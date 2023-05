CHARLESTON (WCIA) — Madalyn Marx was not phased by the blue track at IHSA State, with the Mahomet-Seymour freshman setting a PR in the 400 meter dash to qualify for the finals in her first trip to Charleston.

“I was kinda of scared at first since I was a little behind, then at the 150 mark I was just able to go,” Marx said. “I was definitely since I am a freshman, I was scared at first. But definitely happy I was able to make it to the finals.”

From a first timer at EIU to a defending champ. Lincoln’s Becca Heitzig will be defending her 2A 800 meter title on Saturday and she’s got plenty of gas left in the tank.

“I feel pretty good,” Heitzig said. “Just trying to do the least possible to win and qualify, did the mile in 8. And we ere just going to go as hard as we could in the 4×4. All that matters is qualifying for tomorrow, I don’t need a PR today. That’s for tomorrow.”

Central’s Kennedy Ramshaw used every last bit of energy she had, falling to the ground after winning her 400 meter heat. She’ll compete in that event and the 4×100 for the Maroons.

“It’s so hard,” Ramshaw said. “The 400 I’m not even worried about the running, it’s after I get worried cause I know it’s going to hurt. At the end it’s worth it cause I know I pushed myself. Now we’re just really going to make sure we do what we can for tomorrow and do what needs to be done.”

From 1A to 3A, the finals are now all set, with Saturday’s championship races and field events set to get started at 10 a.m.

CLASS 2A PRELMINS

100 Meters 2A – Prelims

1.11Kayda Austin11.83a (0.9)Cahokia (H.S.)2.10Angelena Bullocks11.87a (1.4)PRChicago (Westinghouse Co…3.10Lena Jackson11.99a (5.1)PRPeoria (Richwoods)4.11Symone Frison12.05a (1.6)PRChicago (Lindblom)5.11Mia Rodriguez12.05a (5.1)PRChicago Heights (Marian)6.11Reese Mitchell12.08a (5.1)PRNormal (University)7.12Nevaeh Lowe12.15a (1.4)PRKankakee8.12Vionche Terry12.15a (0.9)PRChicago (Phillips)9.11Ranaisha Howard-Dun…12.16a (0.9)PRBartonville (Limestone)10.11Caitlyn Casella12.21a (5.1)PRJohnsburg11.10Kamaree Pollard12.26a (5.1)Mt. Vernon (H.S.)12.10Kelecia Maynor12.31a (0.9)PRChampaign (Central)13.12Ellie Logsdon12.31a (1.4)PRGenoa (G.-Kingston)14.9Symone Holman12.36a (1.6)PRJoliet (Catholic Academy)15.12Sterling Scarlette12.37a (0.9)Springfield (Sacred Hear…16.9Isabella Roundtree12.39a (1.4)PRChampaign (Central)17.11Olivia Redpath12.39a (1.6)Springfield (Sacred Hear…18.12Armoney Clay12.40a (1.6)Plano19.11Syriah Boyd12.41a (1.6)Galesburg (H.S.)20.9Ta’Leiah McElroy12.46a (5.1)PRFreeport (H.S.)21.12Abby Venhaus12.46a (1.6)PRColumbia22.12Brianna Dixon12.50a (1.4)Rantoul23.10Madi Jenkins12.68a (0.9)PRWest Chicago (Wheaton Ac…24.10Alyssa Stacy12.81a (0.9)Sycamore (H.S.)25.9Laila Donato13.19a (1.4)PRWheaton (St. Francis)–.9Trinity NobleDNS (1.6)Kankakee–.12Kiala ColbertDNS (1.4)Chicago (Westinghouse Co…–.12Emmi ScalesDNS (5.1)Arlington Heights (St. V…

200 Meters 2A – Prelims

1.11Kayda Austin24.20a (4.2)PRCahokia (H.S.)2.10Naomi Bey-Osborne24.46a (1.8)PRKankakee5.10Angelena Bullocks24.57a (1.8)PRChicago (Westinghouse Co…3.11Syriah Boyd24.95a (2.7)PRGalesburg (H.S.)6.12Vionche Terry24.95a (4.2)Chicago (Phillips)4.11Keymora Hayes24.99a (2.1)PRCahokia (H.S.)7.10Lena Jackson25.04a (1.8)PRPeoria (Richwoods)8.11Mia Rodriguez25.09a (1.8)PRChicago Heights (Marian)9.12Brianna Dixon25.11a (2.1)Rantoul10.11Ranaisha Howard-Dun…25.24a (2.7)Bartonville (Limestone)11.12Rose Talbert25.28a (4.2)PRMonticello12.10Leah Smith25.44a (4.2)PRChicago (South Shore Int…13.12Kayla Nelson25.54a (2.1)PRTolono (Unity)14.12Abby Venhaus25.59a (4.2)PRColumbia15.9Madalyn Marx25.60a (2.7)Mahomet (M.-Seymour)16.9Symone Holman25.68a (2.1)PRJoliet (Catholic Academy)17.9Isabella Roundtree25.71a (2.1)PRChampaign (Central)18.11Caitlyn Casella25.75a (2.7)PRJohnsburg19.12Armoney Clay25.86a (4.2)PRPlano20.12Kennedy Ramshaw25.90a (4.2)Champaign (Central)21.10Syniyah Quenga25.98a (2.7)Urbana (H.S.)22.12Olivia Skibinski26.03a (1.8)PRPeoria (Richwoods)23.12Gianna Huerta26.09a (1.8)Glen Ellyn (Glenbard Sou…24.9Trinity Noble26.12a (4.2)Kankakee25.12Riley Basano26.16a (4.2)PRRichton Park (Southland …26.11Karli Mann26.20a (1.8)PRHerrin (H.S.)27.11Sydney Jones26.21a (2.7)East St. Louis (Sr.)28.10Madi Jenkins26.23a (1.8)West Chicago (Wheaton Ac…29.12Camiya Williams26.42a (2.1)Peoria (Manual)30.9Makayla Williams26.45a (2.7)PRLake Villa (Lakes)31.11Ameeria Jackson26.47a (1.8)Springfield (Southeast)32.11Lauren Burr26.50a (2.7)Mahomet (M.-Seymour)33.11Takeisha Berry26.52a (2.1)Lombard (Montini)34.11Olivia Redpath26.85a (2.1)Springfield (Sacred Hear…35.11McLean Moroney27.22a (2.1)PRChicago (Latin)–.12Ellie LogsdonFS (2.7)Genoa (G.-Kingston)

400 Meters 2A – Prelims

1.10Naomi Bey-Osborne56.12aPRKankakee2.9Madalyn Marx57.00aPRMahomet (M.-Seymour)3.12Ellie Logsdon57.22aPRGenoa (G.-Kingston)5.12Paige Greenhagel57.41aPRBurlington (Central)4.12Kennedy Ramshaw57.44aChampaign (Central)6.11Syriah Boyd57.45aPRGalesburg (H.S.)7.12Rose Talbert58.04aMonticello8.12Sterling Scarlette58.05aSpringfield (Sacred Hear…9.12Isabella Orozco58.15aPRAurora (Central Catholic)10.11Violet Schramm58.58aPRChillicothe (Illinois Va…11.11Gabrielle Walker58.59aChicago (DePaul College …12.11Aniya Lewis59.16aKankakee13.12Riley Basano59.27aRichton Park (Southland …14.10Kaylah Forrest59.29aTinley Park (H.S.)15.10Syniyah Quenga59.71aUrbana (H.S.)16.9Camryn Driscoll59.78aPrinceton17.11Sanaa Nalls1:00.82aChicago (Hyde Park)18.9Brianna Johnson1:00.94aPeoria (Richwoods)19.10Emma Pierson1:01.15aBelvidere (H.S.)20.12Jazmyn Harmon1:01.31aFreeburg21.12Alexandria Simmons1:01.53aChicago (Brooks)22.10Mallory Short1:01.58aLincoln23.10Clare Sandoval1:01.89aLaGrange Park (Nazareth …24.9Finlay Puricelli1:01.93aSalem25.11Zuzana Bielak1:02.52aChicago (Northside)26.11Symone Frison1:03.34aChicago (Lindblom)27.11Jasmine McCaskel1:04.38aRichmond (R.-Burton)–.10Ashlyn DenneyDNSTolono (Unity)–.12Kiala ColbertDNSChicago (Westinghouse Co…–.12Hailey TuckerDNSCahokia (H.S.)

