Snowfall Reports from Central Illinois

Here’s a look at snowfall reports via the National Weather Service as of 9:15am Sunday morning.

CISCO: 9.8″

DECATUR: 8.0″

MOUNT ZION: 8.0″

LATHAM: 6.5″

BEASON: 6.5″

MACON: 6.2″

FORSYTH: 6.2″

DE WITT: 6.0″

SHERMAN: 6.0″

LANE: 5.5″

OREANA: 5.5″

HARRISTOWN: 5.2″

MACON: 5.0″

LONG CREEK: 5.0″

LINCOLN: 4.8″

RIVERTON: 4.5″

BISMARCK: 4.2″

HENNING: 4.2″

HEYWORTH: 4.1″

WARRENSBURG: 4.0″

NORMAL: 4.0″

PESOTUM: 3.7″

SPRINGFIELD: 3.5″

DANVILLE: 3.4″

SAVOY: 3.2″

OGDEN: 3.1″

HOOPESTON: 3.0″

TUSCOLA: 3.0″

SIDELL: 2.6″

HOMER: 2.5″

CHAMPAIGN: 2.3″

MOWEQUA: 2.0″

ARTHUR: 2.0″

Viewer Photos from Saturday Night's Snow

