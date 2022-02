WCIA — Highlights, scores and reaction from Full Court Friday on Feb. 18 including girls’ basketball regional title wins from Mahomet-Seymour, Lincoln, Rochester, Paris, Pana, Paxton-Buckley-Loda, St. Thomas More, Mt. Pulaski and St. Anthony. Plus, video from semifinal night at State Farm Center as 13 area wrestlers competed for the chance to advance to Saturday night’s state title match.

GIRLS’ BASKETBALL

Class 1A Watseka Regional Final:

Watseka 32, Lexington 30

Class 1A LeRoy Regional Final:

St. Thomas More 50, LeRoy 39

Class 1A Tri-County Regional Final:

Tri-County 58, Arcola 34

Class 1A Cumberland Regional Final:

Effingham St. Anthony 61, Cowden-Herrick 57

Class 1A Cerro Gordo-Bement Regional Final:

Mt. Pulaski 51, Cerro Gordo-Bement 39

Class 2A Arthur-Lovington-Atwood-Hammond Regional Final:

Pana 59, Unity 29

Class 2A Clinton Regional Final:

Paris 63, Clinton 38

Class 2A Kankakee McNamara Regional Final:

St. Joseph-Ogden 51, Kankakee McNamara 17

Class 2A Salem Regional Final:

Teutopolis 68, Robinson 31

Class 2A Reed-Custer Regional Final:

Prairie Central 49, Peotone 43

Class 2A Paxton-Buckley-Loda Regional Final:

Paxton-Buckley-Loda 55, Oakwood 40

Class 2A Sacred Heart-Griffin Regional Final:

Quincy Notre Dame 54, Williamsville 38

Class 3A Effingham Regional Final:

Mt. Vernon 43, Effingham 37

Class 3A Herrin Regional Final:

Mattoon 56, Centralia 48

Class 3A Central Regional Final:

Lincoln 56, Centennial 27

Class 3A Jacksonville Regional Final:

MacArthur 68, Springfield 63

Class 3A Normal West Regional Final:

Mahomet-Seymour 53, Bloomington 37

Class 3A Rochester Regional Final:

Rochester 31, Southeast 23

SATURDAY

Class 1A Altamont Regional Final:

Altamont vs. Neoga SAT 1p.

Class 1A Meridian Regional Final:

Central A&M vs. Tuscola SAT 1p

Class 1A Ridgeview Regional Final:

Ridgeview vs. Milford SAT 4p.