800 Meters 2A – Prelims

1.12Colleen Zeibert2:16.51aRochester2.10Mia Menendez2:17.46aOak Park (Fenwick)4.11Gabrielle Walker2:17.64aChicago (DePaul College …5.10Lulu Ton-That2:18.53aChicago (Northside)3.11Becca Heitzig2:18.76aLincoln6.12Sofia Munoz2:19.53aMt. Zion7.12Hannah Steinmeyer2:20.02aDixon (H.S.)8.9Mackenzie Pound2:21.02aTolono (Unity)9.9Cecilia Hilby2:21.20aAurora (Central Catholic)10.10Jessica Larsen2:22.41aEffingham11.11Camille Mavis2:23.01aMt. Zion12.10Keira Bogott2:23.95aPRWoodstock (H.S.)13.10Lexi Lord2:24.41aClinton14.12Isabella Orozco2:24.46aAurora (Central Catholic)15.12Arianna Pedrin2:24.69aGalena16.12Saniya Mathew2:24.78aDunlap17.10Ellary Blakey2:25.06aHerrin (H.S.)18.12Madison Perez2:25.18aLake Villa (Lakes)19.10Brooke Zeibert2:25.43aRochester20.9Keira Jenke2:25.49aLisle (Benet Academy)21.10Camryn Reedy2:26.21aTolono (Unity)22.10Avery Braker2:26.21aMorton23.11Sophie Krueger2:26.71aMorton24.10Payton Frey2:27.25aHighland25.12Becca Runyan2:27.32aLake Villa (Lakes)26.9Mia Whitfield2:28.41aMetamora27.11Ella Goodman2:28.78aTaylorville28.9Lana Alcorn2:28.91aNormal (University)29.11Maggie Fleischli2:28.95aSpringfield (Sacred Hear…30.10Jaden Lucas2:29.10aPontiac31.11Jadie Chavez2:29.22a SR Burbank (St. Laurence)32.11Emily Maple2:29.54aMattoon33.9Ella Heinen2:29.60aPRJoliet (Catholic Academy)34.10Abigail Arseneau2:31.12aPRChicago (DePaul College …35.10Samantha Soto2:33.95aPRChicago (De La Salle)36.12Anna Bieber2:34.58aStanford (Olympia)37.12Jaide Flowers2:35.83aGeneseo38.11Cristin Moreno2:36.96aPRChicago (Hancock)–.12Tatum DavidDNSOlney (Richland County)–.10Mariah CreamerDNSMascoutah

1600 Meters 2A – Prelims

1.12Tatum David5:00.39aOlney (Richland County)2.9Sundara Weber5:05.62aSandwich4.12Louisa Diamond5:07.22a SR Lisle (Benet Academy)3.11Becca Heitzig5:11.95aLincoln5.12Sofia Munoz5:13.19aMt. Zion6.10Zoe Carter5:13.51aNormal (University)7.11Erica Woodard5:13.77aTolono (Unity)8.11Ava Boyd5:14.78aMahomet (M.-Seymour)9.10Izzy Bing5:17.37aPRMundelein (Carmel)11.12Josephine Dziedzic5:18.11aChicago (Payton)12.11Taygen Beyer5:18.27aMorton13.11Angelynn Kanyuck5:20.24aPRWaterloo (H.S.)14.10Miah Gilmore5:24.03aPRMurphysboro15.12Hannah Meiser5:24.58aBethalto (Civic Memorial)16.12Saniya Mathew5:25.08aDunlap17.10Reese Kohnle5:25.60aPRRockford (Boylan Catholi…18.10Lorelei Travers5:26.00aPRChicago (DePaul College …19.10Emily Decker5:26.13aTolono (Unity)20.12Estella Miller5:31.03aMonticello21.11Claire Blotnik5:34.26aJoliet (Catholic Academy)22.10Kennedy Bowman5:34.67aTroy (Triad)23.12Vivian Rahmel5:34.71aSpringfield (Sacred Hear…24.11Madison Twarling5:35.31aLake Villa (Lakes)25.10Delilah Helenhouse5:35.61aLisle (Benet Academy)26.12Lucia Muthu5:36.58aChicago (University)27.9Ashley Zeibert5:46.68aRochester28.11Jadie Chavez5:46.91aBurbank (St. Laurence)29.9Olivia Knowles5:52.91aCanton–.12Colette KinsellaDNSLaGrange Park (Nazareth …–.12Keyaira MooreDNSChicago (De La Salle)–.9Cecilia HilbyDNSAurora (Central Catholic)

100m Hurdles 2A – Prelims

1.12Brianna Dixon14.10a (1.4)PRRantoul2.12Emmi Scales14.10a (1.9) SR Arlington Heights (St. V…3.12Kennedy Ross14.42a (3.1)PRChicago (Lindblom)4.11Keymora Hayes14.82a (1.4)PRCahokia (H.S.)5.12Anna Barr15.05a (3.1)Normal (University)6.12Gianna Huerta15.07a (1.9)Glen Ellyn (Glenbard Sou…7.9Jordan Hamb15.20a (1.4)Chicago (South Shore Int…8.10Gabby Graham15.44a (3.1)PRTinley Park (H.S.)9.12Tessa Myatt15.47a (3.1)PRChicago (Northside)10.10Sophia Paul15.95a (1.9)PRSpringfield (Sacred Hear…11.11Briana Ritchie15.95a (1.4)Tolono (Unity)12.12Lydia Trump15.96a (1.9)Mt. Zion13.12Mia Jackson15.96a (3.1)Peoria (Richwoods)14.10Elli Sines15.97a (1.4)PRLaSalle (L.-Peru)15.10Symone Jackson16.17a (1.9)PRPeoria (H.S.)16.9Gabrielle Brown16.28a (1.4)Lisle (Benet Academy)17.10Gabby Shires16.36a (1.9)Harrisburg18.11Anna Aulwes16.39a (1.9)PRSterling19.10Macie Rolf16.41a (3.1)Springfield (Sacred Hear…20.9AnnMarie Trentman16.55a (1.4)Freeburg21.11Maya Kelly16.70a (3.1)PRBurbank (St. Laurence)22.12Lory Lopez16.78a (3.1)PRBelvidere (H.S.)23.10Alexandra Garcia18.77a (1.4)Chicago (Noble/ITW Speer)–.12Joycelyn CrumDNS (1.9)Lake Villa (Lakes)–.12Janely CorreaDQ (1.4)Chicago (Noble/ITW Speer)

300m Hurdles 2A – Prelims

1.12Emmi Scales44.29aArlington Heights (St. V…2.12Kennedy Ross45.19aChicago (Lindblom)3.12Annie Wirth45.32a SR Geneseo4.12Gianna Huerta45.39aGlen Ellyn (Glenbard Sou…5.10Gabby Graham46.12aPRTinley Park (H.S.)6.10Jamison Love46.54aMascoutah7.12Lydia Trump46.74aMt. Zion8.9Gina Truax46.76aPRWood River (East Alton-W…9.12Angelina Gersch47.24aRichmond (R.-Burton)10.12Anna Barr47.34aNormal (University)11.10Brenna Stearns47.52aMarion (H.S.)12.12Molly Grohmann47.98aWaterloo (H.S.)13.12Lory Lopez48.03aPRBelvidere (H.S.)14.11Kyla Barker48.08aPRDolton (Thornridge)15.12Phoebe Shoemaker48.12aGeneseo16.9AnnMarie Trentman48.13aFreeburg17.11Briana Ritchie48.28aTolono (Unity)18.10Macie Rolf48.36aSpringfield (Sacred Hear…19.11Olivia Pastovich48.55aMaple Park (Kaneland)20.10Amina Idris49.04aWoodstock (H.S.)21.12Abby Pierce49.28aStreator (Twp.)22.9Anessa Johnson49.35aSterling23.9Gabrielle Brown49.57aLisle (Benet Academy)24.11Melissa Bieber50.87aStanford (Olympia)25.12Jasmine Pickett51.90aRichton Park (Southland …26.11McKenzie Kelly53.39aChicago (DePaul College …27.10Julia Grotthuss53.94aPRChicago (University)28.10Alexandra Garcia54.72aChicago (Noble/ITW Speer)–.10Jinna HiserFSMt. Zion

4×100 Relay 2A – Prelims

1.

47.42aKankakee – A2.

48.26aChampaign (Central) – A3.

48.49aPeoria (Richwoods) – A5.

48.51aNormal (University) – A4.

48.85aCahokia (H.S.) – A6.

49.17aTolono (Unity) – A7.

49.24aGeneseo – A8.

49.38aChicago Heights (Marian)…9.

49.40aEast St. Louis (Sr.) – A10.

49.47aChicago (Phillips) – A11.

49.48aSpringfield (Sacred Hear…12.

49.57aPlano – A13.

49.63aChicago (South Shore Int…14.

49.68aMt. Vernon (H.S.) – A15.

50.00aLombard (Montini) – A16.

50.39aBelvidere (H.S.) – A17.

