 3, Staunton 0

Class 1A Regional Finals:

St. Thomas More 4, Salt Fork 1

Milford 10, Armstrong 3

Mt. Pulaski 3, St. Teresa 1

Cumberland 6, Neoga 0

Okaw Valley 4, Arthur-Lovington-Atwood-Hammond 0

Carrollton 8, Central A&M 6

Havana 8, Athens 4

North Clay 6, Effingham St. Anthony 1

South Central 10, Altamont 5

Camp Point Central 4, Jacksonville Routt 0

Greenfield 14, Meridian 6

Warrensburg-Latham 8, LeRoy 4