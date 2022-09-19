LE ROY, Ill. (WCIA) – Severe storms caused damage across parts of Central Illinois on early Monday morning.
Hardest hit was a path from near Bloomington southeast towards Champaign.
Heavy rain inundated streets in Bloomington-Normal, and a 59 mph wind gust was measured at Central Illinois Airport as the storm rolled through.
Further to the southeast, trees and powerlines were blown down near Le Roy, Saybrook, Arrowsmith and Bellflower.
Hardest hit appeared to be Le Roy, where a tornado warning was issued after a circulation rapidly developed over town.
At least one structure was damaged as a power pole fell through the roof.
Early reports indicate there is more damage in the area. Crews continue to assess the damage and the National Weather Service may conduct a survey to determine if a tornado touched down or not.
The storm continued to the southeast, bringing Tennis Ball Size hail in the Mahomet area, according to the National Weather Service and emergency management.
Golf ball hail was reported nearby also, with quarter to half dollar size hail reported in Champaign-Urbana.
Trees were damaged into Tolono, Pesotum and Savoy as the storms roared through.
They were also electric with near continuous lightning and thunder at the time, thanks to robust instability in the atmosphere.
In Champaign, rain fell so hard in a short period of time, numerous roads and viaducts were underwater, stranding vehicles and leaving others stopped in their vehicles until the water receded.
The WCIA 3 Studio took several inches of water while covering storms live on TV. Water quickly receded, and crews have worked all morning to help clean things up to ensure programming is not affected.
Further to the west, significant tree and powerline damage was reported in Jacksonville.
The National Weather Service may also opt to go there to assess the damage and determine if a tornado touched down or not.
For more reports, videos and photos, visit Meteorologist Jacob Dickey’s Facebook Page.
Storm Reports from NWS/SPC from across the region as of 10:30a
|Hail Reports
|Time
|Size
|Location
|County
|State
|Lat
|Lon
|Comments
|0138
|200
|1 S CEDAR VALLEY
|CEDAR
|IA
|4171
|9125
|2.25 INCH HAIL REPORTED … TIME ESTIMATED USING RADAR. (DVN)
|0145
|100
|KEWANEE
|HENRY
|IL
|4124
|8993
|(DVN)
|0150
|250
|2 E ROCHESTER
|CEDAR
|IA
|4166
|9113
|TIME OF THE EVENT ESTIMATED USING RADAR. (DVN)
|0153
|100
|ROCHESTER
|CEDAR
|IA
|4167
|9117
|(DVN)
|0200
|200
|MEMPHIS
|SCOTLAND
|MO
|4046
|9217
|(DVN)
|0204
|125
|MEMPHIS
|SCOTLAND
|MO
|4046
|9217
|(DVN)
|0206
|100
|2 SW DAVENPORT MUNICIPA
|SCOTT
|IA
|4159
|9062
|PICTURE VIA SOCIAL MEDIA. ESTIMATED TO BE QUARTER SIZED. (DVN)
|0215
|275
|DURANT
|CEDAR
|IA
|4160
|9091
|(DVN)
|0249
|150
|LA BELLE
|LEWIS
|MO
|4012
|9191
|(LSX)
|0325
|100
|FARMINGTON
|FULTON
|IL
|4070
|9001
|(ILX)
|0346
|150
|GENEVA
|KANE
|IL
|4189
|8831
|MULTIPLE REPORTS RECEIVED VIA SOCIAL MEDIA OF 1 TO 1.5 INCH DIAMETER HAIL IN GENEVA BETWEEN 1046 AND 1050 PM. (LOT)
|0350
|150
|2 WNW DUPAGE AIRPORT
|KANE
|IL
|4192
|8828
|(LOT)
|0353
|150
|2 ENE ST. CHARLES
|KANE
|IL
|4192
|8828
|MEASURED NEAR INTERSECTION OF KIRK ROAD AND MAIN STREET. (LOT)
|0438
|100
|NAUVOO
|HANCOCK
|IL
|4055
|9139
|CORRECTS PREVIOUS HAIL REPORT FROM NAUVOO. (DVN)
|0440
|100
|CAZENOVIA
|WOODFORD
|IL
|4085
|8934
|(ILX)
|0515
|100
|2 N NORMAL
|MCLEAN
|IL
|4054
