HS scoreboard (12-28-21)

WCIA — Highlights from multiple high school basketball holiday tournaments including video highlights from the BSN Classic, Charleston Holiday Tournament, Mattoon Holiday Tournament and State Farm Classic.

BOYS’ BASKETBALL

Sages Holiday Hoopla:

Tuscola 62, Ridgeview 38

Paxton-Buckley-Loda 50, Oakwood 41

Neoga 64, Clinton 41

Monticello 67, Gibson City-Melvin-Sibley 34

Tri-County Holiday Tournament:

Paris 62, Argenta-Oreana 33

Argenta-Oreana 61, Martinsville 48

GIRLS’ BASKETBALL

Mattoon Holiday Tournament:

Mattoon 52, Mahomet-Seymour 49

Charleston Holiday Tournament:

Teutopolis 57, Charleston 11

BSN Classic:

Salt Fork 31, Unity 27

Bismarck-Henning-Rossville-Alvin 41, North Vermillion (IN) 39 F/OT

Sages Holiday Hoopla:

Paxton-Buckley-Loda 46, Stark County 35

Tuscola 46, Ridgeview 33