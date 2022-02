CHAMPAIGN (WCIA) — Scores from Central Illinois and highlights from Central’s win over Danville.

GIRLS BASKETBALL:

Central 67, Danville 45

Centennial 51, Urbana 36

Mahomet-Seymour 63, Lincoln 52

Shelbyville 66, Central A&M 43

Mattoon 63, Charleston 16

Clifton Central 47, Illinois Lutheran 24

Watseka 55, Milford 27

BOYS BASKETBALL:

Peoria Notre Dame 69, Central 35

Hoopeston Area 77, Schlarman 42