|8898
|(ILX)
|0600
|100
|1 WNW MAHOMET
|CHAMPAIGN
|IL
|4020
|8842
|(ILX)
|0603
|175
|2 NW MAHOMET
|CHAMPAIGN
|IL
|4021
|8843
|(ILX)
|0603
|150
|2 WSW DONNELLSON
|LEE
|IA
|4063
|9160
|TIME ESTIMATED FROM RADAR. (DVN)
|0606
|250
|MAHOMET
|CHAMPAIGN
|IL
|4019
|8840
|(ILX)
|0620
|100
|1 ENE CHAMPAIGN
|CHAMPAIGN
|IL
|4012
|8825
|(ILX)
|0624
|100
|JACKSONVILLE
|MORGAN
|IL
|3974
|9023
|(ILX)
|0625
|200
|1 SSW MOOAR
|LEE
|IA
|4044
|9145
|(DVN)
|Wind Reports
|Time
|Speed
|Location
|County
|State
|Lat
|Lon
|Comments
|0148
|UNK
|2 N ROCHESTER
|CEDAR
|IA
|4169
|9117
|NUMEROUS REPORTS OF LIMBS DOWN NORTH OF ROCHESTER. THE TIME OF THE EVENT WAS ESTIMATED USING RADAR. (DVN)
|0222
|UNK
|2 W BETTENDORF
|SCOTT
|IA
|4156
|9051
|3 INCH DIAMETER BRANCH DOWN WITH WIND … TIME ESTIMATED FROM RADAR. (DVN)
|0255
|UNK
|2 NW LORAINE
|ADAMS
|IL
|4017
|9125
|16 INCH TREE LIMB SNAPPED. (LSX)
|0300
|UNK
|LORAINE
|ADAMS
|IL
|4015
|9122
|MANY TREES DOWN. ESTIMATED 70 TO 80 MPH WINDS. (LSX)
|0325
|UNK
|GOLDEN
|ADAMS
|IL
|4011
|9102
|LARGE PINE TREE UPROOTED. (LSX)
|0330
|UNK
|CAMP POINT
|ADAMS
|IL
|4004
|9107
|POWER LINES DOWN. (LSX)
|0331
|UNK
|3 S MILO
|BUREAU
|IL
|4116
|8958
|GRAIN BIN DOWN … UTILITY POLES SNAPPED … AND AN OVERTURNED LP TANK NEAR LOCATION. (DVN)
|0332
|UNK
|1 WSW LONE TREE CORNERS
|BUREAU
|IL
|4117
|8950
|GRAIN BIN FELL ON TOP OF ANOTHER LP TANK. (DVN)
|0349
|UNK
|1 NW PEORIA
|PEORIA
|IL
|4073
|8959
|TREES DOWN ACROSS WAR MEMORIAL DRIVE … NEAR CITY STADIUM. (ILX)
|0350
|UNK
|2 WNW PEORIA
|PEORIA
|IL
|4073
|8963
|MULTIPLE TREE LIMBS DOWN NEAR HOLY FAMILY CHURCH. (ILX)
|0352
|60
|3 W WASHINGTON
|TAZEWELL
|IL
|4070
|8947
|(ILX)
|0352
|UNK
|1 NNE PEORIA
|PEORIA
|IL
|4073
|8959
|NUMEROUS TREES DOWN ON ROADS NEAR PEORIA STADIUM. (ILX)
|0412
|UNK
|1 NE WASHBURN
|MARSHALL
|IL
|4093
|8928
|TREE SNAPPED NORTH OF WASHBURN ON HWY 89. (ILX)
|0423
|UNK
|7 S FLANAGAN
|LIVINGSTON
|IL
|4077
|8885
|REPORT OF WIRES DOWN AT THE INTERSECTION OF 400 ROAD EAST AND 1000 ROAD NORTH IN FLANAGAN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. (LOT)
|0454
|UNK
|PONTIAC
|LIVINGSTON
|IL
|4088
|8863
|LARGE PINE TREE DOWNED. (LOT)
|0455
|60
|3 ENE NORMAL
|MCLEAN
|IL
|4053
|8894
|(ILX)
|0504
|UNK
|WASHINGTON
|TAZEWELL
|IL
|4070
|8940
|4 TO 5 IN DIAMETER TREE LIMBS DOWN. (ILX)
|0505
|59
|CENTRAL ILLINOIS AIRPOR
|MCLEAN
|IL
|4048
|8891
|AWOS STATION KBMI BLOOMINGTON ARPT. (ILX)
|0530
|UNK
|LE ROY
|MCLEAN
|IL
|4034
|8876
|SEMI BLOWN OVER … TREE LIMBS DOWN ON POWER LINES. (ILX)
|0530
|UNK
|LE ROY
|MCLEAN
|IL
|4035
|8876
|POWER POLE FELL INTO A MOBILE HOME. (ILX)
|0541
|UNK
|2 S BELLFLOWER
|MCLEAN
|IL
|4031
|8853
|MULTIPLE TREES DOWN WITH 2 BROKEN WINDOWS. (ILX)
|0545
|UNK
|BELLFLOWER
|MCLEAN
|IL
|4034
|8853
|MULTIPLE TREES AND TREE BRANCHES DOWN. (ILX)
|0549
|UNK
|4 SE BELLFLOWER
|MCLEAN
|IL
|4030
|8847
|DAMAGE TO OUTBUILDINGS AND TREES GREATER THAN 3 FEET IN DIAMETER SNAPPED AT THE BASE IN OSMAN. (ILX)
|0551
|60
|1 E NORMAL
|MCLEAN
|IL
|4051
|8897
|(ILX)
|0605
|UNK
|MAHOMET
|CHAMPAIGN
|IL
|4019
|8840
|TREE DOWN ON IL 47 NORTH OF MAHOMET … BLOCKING ROADWAY. (ILX)
|0625
|UNK
|TOLONO
|CHAMPAIGN
|IL
|3999
|8826
|6 INCH DIAMETER TREE LIMBS BROKEN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. RELAYED BY WCIA-TV. (ILX)
|0630
|UNK
|1 S JACKSONVILLE
|MORGAN
|IL
|3972
|9023
|MULTIPLE LARGE TREES DOWN AROUND JACKSONVILLE … OVER A FOOT IN DIAMETER. (ILX)
|1153
|58
|3 N CLEVELAND
|CUYAHOGA
|OH
|4152
|8168
|ASOS STATION KBKL CLEVELAND. (CLE)