50.42aUrbana (H.S.) – A18.

50.49aWilmette (Regina Dominic…19.

50.53aDunlap – A20.

50.55aEvergreen Park – A21.

50.62aMahomet (M.-Seymour) – A22.

50.62aMarion (H.S.) – A23.

50.81aJohnsburg – A24.

50.81aSterling – A25.

50.88aMascoutah – A26.

51.09aRichton Park (Southland …27.

52.00aChicago (King) – A28.

52.47aFreeport (H.S.) – A29.

53.57aChicago (Prosser) – A30.

56.16aChicago (Westinghouse Co…31.

1:00.17aLisle (Benet Academy) – A–.

DNFTinley Park (H.S.) – A

4×200 Relay 2A – Prelims

1.

1:42.73aKankakee – A2.

1:43.46aEast St. Louis (Sr.) – A5.

1:43.46aChampaign (Central) – A3.

1:43.86aNormal (University) – A4.

1:44.32aPeoria (Richwoods) – A6.

1:44.58aDunlap – A7.

1:44.77aTolono (Unity) – A8.

1:44.81aGeneseo – A9.

1:45.14aLake Villa (Lakes) – A10.

1:45.15aChicago Heights (Marian)…11.

1:45.21aMt. Vernon (H.S.) – A12.

1:45.93aSpringfield (Sacred Hear…13.

1:46.09aMt. Zion – A14.

1:46.41aChicago (South Shore Int…15.

1:46.62aChicago (Morgan Park) – A16.

1:46.65aRichton Park (Southland …17.

1:47.05aMarion (H.S.) – A18.

1:47.34aMascoutah – A19.

1:47.52aEvergreen Park – A20.

1:48.08aSterling – A21.

1:48.41aMundelein (Carmel) – A22.

1:48.54aChicago (Phillips) – A23.

1:48.94aSpringfield (Southeast) …24.

1:49.34aLombard (Montini) – A25.

1:50.15aBurlington (Central) – A26.

1:50.94aLisle (Benet Academy) – A27.

1:51.98aChicago (DePaul College …28.

1:54.15aChicago (Latin) – A

4×400 Relay 2A – Prelims

1.

3:59.74aSpringfield (Sacred Hear…2.

4:03.70aNormal (University) – A5.

4:04.56aChicago (Lindblom) – A6.

4:04.68aEast St. Louis (Sr.) – A3.

4:04.76aKankakee – A4.

4:05.00aGeneseo – A7.

4:05.25aLincoln – A8.

4:05.90aPeoria (Richwoods) – A9.

4:07.81aMt. Zion – A10.

4:08.24aBurlington (Central) – A11.

4:08.40aFreeburg – A12.

4:08.92aEvergreen Park – A13.

4:09.00aMascoutah – A14.

4:09.39aLake Villa (Lakes) – A15.

4:09.81aOlney (Richland County) …16.

4:11.95aWaterloo (H.S.) – A17.

4:12.35aMundelein (Carmel) – A18.

4:12.67aAurora (Rosary) – A19.

4:13.21aRochester – A20.

4:13.23aTolono (Unity) – A21.

4:15.94aRichton Park (Southland …22.

4:16.95aChicago (Northside) – A23.

4:17.03aPeoria (Notre Dame) – A24.

4:17.63aGalesburg (H.S.) – A25.

4:18.20aChicago (Morgan Park) – A26.

4:18.24aSterling – A27.

4:19.19aChicago (Noble/ITW Speer…28.

4:26.76aTaylorville – A29.

4:27.08aChicago (Hyde Park) – A30.

4:30.55aAurora (Central Catholic…31.

4:36.40aChicago (Westinghouse Co…

4×800 Relay 2A – Prelims

1.

9:44.72aRochester – A2.

9:45.98aMorton – A4.

9:48.00aLake Villa (Lakes) – A3.

9:50.07aTolono (Unity) – A5.

9:57.81aDixon (H.S.) – A6.

9:57.83aChicago (Payton) – A7.

9:57.84aWaterloo (H.S.) – A8.

9:58.94aChicago (DePaul College …9.

9:59.44aMt. Zion – A10.

9:59.50aSpringfield (Sacred Hear…11.

9:59.75aAnna (A.-Jonesboro) – A12.

10:00.99aMascoutah – A13.

10:01.28aNormal (University) – A14.

10:05.78aPeoria (Notre Dame) – A15.

10:08.26aDunlap – A16.

10:10.87aClinton – A17.

10:12.50aRockford (Boylan Catholi…18.

10:13.76aSterling – A19.

10:14.44aEffingham – A20.

10:14.60aWheaton (St. Francis) – A21.

10:21.02aTroy (Triad) – A22.

10:25.57aRock Falls – A23.

10:33.78aRiver Forest (Trinity) -…24.

10:37.83aWilmette (Regina Dominic…25.

10:43.27aJoliet (Catholic Academy…26.

11:03.64aChicago (University) – A27.

11:10.93aChicago (Agricultural Sc…28.

11:42.97aChicago (De La Salle) – A

Shot Put 2A – Finals

1.12Claire Allen13.08mSandwich2.12Madelyn Bishop12.20mRockford (Boylan Catholi…3.12Alice Mihas11.91mChicago (Latin)4.12Kayden Porter11.74mChicago Heights (Marian)5.11Nikkel Johnson11.73mKankakee6.11Olivia Marshall11.51mGeneseo7.11Carmyn Huston11.27mMonmouth (M.-Roseville)8.12Alayna Earle11.24mClinton9.11Ashley Janeczko11.08mWoodstock (North)10.12Renasia Adams10.97mPRCountry Club Hills (Hill…11.11Lizzy Short10.78mChillicothe (Illinois Va…12.10Lauren Shaw10.63mTolono (Unity)13.11Dymyn Preston10.52mBartonville (Limestone)13.12Kate Rowzee10.52mSterling15.11Carley Anderson10.49mGalesburg (H.S.)16.12Tessa Myatt10.48mChicago (Northside)17.11Morgan Foes10.42mPrinceton18.11Tytiana Sutton10.23mKankakee19.12Lily Townsend10.19mPRLombard (Montini)20.11Tenisa Ferrell9.94mCahokia (H.S.)21.12Abby Kesterson9.75mTroy (Triad)22.12Mary Haywood9.70m SR Chicago (Noble/ITW Speer)23.12Pamela Glover9.29mChicago (Phillips)24.11Nida Polikaitis9.28mLisle (Benet Academy)25.11Giamiah Ivory-Goss9.22mPRChicago (C. Military Aca…–.12India HarrisDNSMurphysboro–.12Loreal TuckerDNSHerrin (H.S.)

Discus 2A – Finals

1.12Alice Mihas40.40m SR Chicago (Latin)2.11Olivia Marshall37.09mGeneseo3.12Tiana Foreman35.38mBurlington (Central)4.11Morgan Foes34.98mPrinceton5.10Kaylee King34.77mHarrisburg6.12Claire Allen34.69mSandwich7.12Loreal Tucker33.50mHerrin (H.S.)8.11Analyse Carter32.67mTolono (Unity)9.11Tenisa Ferrell32.33mCahokia (H.S.)10.10Jade Thompson32.10mJacksonville (H.S.)11.12Paulina Sroka31.95mPRMundelein (Carmel)12.12Kierra Rance31.63mEvergreen Park13.11Nikkel Johnson30.86mKankakee14.12Mary Haywood30.83mChicago (Noble/ITW Speer)15.9Kayla Hackbarth30.71mRock Falls16.12Lily Townsend30.54mLombard (Montini)17.10Maxine Hurst30.29mChicago (University)18.11Olivia Cox29.41mDixon (H.S.)19.11Ciera Turner29.34mNormal (University)20.11Kyra West28.13mStanford (Olympia)21.12Nevaeh Essien27.95mChampaign (Central)22.12Renasia Adams27.84mCountry Club Hills (Hill…23.10Nakya Scott21.49mChicago (Lindblom)–.11Abigael SheldonFOULWheaton (St. Francis)–.12Kate RowzeeFOULSterling–.11Ashley JaneczkoFOULWoodstock (North)

