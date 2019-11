DEWITT COUNTY, Ill. (WCIA) — Ten people were arrested for drug related crimes.

It is the result of a drug task force investigation.

Some of these people are connected to the same case while others are separate investigations.

Kaleb Hall













Cedrick Rhone











Cedrick Rhone: Mfg/Del 1-15 Grams Cocaine/Analog

Brad Creason

Heather Long

Allen Coleman

Brittani Cotton

Aaron Bentley

James Wood

Dennis Day

David Turner

Police say during the investigation they seized over two pounds of Methamphetamines and several ounces of cocaine. Along with six vehicles and over three thousand dollars.

All suspects are at the DeWitt County Correctional Facility.