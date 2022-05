WCIA — Highlights and scores from high school sports on Thursday including Monticello baseball’s blowout win over Westville and the Unity boys’ track and field sectional.

BASEBALL

Class 1A Altamont Regional:

Effingham St. Anthony 9, Beecher City 0

Class 1A Okaw Valley Regional:

Tuscola 4, Arcola 1

Class 1A Casey-Westfield Regional:

Windsor/Stewardson-Strasburg 10, Tri-County 0

Salt Fork 2, Georgetown-Ridge Farm 1

Class 1A Cissna Park Regional:

Cissna Park 2, Fisher 1

Class 1A Mt. Pulaski Regional:

St. Thomas More 14, Argenta-Oreana 4

Class 2A Hoopeston Area Regional:

Clifton Central 1, Bismarck-Henning-Rossville-Alvin 0

Class 2A Unity Regional:

Monticello 14, Westville 5 F/5

SOFTBALL

Class 1A Cumberland Regional:

Central A&M 3, Cumberland 1

BOYS TRACK AND FIELD

Class 2A Unity Sectional:

Mens Results