High Jump 2A – Prelims

1.12Annie Wirth1.58mGeneseo2.12Brianna Dixon1.58mRantoul3.12Molly Grohmann1.58mWaterloo (H.S.)4.11Hallie Steponaitis1.58mWoodstock (H.S.)5.9Emily Gross1.58mNormal (University)6.12Karlee Zumstein1.58mCanton7.10Makenna Witham1.58mTroy (Triad)8.9Samantha Yeh1.58mDunlap9.12Paige Greenhagel1.58mBurlington (Central)10.12Tia Brennan1.55mPRBurlington (Central)10.12Larissa Meyer1.55m SR Kewanee (H.S.)10.12Michaela Almeida1.55mMarengo10.12Karissa Clawson1.55mSycamore (H.S.)10.12Jada Fryer1.55mRichton Park (Southland …10.12Annelise Beck1.55mMascoutah16.10Brenna Huff1.50mPeoria (Richwoods)16.11Valerie Sarros1.50mLisle (Benet Academy)16.12Alexandria Simmons1.50mChicago (Brooks)16.12Grace Loy1.50mAurora (Rosary)16.11Ella McDonnell1.50mMascoutah16.10Liliella Vail1.50mTaylorville16.11Jalay Jones1.50mChampaign (Central)16.9Madeline Kammerer1.50mDunlap16.12Alayna Schultz1.50mMonticello16.9Alina Ballard1.50mPRChicago (Latin)–.9Hayla Atman ShahNHChicago (University)–.11Brigid DooleyNHPeoria (Notre Dame)–.9Aubri MooreDNSPeoria (Richwoods)–.9Phoenix HigginbottomNHChicago (Lindblom)–.11Aniya LewisNHKankakee–.10Nora McGuireNHChicago (Agricultural Sc…–.12Yar DengDNSChicago (Ogden Internati…

Pole Vault 2A – Prelims

1.11Chelsea Wetzel3.42mDunlap2.12Katie (Katarina) Sc…3.27mMascoutah3.10Brooklyn Kondritz3.27mMt. Zion4.12Joycelyn Crum3.27mLake Villa (Lakes)5.11Josie Gates3.27mLake Villa (Lakes)6.12Nicole Grimes3.27mLisle (Benet Academy)7.12Jessica Phillipp3.27mMaple Park (Kaneland)8.12Tia Brennan3.27mBurlington (Central)9.12Libby Saloga3.27mAurora (Rosary)10.12Kyla Canales3.27mChampaign (Central)11.9Jocelyn Cechowicz3.27mGeneseo12.11Johnna Shoemaker3.27mGeneseo13.12Natalie Papes3.27mNew Lenox (Providence Ca…14.11Caelyn Kleparski3.12mTolono (Unity)14.11Cora Heller3.12mMaple Park (Kaneland)14.11Vivian Moore3.12mPRParis17.12Sasha Helfgott-Wate…2.97mPlano17.12Malerie Morey2.97mSycamore (H.S.)17.9Audrey Allender2.97mChampaign (Central)20.9Kaylee Shields2.82mBethalto (Civic Memorial)20.10Sienna Metz2.82mPontiac20.9Violet Weinman2.82mMetamora20.9McCayla Rowatt2.82mMarion (H.S.)20.10Grace Pauli2.82mBartonville (Limestone)–.10Finley RyanNHSterling–.10Christiara FinleyNHCountry Club Hills (Hill…–.10Kelsie FuossNHMahomet (M.-Seymour)–.12Lily HarrisDNSMarion (H.S.)–.10Alexa WeterNHMt. Zion–.10Alyssa AndreattaNHTaylorville–.9Julia SteffenDNSChicago (Latin)–.10Tatum KaminDNSChicago (Latin)

Long Jump 2A – Finals

1.12Annie Wirth5.66m (0.0)Geneseo2.11Keymora Hayes5.44m (0.0)Cahokia (H.S.)3.12Paige Greenhagel5.41m (0.0)Burlington (Central)4.11Teagan Sullivan5.36m (0.0)Dunlap5.12Abby Venhaus5.35m (0.0)Columbia6.12Braelyn Alexander5.30m (0.0)Champaign (Central)7.11Addison Albrecht5.24m (0.0)Galena8.12Janiyah Brown5.22m (0.0)East St. Louis (Sr.)9.11Symone Frison5.21m (0.0)Chicago (Lindblom)10.12Bailey Williams5.19m (0.0)Marion (H.S.)11.9Symone Holman5.19m (0.0)Joliet (Catholic Academy)12.11Na’Kyrah Cooks5.18m (0.0)Kankakee13.11Briana Ritchie5.11m (0.0)Tolono (Unity)14.12Angelina Gersch5.07m (0.0)Richmond (R.-Burton)15.10Autumn Price5.06m (0.0)PRChicago Heights (Marian)15.10Maria Long5.06m (0.0)Pontiac17.10Destiny Johnson4.93m (0.0)Richton Park (Southland …18.9Natalie Ferguson4.91m (0.0)Mundelein (Carmel)19.11Chinara Caldwell4.90m (0.0)Aurora (Illinois Math an…20.11Ellie Lowe4.88m (0.0)Mascoutah21.12Shirley Bai4.81m (0.0)Lisle (Benet Academy)22.10Gemma Kinkade4.78m (0.0)Benton23.11Amelia Reiche4.76m (0.0)Woodstock (Marian)23.10Kylee Gardner4.76m (0.0)Chicago (South Shore Int…25.11Olivia Conn4.74m (0.0)Charleston26.12Yar Deng4.50m (0.0)Chicago (Ogden Internati…27.11McKenzie Kelly3.98m (0.0)Chicago (DePaul College …

Triple Jump 2A – Finals

1.12Alice Sotelo11.37m (0.0)Sterling2.12Abby Venhaus11.06m (0.0)Columbia3.12Angelina Gersch10.97m (0.0)Richmond (R.-Burton)4.12Kennedy Ross10.95m (0.0)PRChicago (Lindblom)5.12Haneefa Adam10.94m (0.0)Wilmette (Regina Dominic…6.11Karli Mann10.94m (0.0)Herrin (H.S.)7.12Janiyah Brown10.92m (0.0)East St. Louis (Sr.)8.11Meah Beacham10.80m (0.0)PRMahomet (M.-Seymour)9.10Kylee Gardner10.79m (0.0)Chicago (South Shore Int…10.12Braelyn Alexander10.74m (0.0)Champaign (Central)11.10Kamaree Pollard10.71m (0.0)Mt. Vernon (H.S.)12.11Na’Kyrah Cooks10.65m (0.0)Kankakee13.12Mariah Cade10.65m (0.0)Peoria (Richwoods)14.12Annelise Beck10.49m (0.0)Mascoutah15.11Chelsea Wetzel10.45m (0.0)Dunlap16.12Jazmyn Harmon10.40m (0.0)Freeburg17.10Maria Long10.39m (0.0)Pontiac18.11Madelyn Mucci10.38m (0.0)Burlington (Central)19.11Amelia Oldak10.28m (0.0)Norridge (Ridgewood)20.11Natalie Burke10.27m (0.0)Johnsburg21.9Antonette Baker10.18m (0.0)Chicago Heights (Marian)22.10Mikaela Mwangong10.14m (0.0)Macomb22.11Elianna Keyes10.14m (0.0)Peoria (Richwoods)24.9Alannah Lowery10.12m (0.0)Springfield (Southeast)25.11Amari Eddington10.10m (0.0)Maple Park (Kaneland)26.11Jillian Ellenwood10.06m (0.0)Lake Villa (Lakes)27.10Destiny Johnson9.92m (0.0)Richton Park (Southland …28.12Olivia Fitzgibbon9.87m (0.0)New Lenox (Providence Ca…29.11Gwen Miller9.83m (0.0)Galena30.11Ella McDonnell9.63m (0.0)Mascoutah31.12Yar Deng9.30m (0.0)Chicago (Ogden Internati…32.10Alexandra Garcia9.08m (0.0)Chicago (Noble/ITW Speer)

