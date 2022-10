(WCIA) — Check out high school scores from across Central Illinois, plus see video highlights from Gibson City-Melvin-Sibley and St. Thomas More football.

Football:

Salt Fork 33, Hoopeston-Area 8

GCMS 12, Forreston 40

Schlarman 26, Milford-Cissna Park 81

St. Thomas More 30, Martinsville 20

Volleyball:

Salt Fork 2, Georgetown-Ridge Farm 0

Westville 2, Oakwood 0

Armstrong-Potomac 2, Oakwood 1

Westville 2, Armstrong-Potomac 0