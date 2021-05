Four Illini named to All-Big Ten softball teams

CHAMPAIGN (WCIA) — Four Illinois softball players were recognized on the All-Big Ten teams on Wednesday. Kailee Powell is the lone first team member from the Illini. The first baseman was also named to the All-Defensive team. Delaney Rummell, Avery Steiner and Jaelyn Vickery are all on the second team, with Vickery also on the All-Freshman team.

Illinois finished its season with a 24-20 record in a conference only schedule, missing the NCAA tournament.

First Team All-Big Ten

Kailee Powell , Jr., 1B, ILL

Gabbi Jenkins, Sr., OF, IND

Grace Lorsung, Fr., DP, IND

Lou Allan, Sr., 1B, MICH

Meghan Beaubien, Sr., P, MICH

LEXIE BLAIR, Jr., OF, MICH

Taylor Bump, Sr., 3B, MICH

ALEX STORAKO, Jr., P, MICH

Natalie DenHartog, Jr., OF, MINN

MaKenna Partain, Sr., 2B, MINN

Billie Andrews, Fr., SS, NEB

Tristen Edwards, Sr., OF, NEB

RACHEL LEWIS, Sr., 2B, NU

Jordyn Rudd, Jr., C, NU

Skyler Shellmyer, Jr., OF, NU

Danielle Williams, Jr., P, NU

Mariah Rodriguez, So., 2B, OSU

Rachel Becker, Jr., SS, PUR

Second Team All-Big Ten

Delaney Rummell , So., 3B, ILL

Avrey Steiner , Jr., 2B, ILL

Jaelyn Vickery , Fr., OF, ILL

Emily Goodin, Sr., P, IND

Grayson Radcliffe, Sr., 3B, IND

Denali Loecker, Fr., 1B, IOWA

Jaeda McFarland, Fr., OF, MD

Taylor Okada, Jr., 2B, MD

Julia Jimenez, So., 2B, MICH

Emily Hansen, Jr., DP, MINN

Amber Fiser, Sr., P, MINN

Katelyn Kemmetmueller, Sr., 3B, MINN

Autumn Pease, Jr., P, MINN

Morgan Newport, Grad., OF, NU

Sam Hackenbracht, So., C, OSU

Cora Bassett, So., OF, PUR

Kaitlyn Brannstrom, Fr., 1B, PUR

Fiona Girardot, So., 2B, WIS

All-Freshman Team

Jaelyn Vickery , OF, ILL

Grace Lorsung, DP, IND

Brylee Klosterman, OF, IOWA

Denali Loecker, 1B, IOWA

Jaeda McFarland, OF, MD

Ashley Miller, P, MSU

Sara Kinch, C, MINN

Billie Andrews, SS, NEB

Allison Smith, P, OSU

Kaitlyn Brannstrom, 1B, PUR

Peyton Bannon, OF, WIS

All-Defensive Team

P: Amber Fiser, Sr., MINN

C: Jordyn Rudd, Jr., NU

1B: Kailee Powell , Jr., ILL

2B: Rachel Lewis, Sr., NU

SS: Natalia Rodriguez, Sr., MICH

3B: Taylor Bump, Sr., MICH

OF: Gabbi Jenkins, Sr., IND

OF: Taylor Lambert, Sr., IND

OF: Jaeda McFarland, Fr., MD