CLASS 3A PRELIMS

100 Meters 3A – Prelims

1.12Asia Thomas11.74a (0.3)PRChicago (Kenwood)2.12Jaliyah Shepherd11.78a (2.5)PRChicago (Kenwood)3.10Katelyn Lehnen11.92a (1.2) SR Chatham (Glenwood)4.11Charlotte Deines11.93a (0.6)PRMt. Prospect (Prospect)5.11Zawadi Brown11.93a (1.2)PRNaperville (Neuqua Valle…6.9Mariyah Robinson11.98a (0.6)Chicago (Simeon)7.11Tania Miller12.05a (2.5)Romeoville (H.S.)8.11DeAndranay Chism12.09a (0.6)Belleville (East)9.9Rayna Raglin12.12a (2.5)PRAlton (Sr.)10.11Essence Horton-Grav…12.14a (0.3)Rockford (Auburn)11.9Kortni Clark12.16a (1.2)O’Fallon (H.S.)12.11Kali Waller12.19a (1.2) SR West Chicago (H.S.)13.11Elaine Paul12.22a (0.3)PRElmhurst (York)14.12Chioma Anyaegbunam12.25a (0.3)Naperville (Neuqua Valle…15.12Catherine Guckenber…12.25a (0.6) SR Grayslake (Central)16.11Martyna Ostrega12.28a (0.3)Buffalo Grove17.11Jazmin West12.29a (2.5)Normal (Community)18.11Kyla Harris12.31a (0.6)PRAurora (Metea Valley)19.12Carrington Landers12.32a (2.5)PROrland Park (Sandburg)20.10Juliyah Dailey12.34a (1.2)PRBerwyn-Cicero (Morton)21.12Ava Mabry-Spencer12.36a (2.5)Plainfield (East)22.12Jolena Sites12.37a (0.3)Rockford (Guilford)23.11Ty-Asia Wiggins12.40a (0.6)PREast Moline (United)24.10Alanah Smith12.42a (1.2)New Lenox (Lincoln-Way W…25.11Riley Betz12.43a (1.2)Lake Zurich26.12Jade Arrington12.43a (1.2)Zion (Z.-Benton)27.12Deja Anderson12.45a (2.5)Springfield (H.S.)28.12Alice Carey12.57a (0.6)PRChicago (St. Ignatius Co…29.12Sereana Vulaono12.61a (0.6)Roselle (Lake Park)30.11Dior Newson12.67a (0.3)Oak Lawn (Richards)31.9Samaya Butler12.84a (0.3)PRChicago (Jones)–.12Angela AlozieDNS (0.3)Flossmoor (Homewood-F.)–.12Jakiya BakerDNS (0.6)Chicago (Simeon)–.12Alexandria JohnsonDNS (2.5)Huntley

200 Meters 3A – Prelims

1.11Zawadi Brown24.39a (-0.3)PRNaperville (Neuqua Valle…2.12Asia Thomas24.40a (1.5)PRChicago (Kenwood)3.10Katelyn Lehnen24.68a (0.3) SR Chatham (Glenwood)5.11Charlotte Deines24.82a (0.3)Mt. Prospect (Prospect)4.12Angela Alozie25.04a (0.2)PRFlossmoor (Homewood-F.)6.11DeAndranay Chism25.05a (0.2)Belleville (East)7.9Mariyah Robinson25.11a (1.5)Chicago (Simeon)8.10Alanah Smith25.22a (-0.3)New Lenox (Lincoln-Way W…9.12Jaliyah Shepherd25.23a (-0.3)Chicago (Kenwood)10.11Tania Miller25.24a (1.5)Romeoville (H.S.)11.11Kyla Harris25.25a (0.2)Aurora (Metea Valley)12.12Catherine Guckenber…25.25a (1.5)Grayslake (Central)13.10Anna Niebrugge25.28a (0.3)Mt. Prospect (Prospect)14.12Carrington Landers25.31a (0.3)Orland Park (Sandburg)15.9Rayna Raglin25.39a (1.5)Alton (Sr.)16.12Chioma Anyaegbunam25.41a (0.2)PRNaperville (Neuqua Valle…17.11Dakota Washington25.42a (-0.3)PRDowners Grove (North)18.11Kali Waller25.54a (0.2)West Chicago (H.S.)19.12Chaleica Booker25.55a (-0.3)Oswego (H.S.)20.11Elaine Paul25.59a (0.2)Elmhurst (York)21.11Jahnel Bowman25.62a (0.3)Plainfield (South)22.11Victoria Evtimov25.63a (1.5)Huntley23.10Juliyah Dailey25.68a (0.3)PRBerwyn-Cicero (Morton)24.11Dior Newson25.79a (-0.3)Oak Lawn (Richards)25.11Essence Horton-Grav…25.83a (0.3)Rockford (Auburn)26.11Martyna Ostrega25.93a (0.2)Buffalo Grove27.11Charlotte Price26.24a (0.2)PRChicago (Lane)28.12Sereana Vulaono26.56a (0.3)Roselle (Lake Park)29.10Sophia Mendoza26.78a (1.5)Chicago (St. Ignatius Co…–.11Morgan PorkDNS (1.5)Joliet (West)–.12Jakiya BakerDNS (-0.3)Chicago (Simeon)

400 Meters 3A – Prelims

1.11Allison Ince55.59aNormal (Community)2.12Angela Alozie56.27aFlossmoor (Homewood-F.)3.10Katelyn Lehnen56.52aChatham (Glenwood)5.12Riley Franz56.85aPRZion (Z.-Benton)4.12Rylee Lydon57.05aCrystal Lake (Prairie Ri…6.12Chaleica Booker57.20aPROswego (H.S.)7.11Jahnel Bowman57.70aPlainfield (South)8.9Morgan Navarre58.13aPRElmhurst (York)9.12Chinenye Ifeajekwu58.24aBolingbrook10.12Sariyah Watson58.26aDeKalb11.11Kyla Harris58.31aAurora (Metea Valley)12.11Lillian Jarrett58.57aPRRockford (Guilford)13.10Anna Venvertloh58.64aPRQuincy (Sr.)14.11Maciah Marszalek58.89aPRJoliet (Central)15.10Bridget Hecker59.18a SR Geneva16.12Madison Hecker59.20aGurnee (Warren)17.12Rebecca Phillips59.35aLaGrange (Lyons)18.10Sydney Fontaine59.44aLockport (Twp.)19.12Eliana Culpepper59.93aMinooka20.11Emmerson Longtin1:00.05aPRBradley (B.-Bourbonnais)21.10Bella Brauc1:00.36aOak Park (O.P.-River For…22.10Avery Littlejohn1:00.92aAurora (West Aurora)23.10Rosemary Inga1:01.02aLibertyville24.10Julia Brown1:01.34aOak Park (O.P.-River For…25.11Margaret Maston1:01.85aElmhurst (York)26.10Lamia Quinones1:02.03aOak Lawn (Community)–.12Sophie KusserowDNSNaperville (Central)–.12Samantha PattersonDNSMt. Prospect (Prospect)

800 Meters 3A – Prelims

1.11Allison Ince2:11.42aNormal (Community)2.9Meg Peterson2:11.72aPRMt. Prospect (Prospect)4.12Praise Oyebanji2:13.19aPRMundelein5.11Lily Ginsberg2:13.48aMt. Prospect (Prospect)3.9Annika Swan2:13.99aChicago (St. Ignatius Co…6.12Alyssa Moore2:15.91aPRMcHenry7.9Sophia Galiano-Sanc…2:16.13aPRElmhurst (York)8.9Mackenzie Gilbert2:16.75aGlen Ellyn (Glenbard Wes…9.12Sarah Skora2:17.05aPRHinsdale (Central)10.10Ava Gilley2:17.06aDowners Grove (North)11.12Brooke Johnston2:17.15aLake Zurich12.11Korima Gonzalez2:17.33aPRDeKalb13.12Michelle Gasmund2:17.53aPRRockford (Guilford)14.11Bella Domier2:17.58aGrayslake (Central)15.11Catherine Hany2:17.82aPRArlington Heights (Herse…16.11Hannah Diete2:18.18aPRChicago (Taft)17.11Madison Harmsen2:18.31aPRRockford (Guilford)18.12Caroline Schoen2:18.54aPRFlossmoor (Homewood-F.)19.9Polina Krupsky2:18.78aLake Zurich20.12Bryce Pacourek2:19.28aPRRiverside (R.-Brookfield)21.12Brenda Torres2:19.43aWheeling22.11Janellisa Oceguera2:19.69aPRJoliet (West)23.11Katie Roche2:19.82aOrland Park (Sandburg)24.11Amanda Pocica2:19.92aPalos Hills (Stagg)25.12Riley Knoyle2:20.07aPREdwardsville26.11Adeline Gobble2:20.16aLincolnshire (Stevenson)27.10Lola Satre-Morales2:20.56aNaperville (Central)28.12Addison George2:20.80aNaperville (Central)29.11Nadia Bowden2:20.97aNew Lenox (Lincoln-Way C…30.10Sophia Flowers2:21.71aRomeoville (H.S.)31.9Lily Eddington2:21.84aDowners Grove (North)32.9Ximena Valdivia2:31.97aCalumet City (Thornton F…–.10Juliet FrumDNSNorthbrook (Glenbrook No…–.11Allegra TrinerDNSYorkville (H.S.)–.11Madison FindleyDNSLaGrange (Lyons)

