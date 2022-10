(WCIA) — Check out scores from games across Central Illinois, plus highlights from volleyball regionals Mahomet Seymour vs. Normal U High and Salt Fork vs. Leroy.

GIRLS VOLLEYBALL 1A

Cissna Park [Coop] 2, Watseka, 1

LeRoy 2, Catlin (Salt Fork) 1

Champaign (St. Thomas More) 2, Farmer City (Blue Ridge) 0

Effingham (St. Anthony) 2, Toledo (Cumberland) 0

GIRLS VOLLEYBALL 2A

Williamsville 2, Warrensburg (W.-Latham) 1

St. Joseph (S.J.-Ogden) 2, Bismarck (B.-Henning-Rossville-Alvin) 1

Pleasant Plains 2, Petersburg (PORTA) [Coop] 0

GIRLS VOLLEYBALL 3A

Normal (University) 2, Mahomet (M.-Seymour) 1

Normal (Community West) 2, Champaign (Central) 0

Rochester 2, Springfield (H.S.) 1