HS scoreboard (10-4-21)

WCIA — Highlights and scores from high school sports on Monday including golf sectionals across the area, with video from the girls’ Class 1A Auburn meet.

GIRLS’ GOLF

CLASS 1A AUBURN SECTIONAL at Edgewood Golf Club

Team scores

1 Effingham (St. Anthony) 323 2 Charleston 374 3 Quincy (Notre Dame) 375 4 Mattoon 389 5 Rochester 389 6 Mahomet (M.-Seymour) 403 7 Rushville (R.-Industry) 414 8 Williamsville 420 9 Paris 447 10 Mt. Zion 455 Camp Point (Central) Farmer City (Blue Ridge)

Advancing teams

Effingham (St. Anthony)

Ellie Wegman (Sr.) 79 Lauren Schwing (Jr.) 81 Nina Hakman (Sr.) 81 Addie Krouse (Fr.) 82 Maddy Brummer (Jr.) 104 Allison Geen (So.) 113

Charleston

Stacey Zerbst (Sr.) 88 Madeline Sanders (Jr.) 93 Delaney Meister (Jr.) 95 Taryn Pearson (Sr.) 98 Rileigh Babbs (Sr.) 98 Tesa Brown (Sr.) 115

Quincy (Notre Dame)

Hana Knuffman (Jr.) 81 Blair Eftink (Jr.) 96 Emma Eyler (Jr.) 99 Meredith Eversman (Fr.) 99 Olivia Hummel (Sr.) 107 Ellie Price (Fr.) 108

Medalist

Addie Dobson (Sr.) Jacksonville (Routt) 72

Advancing individuals

Addie Dobson (Sr.) Jacksonville (Routt) 72 Catalina Easley (So.) Athens 80 Kaitlyn Coombes (Jr.) Paris 85 Ainsley Winters (Jr.) Mahomet (M.-Seymour) 86 Brooke Erhard (Sr.) Champaign (St. Thomas More) 87 Isabel Tom (So.) Rochester 88 Grace Rector (Jr.) Waverly 90 Bailie Krause (So.) Mason City (Illini Central) 90 Shelby Seiler (Jr.) Auburn 90 Kiley Torres (So.) Rochester 90

BOYS’ GOLF

CLASS 1A BEECHER SECTIONAL:

Team scores

1 Beecher 323 2 Monticello 333 3 Bloomington (Central Catholic) 337 4 El Paso (E.P.-Gridley) 340 5 Sullivan 350 6 Roanoke (R.-Benson) 351 7 Fairbury (Prairie Central) 353 8 Bloomington (Cornerstone Christian Academy) 356 9 Champaign (St. Thomas More) 357 10 Champaign (Judah Christian) 371 11 Peotone 378 12 Grant Park 389

Advancing teams

Beecher

Jack Hayhurst (So.) 79 Jackson Reece (Fr.) 80 Vinny Messana (Jr.) 80 Andrew Hering (So.) 84 Brandon Moffitt (So.) 87 Jake Graniczny (Jr.) 93

Monticello

William Ross (Jr.) 76 Tanner Buehnerkemper (Sr.) 77 Maddux Quick (Fr.) 86 Sam Davison (Jr.) 94 Kross Reynolds (Fr.) 99 Andrew Neef (Fr.) 101

Bloomington (Central Catholic)

Connor Campbell (So.) 78 Trey Tattini (Sr.) 81 Luke Allen (So.) 85 Jack Whittington (Jr.) 93 Luke Brady (So.) 94 Patrick Costigan (So.) 96