1600 Meters 3A – Prelims

1.9Annika Swan4:57.32aPRChicago (St. Ignatius Co…2.12Anna Harden4:58.26aArlington Heights (Herse…4.12Catie McCabe4:58.28aHinsdale (Central)5.12Bria Bennis4:58.47aPRElmhurst (York)3.12Rachel Soukup4:58.48aCrystal Lake (Prairie Ri…6.10Scout Storms4:58.83aBarrington7.10Juliet Frum4:58.95aNorthbrook (Glenbrook No…8.12Carissa Hamilton4:59.73a SR Naperville (Neuqua Valle…9.12Grace Schager5:00.15aCarol Stream (Glenbard N…10.9Sophia Ramirez5:02.19aWashington11.12Cameron Kalaway5:03.57aMt. Prospect (Prospect)12.11Liv Phillips5:03.61aNaperville (Central)13.12Audrey Luell5:04.26aPRZion (Z.-Benton)14.12Hailey Erickson5:04.71aMt. Prospect (Prospect)15.12Natalie Quinn5:06.90aPROak Park (O.P.-River For…16.10Josie Cahill5:08.42aPRWinnetka (New Trier)17.12Mia Pasha5:09.56aGurnee (Warren)18.12Caroline Schoen5:10.55a SR Flossmoor (Homewood-F.)19.9Abby Lewis5:10.67aBarrington20.10Sofia Arcuri5:12.19aPark Ridge (Maine South)21.12Lily Beerhalter5:12.93aElmhurst (York)22.12Emily Nuttall5:15.48aEdwardsville23.10Stella Davis5:17.09aEvanston (Twp.)24.10Abigail Jordan5:17.18aPalatine (H.S.)25.10Alayna Todnem5:17.67aDowners Grove (North)26.12Charlotte Lange5:17.92aLaGrange (Lyons)27.12Natalia Maciorowski5:19.07aAlgonquin (Jacobs)28.11Marley Andelman5:20.62aSt. Charles (East)29.10Rachael Behrens5:22.47aChatham (Glenwood)30.12Colette Lampa5:24.09aRolling Meadows31.12Sheila Tucker5:27.41aLibertyville32.12Dyannara Franco5:49.73aChicago Heights (Bloom T…–.11Julie PiotDNFNaperville (North)–.12Brooke JohnstonDNSLake Zurich–.12Audra SoderlindDNSOswego (H.S.)–.11Shannon CrannyDNSLaGrange (Lyons)

100m Hurdles 3A – Prelims

1.10Aisha Kazeem14.43a (-0.6)PRPalatine (H.S.)2.12Corynn Holmes14.49a (1.9)PRMoline (H.S.)3.12Abrielle Artley14.50a (1.6)PREvanston (Twp.)4.9Daisha Brunson14.53a (1.9)PRHoffman Estates (Conant)5.10Simone Bernard14.65a (1.9)PRChicago (Whitney Young)6.12Rylee Lydon14.72a (-0.6)PRCrystal Lake (Prairie Ri…7.11Mauricia Harris14.72a (1.9)PRSouth Holland (Thornwood)8.10Nickiya Shields14.78a (1.9)Danville9.12Elyssa Chandler14.94a (1.9)PRHinsdale (Central)10.11Adeline Draper14.96a (1.6)PRWest Chicago (H.S.)11.10Kyra Hayden14.96a (1.9)PRFrankfort (Lincoln-Way E…12.12Amaya Hendrickson15.01a (1.9)PRHoffman Estates (H.S.)13.10Kyla Motley15.03a (1.6)PRPalos Heights (Shepard)14.11Claudia Sepko15.11a (1.9)PRArlington Heights (Herse…15.11Anna Jones15.14a (-0.6)Rockford (Guilford)16.12Tania Boombo15.16a (-0.6)PRBloomington17.11Olivia Verden15.32a (1.6)PRLake Zurich18.10Amy Carhee15.37a (-0.6)Schaumburg19.11Claudia Ouimet15.38a (-0.6)PRChicago (Whitney Young)20.11Brooke Sawatzky15.44a (1.6)PRNaperville (Central)21.10Noelle Patrick15.46a (-0.6)PRFox Lake (Grant)22.11Brooke Greaves15.49a (1.9)Addison (A. Trail)23.10Nkeoma Nwachukwu15.59a (-0.6)PROrland Park (Sandburg)24.12Lindsey Kownick15.62a (1.6)Cary (C.-Grove)25.12Katherine Lytle15.71a (1.9)Mt. Prospect (Prospect)26.9Layla Brisbon15.79a (1.9)PROswego (East)27.10Tameyah Mason15.85a (1.9)PRHillside (Proviso West)28.11Lauren Broome15.91a (1.9)Oswego (H.S.)29.9Adara Martin15.94a (1.9)Edwardsville30.12Shania Potts16.12a (1.6)Midlothian (Bremen)31.11Amelie Mach16.29a (1.9)Des Plaines (Maine West)32.11Skyler Libel16.31a (1.6)Carol Stream (Glenbard N…33.10Da’Wyriah Blanchard22.56a (1.9)Belleville (West)

300m Hurdles 3A – Prelims

1.10Aisha Kazeem44.20aPRPalatine (H.S.)2.12Elyssa Chandler44.47aPRHinsdale (Central)5.12Makena Coltoff44.67aPRWilmette (Loyola Academy)6.10Tori Robinson-Thomas44.78aPRMaywood (Proviso East)3.11Amelie Mach44.89aDes Plaines (Maine West)4.12Abrielle Artley44.98aEvanston (Twp.)7.10Kyra Hayden45.79aPRFrankfort (Lincoln-Way E…8.10JaKariah Bacon45.90aBelleville (East)9.10Nickiya Shields46.02aDanville10.12Kendall Crossley46.04aPRFrankfort (Lincoln-Way E…11.11Queen-Patricia Luba…46.07aNormal (Community)12.11Brooke Sawatzky46.17aPRNaperville (Central)13.12Indigo Sterud46.32aRockton (Hononegah)14.11Kate Aniolkowski46.40aPRCary (C.-Grove)15.11Claudia Ouimet46.47aChicago (Whitney Young)16.12Corynn Holmes46.65aMoline (H.S.)17.9Kennedy Ruff46.97aDarien (Hinsdale South)18.11Natalie Alexander47.38aChatham (Glenwood)19.11Adeline Draper47.86aWest Chicago (H.S.)20.12Kitty Noland47.95aWheaton (North)21.11Olivia Verden48.30aLake Zurich22.11Mauricia Harris48.31aSouth Holland (Thornwood)23.12Ashlyn Adamski48.62aChicago (Jones)24.11Lauren Broome48.63aOswego (H.S.)25.12Breannah Burke49.11aElgin (Larkin)26.12Katie Tracy49.35aChicago (Marist)27.11Stella Richter50.05aHoffman Estates (Conant)–.12Ana-Liese TorianDNSFlossmoor (Homewood-F.)

4×100 Relay 3A – Prelims

1.

46.66aChicago (Kenwood) – A2.

47.47aO’Fallon (H.S.) – A5.

47.48aNaperville (Neuqua Valle…3.

47.81aHuntley – A6.

48.19aHinsdale (Central) – A7.

48.32aChicago (Whitney Young) …8.

48.45aBolingbrook – A9.

48.52aRockford (Guilford) – A4.

48.53aDowners Grove (North) – A10.

48.54aNormal (Community) – A11.

48.55aJoliet (West) – A12.

48.63aBelleville (East) – A13.

48.64aBradley (B.-Bourbonnais)…14.

48.77aDowners Grove (South) – A15.

48.82aPlainfield (North) – A16.

48.91aHoffman Estates (Conant)…17.

48.91aElmhurst (York) – A18.

48.91aLake Zurich – A19.

48.94aBlue Island (Eisenhower)…20.

48.99aPalatine (H.S.) – A21.

48.99aPlainfield (East) – A22.

49.08aEdwardsville – A23.

49.12aBatavia – A24.

49.25aAurora (Metea Valley) – A25.

49.37aFlossmoor (Homewood-F.) …26.

49.43aOswego (East) – A27.

49.49aBarrington – A28.

49.67aCrystal Lake (Prairie Ri…29.

49.76aMt. Prospect (Prospect) …30.

49.81aChicago (St. Ignatius Co…31.

50.02aLansing (Thornton Fracti…32.

50.03aRockford (Auburn) – A33.

50.42aHillside (Proviso West) …34.

53.92aZion (Z.-Benton) – A–.

DQWest Chicago (H.S.) – A–.

DQHarvey (Thornton) – A

4×200 Relay 3A – Prelims

1.

1:40.07aNaperville (Neuqua Valle…2.

1:40.76aMt. Prospect (Prospect) …5.

1:41.36aPlainfield (North) – A6.

1:41.36aHuntley – A7.

1:41.75aDowners Grove (North) – A3.

1:42.25aChicago (Kenwood) – A4.

1:42.30aLake Zurich – A8.

1:42.46aO’Fallon (H.S.) – A9.

1:42.92aPlainfield (East) – A10.

1:42.99aBolingbrook – A11.

1:43.02aJoliet (West) – A12.

1:43.32aElmhurst (York) – A13.

1:43.49aBradley (B.-Bourbonnais)…14.

