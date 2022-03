ST. JOSEPH (WCIA) — Scores from around Central Illinois, including highlights of St. Joseph-Ogden’s win over Bismarck-Henning-Rossville-Alvin.

BASEBALL:

St. Joseph-Ogden 9, Bismarck-Henning-Rossville-Alvin 2

Monticello 7, Westville 4

Springfield 7, Rochester 5

Warrensburg-Latham 16, Edinburg/South Fork 0

Glenwood 5, Triad 2

Mt. Pulaski 15, Blue Ridge 0

Effingham 5, Altamont 3

SOFTBALL:

Hoopeston 8, Urbana 7

Monticello 15, Eisenhower 0

Maroa-Forsyth 12, Clinton 2

Plainview 11, Villa Grove 0

Lincoln 3, Williamsville 2

Casey-Westfield 3, Effingham 2

GIRL’S SOCCER:

Urbana 2, Uni-High 1