Medalist

Connor Engel (Sr.) Gibson City (G.C.-Melvin-Sibley) 74

Advancing individuals

Connor Engel (Sr.) Gibson City (G.C.-Melvin-Sibley) 74 Trey Boecker (So.) Grant Park 75 Cody Dodson (Jr.) Decatur (St. Teresa) 76 DJ Norman (Jr.) Roanoke (R.-Benson) 78 Holden Kile (Sr.) Oakland 78 Wilson Kirby (So.) Champaign (St. Thomas More) 79 Carson Friedman (Jr.) Fairbury (Prairie Central) 81 Noah Quigley (Sr.) Seneca 81 Tyler Young (Sr.) El Paso (E.P.-Gridley) 81 Lucas Bernardi (Jr.) Minonk (Fieldcrest) 82

CLASS 1A HAMILTON COUNTY SECTIONAL:

Team scores

1 Oblong 320 2 Effingham (St. Anthony) 321 3 Vandalia 321 4 Anna (A.-Jonesboro) 328 5 Hillsboro 337 6 Altamont 338 7 Steeleville 340 8 Glen Carbon (Father McGivney) 343 9 Waterloo (Gibault Catholic) 343 10 Okawville 344 11 Alton (Marquette) 349 12 West Frankfort (Frankfort) 352 13 Nashville 354

Advancing teams

Oblong

Jake Smothers (Sr.) 78 Braden Thompson (Sr.) 79 Hayden Johnson (Sr.) 81 Grant Kidwell (Sr.) 82 Jonathon Littlejohn (Sr.) 86 Cody York (Jr.) 107

Effingham (St. Anthony)

Jonathan Willenborg (Jr.) 76 Thomas Chojnicki (Sr.) 80 Joey Trupiano (Fr.) 81 Lane Ludwig (So.) 84 Michael Martelli (Jr.) 88 Dakota Flaig (Fr.) 90

Vandalia

Chase Laack (Sr.) 72 Conner McCall (So.) 77 Dylan Halford (Sr.) 86 Jonah Beesley (So.) 86 Jacob Schaal (Sr.) 93

Medalist

Chase Laack (Sr.) Vandalia 72

Advancing individuals

A. J. Johnson (Sr.) Goreville 73 Luke Lasley (Sr.) Anna (A.-Jonesboro) 74 Parker Boehne (So.) Centralia (Christ Our Rock Lutheran) 76 Ben Herron (Jr.) West Frankfort (Frankfort) 77 Kevin Hall (Sr.) Altamont 77 Tyler Stonecipher (Sr.) Altamont 77 Antonio Ybarra (Sr.) Edwardsville (Metro-East Lutheran) 78 Joey Hyten (So.) Glen Carbon (Father McGivney) 78 Lucas Whittington (Jr.) West Frankfort (Frankfort) 78 Caleb Trieb (Sr.) Marissa 79

CLASS 2A METAMORA SECTIONAL:

Team scores

1 Macomb 305 2 Springfield (Sacred Heart-Griffin) 315 3 Normal (University) 318 4 Dunlap 318 5 Springfield (H.S.) 319 6 Bartonville (Limestone) 330 7 Peoria (Richwoods) 334 8 Champaign (Central) 335 9 Geneseo 336 10 Metamora 336 11 Quincy (Notre Dame) 341 12 Bloomington (H.S.) 356

Advancing teams

Macomb

Connor Hamm (Sr.) 73 Glenn Sutton (Sr.) 76 Justice Keene (So.) 77 Connor Watson (Jr.) 79 Griffin Taylor (Sr.) 80 Hunter Wilson (Jr.) 87

Springfield (Sacred Heart-Griffin)

Cal Johnson (So.) 76 Carter Etheridge (Jr.) 79 Tyler Furkin (Jr.) 79 Nick Calucchia (Jr.) 81 Joseph Ducaji (Sr.) 84 Nolan McCarthy (Sr.) 91

Normal (University)

Nick Manning (Jr.) 76 Andrew Woodward (Sr.) 79 Michael Cavanaugh (Sr.) 80 Brian Cavanaugh (Sr.) 83 Jake Swartz (Sr.) 84 Parker Newton (Jr.) 86

Medalist

Brady Kaufmann (Sr.) Jacksonville (H.S.) 70

Advancing individuals