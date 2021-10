HS scoreboard (10-26-21)

WCIA — Highlights and scores from high school sports on Tuesday night including volleyball video wins from St. Joseph-Ogden, St. Teresa, Mahomet-Seymour and Maroa-Forsyth.

VOLLEYBALL

Class 1A Salt Fork Regional

Armstrong 2, Schlarman 0

Salt Fork 2, Uni High 0

Class 1A Cissna Park Regional

Cissna Park 2, St. Anne 0

Class 1A Dwight Regional

Milford 2, Dwight 0

Class 1A Edinburg Regional

Mt. Pulaski 2, Pawnee 0

Class 1A Effingham St. Anthony Regional

Effingham St. Anthony 2, Deitrich 0

Altamont 2, Neoga 0

Class 1A Blue Ridge Regional

Judah Christian 2, Calvary Christian 0

Bloomington Cornerstone Christian Academy 2, Argenta-Oreana 0

Class 1A Martinsville Regional

Heritage 2, Villa Grove 0

Kansas 2, Chrisman 1

Class 1A Central A&M Regional

Meridian 2, Arcola 0

Okaw Valley 2, Cerro Gordo-Bement 0

Class 2A Carlinville Regional

Pana 2, Carlinville 0

Class 2A Coal City Regional

Prairie Central 2, Seneca 0

Class 2A Flora Regional

Shelbyville 2, Vandalia 0

Class 2A Newton Regional

Breese Central 2, Teutopolis 0

Class 2A Maroa-Forsyth Regional

Maroa-Forsyth 2, Warrensburg-Latham 0

Williamsville 2, Athens 1

Class 2A Sacred Heart-Griffin Regional

Sacred Heart-Griffin 2, PORTA 1

Pleasant Plains 2, North Mac 0

Class 2A St. Joseph-Ogden Regional

St. Teresa 2, Hoopeston Area 0

St. Joseph-Ogden 2, Bismarck-Henning-Rossville-Alvin 0

Class 2A Olympia Regional

Tremont 2, Paxton-Buckley-Loda 0

Class 2A Unity Regional

Unity 2, Sullivan 0

Monticello 2, Arthur-Lovington-Atwood-Hammond 1

Class 3A Bloomington Regional

Central 2, Bloomington 0

Normal West 2, Rantoul 0

Class 3A Glenwood Regional

Springfield 2, Lanphier 0

Jacksonville 2, Glenwood 1

Class 3A MacArthur Regional

Rochester 2, MacArthur 0

Lincoln 2, Mt. Zion 0

Class 3A Effingham Regional

Mattoon 2, Effingham 0

Class 3A Mahomet-Seymour Regional

Mahomet-Seymour 2, Centennial 0

Normal U-High 2, Urbana 0

Class 3A Mascoutah Regional

Taylorville 2, Cahokia 0

SOCCER

Class 2A Belleville Althoff Super-Sectional

Belleville Althoff 3, Sacred Heart-Griffin 2 F/2OT