1:44.20aNormal (Community) – A15.

1:44.61aBarrington – A16.

1:44.66aOswego (East) – A17.

1:45.18aBelleville (West) – A18.

1:45.21aFlossmoor (Homewood-F.) …19.

1:45.22aNaperville (Central) – A20.

1:45.64aEdwardsville – A21.

1:45.80aOak Park (O.P.-River For…22.

1:46.19aSchaumburg – A23.

1:46.23aChicago (Simeon) – A24.

1:46.30aNaperville (North) – A25.

1:46.43aRockford (Auburn) – A26.

1:46.53aHinsdale (Central) – A27.

1:46.55aMaywood (Proviso East) -…28.

1:46.78aWilmette (Loyola Academy…29.

1:48.40aLaGrange (Lyons) – A30.

1:55.86aPalatine (Fremd) – A–.

DNSChicago (Whitney Young) …–.

DNSGurnee (Warren) – A–.

DNFLansing (Thornton Fracti…

4×400 Relay 3A – Prelims

1.

3:55.49aNormal (Community) – A2.

3:57.55aMt. Prospect (Prospect) …3.

3:58.52aHinsdale (Central) – A4.

3:58.54aPlainfield (North) – A5.

3:58.57aGrayslake (Central) – A6.

3:58.85aChicago (Kenwood) – A7.

3:59.80aWinnetka (New Trier) – A8.

3:59.94aEvanston (Twp.) – A9.

4:00.71aJoliet (West) – A10.

4:01.36aFrankfort (Lincoln-Way E…11.

4:02.08aBelleville (West) – A12.

4:02.37aWilmette (Loyola Academy…13.

4:02.64aGurnee (Warren) – A14.

4:03.15aRockford (Guilford) – A15.

4:04.83aBatavia – A16.

4:05.08aGlen Ellyn (Glenbard Wes…17.

4:05.53aChicago (Whitney Young) …18.

4:05.91aLaGrange (Lyons) – A19.

4:05.98aElmhurst (York) – A20.

4:06.36aRockton (Hononegah) – A21.

4:06.37aBelleville (East) – A22.

4:06.82aEdwardsville – A23.

4:07.39aMinooka – A24.

4:09.78aMaywood (Proviso East) -…25.

4:10.36aAurora (West Aurora) – A26.

4:10.81aFlossmoor (Homewood-F.) …27.

4:12.36aChicago (St. Ignatius Co…–.

DQChampaign (Centennial) -…

4×800 Relay 3A – Prelims

1.

9:19.55aNormal (Community) – A4.

9:21.63aMt. Prospect (Prospect) …2.

9:25.69aBarrington – A5.

9:26.57aDowners Grove (North) – A6.

9:26.99aSt. Charles (East) – A3.

9:28.40aLaGrange (Lyons) – A7.

9:28.48aElmhurst (York) – A8.

9:29.35aNaperville (Central) – A9.

9:29.50aYorkville (H.S.) – A10.

9:29.73aPark Ridge (Maine South)…11.

9:30.41aGlen Ellyn (Glenbard Wes…12.

9:30.80aWinnetka (New Trier) – A13.

9:32.28aFrankfort (Lincoln-Way E…14.

9:33.10aArlington Heights (Herse…15.

9:34.22aEdwardsville – A16.

9:35.05aOrland Park (Sandburg) -…17.

9:36.80aChatham (Glenwood) – A18.

9:37.98aMinooka – A19.

9:39.83aWashington – A20.

9:42.17aOswego (East) – A21.

9:42.23aWheaton (W. Warrenville …22.

9:42.85aWilmette (Loyola Academy…23.

9:44.17aBatavia – A24.

9:47.75aHinsdale (Central) – A25.

9:48.18aRockton (Hononegah) – A26.

9:52.58aNaperville (North) – A27.

9:52.65aPalatine (H.S.) – A28.

9:52.93aChicago (St. Ignatius Co…29.

10:01.65aChicago (Lane) – A30.

10:03.33aAurora (Metea Valley) – A31.

10:06.49aHampshire – A32.

10:18.51aChicago (Marist) – A33.

10:38.16aFlossmoor (Homewood-F.) …34.

11:27.17aMidlothian (Bremen) – A

Shot Put 3A – Finals

1.12Dawson Wright13.19mPREvanston (Twp.)2.12Antenise Williams13.02mPRSchaumburg3.12Reese Garland12.93mPROak Park (O.P.-River For…4.11Sofiabella Amirante12.77mPRBarrington5.11Tamara Harden12.73mPRRichton Park (Rich Towns…6.12Jaclyn Riedl12.41mDes Plaines (Maine West)7.10Courtney Clabough12.26mYorkville (H.S.)8.12Stephanie Nosike12.06mSouth Holland (Thornwood)9.11Chidiogo Odeluga11.99mChicago (Whitney Young)10.11Emily Sykes11.91mGranite City11.12Amaya Hendrickson11.63mHoffman Estates (H.S.)12.10Maya Hooks11.50mPRChicago (Mother McAuley)13.12Nai’lah Anders11.46mMoline (H.S.)14.11Roisin Grandberry11.45mRolling Meadows15.12Jayme Redmond11.39mPRDeKalb16.12Ruth Oliveros-Galla…11.37mNormal (Community)17.12Claudia Conner11.27mBurbank (Reavis)18.12Grace Edwards11.19mDowners Grove (North)18.12Maggie Fleming11.19mPRDowners Grove (North)20.12Dallas Jenkins11.10mEdwardsville21.11Charlee Kempf11.04mAntioch22.12Kennedy Brandt11.03mGlen Ellyn (Glenbard Wes…23.10Natassja Bowman10.96mRockford (Guilford)24.10Marco Reynolds10.74mNormal (Community)25.11Sydni Ellison-Muse10.48mAurora (Metea Valley)26.12Annika Nordin9.47mCary (C.-Grove)–.12Nakiyah RoberstonDNSPlainfield (Central)

Discus 3A – Finals

1.12Ally Panzloff48.73mPRHuntley2.12Kaitlyn Morningstar43.79mPREdwardsville3.12Reese Garland42.04mOak Park (O.P.-River For…4.12Nai’lah Anders41.93mPRMoline (H.S.)5.12Mercedes Herrera40.44mPRBurbank (Reavis)6.11Emily Sykes39.97mPRGranite City7.12Sharron Kagan38.11mMundelein8.12Alyssa Clark37.20mPRSouth Holland (Thornwood)9.12Dallas Jenkins36.73mEdwardsville10.10Sienna Robertson36.61mHuntley11.12Ava Fumarolo36.13mPalatine (Fremd)12.10Micah Jackson34.99mPRFlossmoor (Homewood-F.)13.11Sofiabella Amirante33.83mBarrington14.10Courtney Clabough33.66mYorkville (H.S.)15.11Morgan Flaska33.61mBarrington16.12Allie DiCanio33.54mLake Zurich17.12Sereana Vulaono33.29mRoselle (Lake Park)18.11Charlee Kempf32.76mAntioch19.12Jocelyn Kane32.65mSt. Charles (North)20.11Allison Roozeboom32.60mNaperville (Central)21.12Destiny Johnson32.28mFrankfort (Lincoln-Way E…22.12Abby Huggins31.68mWheaton (North)23.12Claudia Conner29.97mBurbank (Reavis)24.11Addison Butler29.92mTinley Park (Andrew)25.12Nenge Fon-Ndikum28.48mLincolnshire (Stevenson)26.11Adeline Wind26.15mMt. Prospect (Prospect)27.12Jaclyn Riedl22.97mDes Plaines (Maine West)–.11Brianne DavisFOULOak Park (O.P.-River For…

