HS scoreboard (6-2-21)

WCIA — Highlights and scores from high school sports on Wednesday night including postseason softball wins from Urbana, Centennial and Mahomet-Seymour, along with video from the Class 1A St. Joseph-Ogden girls’ track and field sectional.

SOFTBALL:

Class 3A Regionals:

Urbana 5, Central 0

Centennial 18, Eisenhower 0

Mahomet-Seymour 9, Lincoln 1

Mattoon 7, Effingham 1

Taylorville 22, Lanphier 3

Springfield 10, Jacksonville 0

Class 2A Regionals:

Georgetown-Ridge Farm 6, Cerro Gordo-Bement 1

Kankakee McNamara 8, Clifton Central 0

Pana 6, Sullivan 0

Paxton-Buckley-Loda 3, Gibson City-Melvin-Sibley

Watseka 6, Hoopeston Area 4

Williamsville 10, Riverton 0 F/5

Class 1A Regionals:

St. Thomas More 15, Heritage 5 F/5

Dwight 15, Iroquois West 0

Heyworth 14, Mt. Pulaski 0

Milford 11, Delevan 0

Central A&M 4, St. Teresa 3

BASEBALL:

Class 2A Regionals:

Hoopeston Area 5, Heritage 2

Tri-Valley 5, Clinton 4

Gibson City-Melvin-Sibley 10, Sullivan 0

Marshall 10, Georgetown-Ridge Farm 0

Pittsfield 12, Riverton 1

Watseka 8, Momence 4

Class 1A Regionals:

Argenta-Oreana 4, Blue Ridge 1

Heyworth 15, Cerro Gordo-Bement 1

Central A&M 10, Pleasant Hill 0

Windsor-Stewardson-Strasburg 16, Arcola 1