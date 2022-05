WCIA — Scores from around Central Illinois, including highlights of wins by St. Thomas More, Monticello, Mahomet-Seymour, Unity, and more.

BASEBALL:

1A St. Thomas More Sectional Final:

St. Thomas More 8, St. Teresa 5

1A St. Anthony Sectional Final:

North Clay 3, Stewardson-Strasburg 2

2A Decatur (Millikin) Sectional Final:

Monticello 7, St. Joseph-Ogden 1

2A Pleasant Plains Sectional Final:

Maroa-Forsyth 5, Quincy Notre Dame 2

3A Mahomet-Seymour Regional Final:

Mahomet-Seymour 10, Bloomington 0

3A Normal West Regional Final:

Central 2, U-High 1

3A Mt. Zion Regional Final:

Springfield 2, Sacred Heart-Griffin 0

3A Centrailia Regional Final:

Effingham 3, Mattoon 2

SOFTBALL:

1A LeRoy Sectional Final:

Heyworth 2, Meridian 0

2A Maroa-Forsyth Sectional Final:

Unity 3, St. Anthony 2

3A Mahomet-Seymour Regional Final:

Mahomet-Seymour 8, Danville 3