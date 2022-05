WCIA — Highlights and scores from high school sports on Friday including video from Monticello softball’s regional final loss to Bloomington Central Catholic.

SOFTBALL

Class 1A LeRoy Regional Final:

LeRoy 6, Farmer City 2

Class 1A Cumberland Regional Final:

Casey-Westfield 10, Central A&M 0

Class 1A Villa Grove Regional Final:

Meridain 10, Villa Grove 4

Class 2A Monticello Regional Final:

Bloomington Central Catholic 10, Monticello 3

Class 2A Normal U-High Regional Final:

Maroa-Forsyth 2, Normal U-High 1

Class 2A PORTA Regional Final:

Quincy Notre Dame 10, Pleasant Plains 3

Class 2A Sacred Heart-Griffin Regional Final:

Tri-City/Sangamon Valley 5, Sacred Heart-Griffin 1

Class 2A Williamsville Regional Final:

Williamsville 10, Olympia 1

BASEBALL

Class 1A Casey-Westfield Regional:

Casey-Westfield 2, Neoga 1

Class 2A Vandalia Regional:

Salem 7, Teutopolis 6

Vandalia 9, Paris 0