High Jump 3A – Prelims

1.12Rylee Lydon1.63mCrystal Lake (Prairie Ri…2.11Baelyn Zitzmann1.63mLake Zurich3.12Karmen Kurowicka1.63mRoselle (Lake Park)9.9Jordan Dimke1.63mPRRockton (Hononegah)14.9Sydney Myles1.63mPRDeKalb4.11Haylie Hinckley1.60mWheaton (W. Warrenville …5.12Amelia Barrington1.60mVilla Park (Willowbrook)6.9Zariah Burnett1.60mRockford (Guilford)7.9Kaylea Lacey1.60mAlton (Sr.)8.12Jocelyn Trotter1.60mPlainfield (East)10.11Leila Arzon1.60mPRElmhurst (York)11.11Bianca Colon1.60mPRRockford (Guilford)12.11Hailey Caraway1.60mHampshire13.12Hannah (Tomi) Oloro1.60m SR Rolling Meadows15.9Alaina Pollard1.60mPRFrankfort (Lincoln-Way E…16.9Alexis Henderson1.55mOak Park (O.P.-River For…16.11Annastasia Murphy1.55mAurora (Metea Valley)16.10Julia Zygier1.55mPalatine (H.S.)16.10Cassidy Madden1.55mYorkville (H.S.)16.12Phoebe Paster1.55m SR Winnetka (New Trier)16.10Tori Robinson-Thomas1.55mMaywood (Proviso East)16.9Julia Rausa1.55mVernon Hills16.11Reese LaBorne1.55mPark Ridge (Maine South)–.12Helen KesslerNHWinnetka (New Trier)–.12Samantha VetoNHMoline (H.S.)–.11Eva KrakowskiNHHoffman Estates (Conant)–.11Jasmen WalkerNHFlossmoor (Homewood-F.)–.12Neveah JonesNHDanville–.12Hannah WallaceNHSt. Charles (North)–.12Corynn HolmesNHMoline (H.S.)–.12Caylah BoydDNSSummit (Argo)–.10Bella BraucNHOak Park (O.P.-River For…–.12Myantai SumrallNHBradley (B.-Bourbonnais)–.10Kaylee MeyerNHSchaumburg–.12Zaria SearcyNHFrankfort (Lincoln-Way E…–.11Lianna PaytonNHNaperville (Neuqua Valle…

Pole Vault 3A – Prelims

1.11Joscelyn Dieckman3.43mDeKalb2.12Kait McHale3.43mNaperville (Central)3.12AJ Burk3.43mLake Zurich4.12Makenna Skoczylas3.43mLockport (Twp.)5.11Jaiden Knoop3.43mFrankfort (Lincoln-Way E…6.9Claudia Ifft3.43mBloomington7.12Dana Surwillo3.43mPlainfield (South)8.12Alondra Ortiz-Silva3.43mBloomington9.11Hailey Soriaga3.43mPROswego (East)10.12Melina Moreno3.43mRolling Meadows11.12Mia Boule3.43mYorkville (H.S.)12.12Hannah Wallace3.43mPRSt. Charles (North)13.12Emilia Kubik3.43mLake Zurich14.10Kamila Szczepanik3.43mNaperville (Neuqua Valle…15.10Reese Wolfe3.43mChatham (Glenwood)16.10Evalina Bach3.28mRoselle (Lake Park)16.10Gabriella Bush3.28mPRNew Lenox (Lincoln-Way C…16.11Hannah Franke3.28mOak Park (O.P.-River For…16.11Brenna Dunlap3.28mPRChicago (Marist)16.12Linden Neposchlan3.28mSpringfield (H.S.)16.12Sophie Garrou3.28mWinnetka (New Trier)16.12Ashley Huang3.28mWheaton (North)23.12Carly Bachara3.13mCarol Stream (Glenbard N…23.12Giselle Salom Hamwi3.13mMt. Prospect (Prospect)23.12Abby Apeland3.13mNaperville (Neuqua Valle…23.12Claire Pacer3.13mPRWheaton (North)23.11Meghan Smith3.13mPRMt. Prospect (Prospect)23.9Kylie Koehler3.13mPRNew Lenox (Lincoln-Way C…23.9Nicki Kuchyt3.13mPRLockport (Twp.)23.12Rebecca Tran3.13mPRVernon Hills31.9Ava Karg2.98mOswego (East)31.11Ava Bleck2.98mLake Forest (H.S.)31.10Leigh Ferrell2.98mLaGrange (Lyons)–.11Katherine JohnstonNHOak Park (O.P.-River For…–.12Adeline GormanNHAlgonquin (Jacobs)–.12Morgan HutchensNHBatavia–.9Breasia MimsNHFlossmoor (Homewood-F.)–.10Kaitlyn KraissNHAurora (West Aurora)–.11Sohini LawrenceNHAlgonquin (Jacobs)–.11Abbey ZaletelNHCrystal Lake (Central)–.10Anaya BurtonNHFlossmoor (Homewood-F.)

Long Jump 3A – Finals

1.12Alexandria Johnson5.96m (0.0)Huntley2.12Rylee Lydon5.71m (0.0)Crystal Lake (Prairie Ri…3.11Charlotte Deines5.63m (0.0)PRMt. Prospect (Prospect)4.11Gabriela Manzano5.58m (0.0)PRWinnetka (New Trier)5.10Dominique Johnson5.51m (0.0)Huntley6.9Rayna Raglin5.50m (0.0)Alton (Sr.)7.10Kyla Motley5.45m (0.0)Palos Heights (Shepard)8.11Aaliyah Thurman5.44m (0.0)Hillside (Proviso West)9.10Gabi Karvelis5.37m (0.0)Naperville (Neuqua Valle…10.11Skyler Libel5.34m (0.0)Carol Stream (Glenbard N…11.10Noelle Hunt5.33m (0.0)Champaign (Centennial)12.12Ashley Thomas5.26m (0.0)Chicago (Perspectives/Le…13.11Kali Waller5.25m (0.0)West Chicago (H.S.)14.12Elissa Perkins5.24m (0.0)Plainfield (East)15.10Maya Reed5.21m (0.0)Hinsdale (Central)16.10Julia Kelly5.20m (0.0)Roselle (Lake Park)17.11Jordyn Elem-simelton5.19m (0.0)Flossmoor (Homewood-F.)18.9Lucy Klumpp5.17m (0.0)Granite City19.11Morgan Gillespie5.15m (0.0)Crete (C.-Monee)19.12Chali Baumann5.15m (0.0)Schaumburg21.12Paulina Tinajero5.14m (0.0)Carpentersville (Dundee-…22.12Bridget Kosky5.12m (0.0)Batavia22.12Ma’Kayala Winters5.12m (0.0)Rockford (Auburn)24.12Faith Adams5.02m (0.0)Oswego (East)25.12Jane Franz4.99m (0.0)Glen Ellyn (Glenbard Wes…26.10Simone Bernard4.96m (0.0)Chicago (Whitney Young)27.12Shania Potts4.90m (0.0)Midlothian (Bremen)28.11Zainab Ibrahim4.87m (0.0)Flossmoor (Homewood-F.)28.10Kendall Flournoy4.87m (0.0)Lake Zurich30.10Gelena Holder-Brown4.86m (0.0)Chicago Heights (Bloom T…31.12Deja Anderson4.81m (0.0)Springfield (H.S.)32.11Ally Humbert4.79m (0.0)Libertyville33.11Claudia Ouimet4.70m (0.0)Chicago (Whitney Young)33.11Sophia Hedges4.70m (0.0)Rockton (Hononegah)–.9Zariah BurnettDNS (0.0)Rockford (Guilford)–.12Julia NiemeyerDNS (0.0)Oak Lawn (Richards)

Triple Jump 3A – Finals

1.10Dominique Johnson12.35m (0.0)PRHuntley2.12Alexandria Johnson12.27m (0.0)Huntley3.11Jahnel Bowman11.62m (0.0)Plainfield (South)4.9Karen Boakye11.56m (0.0)PRDowners Grove (South)5.10Kyla Motley11.52m (0.0)PRPalos Heights (Shepard)6.11Brooke Sawatzky11.48m (0.0)PRNaperville (Central)7.12Asha Pierre-Antoine11.45m (0.0)Frankfort (Lincoln-Way E…8.12Elissa Perkins11.42m (0.0)Plainfield (East)9.12Imani Ogunribido11.27m (0.0)Roselle (Lake Park)10.11Skyler Libel11.25m (0.0)PRCarol Stream (Glenbard N…11.10Layla Bonilla11.22m (0.0)Chicago (Whitney Young)12.11Morgan Cade11.21m (0.0)PRChicago (Whitney Young)13.10Nickiya Shields11.20m (0.0)Danville13.12Ma’Kayala Winters11.20m (0.0)Rockford (Auburn)15.12Aayla Adams11.06m (0.0)Blue Island (Eisenhower)16.12Paulina Tinajero11.05m (0.0)Carpentersville (Dundee-…17.11Taylor Smith10.98m (0.0)Oak Park (O.P.-River For…18.11Grace Griffin10.89m (0.0)Romeoville (H.S.)19.12Bridget Kosky10.80m (0.0)Batavia20.11Gabriela Manzano10.78m (0.0)Winnetka (New Trier)21.12Kai Strickland10.24m (0.0)Evanston (Twp.)22.10Zay Hoover10.21m (0.0)Edwardsville23.12Sophia Barszcz9.98m (0.0)Grayslake (North)24.11Morgan Gillespie9.93m (0.0)Crete (C.-Monee)25.12Sofia Rosenzweig8.94m (0.0)Barrington–.10Gabi KarvelisFOUL (0.0)Naperville (Neuqua Valle…–.10Gelena Holder-BrownFOUL (0.0)Chicago Heights (Bloom T…