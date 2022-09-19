LE ROY, Ill. (WCIA) – Severe storms caused damage across parts of Central Illinois on early Monday morning.

Hardest hit was a path from near Bloomington southeast towards Champaign.

Heavy rain inundated streets in Bloomington-Normal, and a 59 mph wind gust was measured at Central Illinois Airport as the storm rolled through.

Further to the southeast, trees and powerlines were blown down near Le Roy, Saybrook, Arrowsmith and Bellflower.

Hardest hit appeared to be Le Roy, where a tornado warning was issued after a circulation rapidly developed over town.

At least one structure was damaged as a power pole fell through the roof.

Early reports indicate there is more damage in the area. Crews continue to assess the damage and the National Weather Service may conduct a survey to determine if a tornado touched down or not.

The storm continued to the southeast, bringing Tennis Ball Size hail in the Mahomet area, according to the National Weather Service and emergency management.

Golf ball hail was reported nearby also, with quarter to half dollar size hail reported in Champaign-Urbana.

Trees were damaged into Tolono, Pesotum and Savoy as the storms roared through.

They were also electric with near continuous lightning and thunder at the time, thanks to robust instability in the atmosphere.

In Champaign, rain fell so hard in a short period of time, numerous roads and viaducts were underwater, stranding vehicles and leaving others stopped in their vehicles until the water receded.

The WCIA 3 Studio took several inches of water while covering storms live on TV. Water quickly receded, and crews have worked all morning to help clean things up to ensure programming is not affected.

Further to the west, significant tree and powerline damage was reported in Jacksonville.

The National Weather Service may also opt to go there to assess the damage and determine if a tornado touched down or not.

For more reports, videos and photos, visit Meteorologist Jacob Dickey’s Facebook Page.

Storm Reports from NWS/SPC from across the region as of 10:30a

Hail Reports
TimeSizeLocationCountyStateLatLonComments
01382001 S CEDAR VALLEYCEDARIA417191252.25 INCH HAIL REPORTED … TIME ESTIMATED USING RADAR. (DVN)
0145100KEWANEEHENRYIL41248993(DVN)
01502502 E ROCHESTERCEDARIA41669113TIME OF THE EVENT ESTIMATED USING RADAR. (DVN)
0153100ROCHESTERCEDARIA41679117(DVN)
0200200MEMPHISSCOTLANDMO40469217(DVN)
0204125MEMPHISSCOTLANDMO40469217(DVN)
02061002 SW DAVENPORT MUNICIPASCOTTIA41599062PICTURE VIA SOCIAL MEDIA. ESTIMATED TO BE QUARTER SIZED. (DVN)
0215275DURANTCEDARIA41609091(DVN)
0249150LA BELLELEWISMO40129191(LSX)
0325100FARMINGTONFULTONIL40709001(ILX)
0346150GENEVAKANEIL41898831MULTIPLE REPORTS RECEIVED VIA SOCIAL MEDIA OF 1 TO 1.5 INCH DIAMETER HAIL IN GENEVA BETWEEN 1046 AND 1050 PM. (LOT)
03501502 WNW DUPAGE AIRPORTKANEIL41928828(LOT)
03531502 ENE ST. CHARLESKANEIL41928828MEASURED NEAR INTERSECTION OF KIRK ROAD AND MAIN STREET. (LOT)
0438100NAUVOOHANCOCKIL40559139CORRECTS PREVIOUS HAIL REPORT FROM NAUVOO. (DVN)
0440100CAZENOVIAWOODFORDIL40858934(ILX)
05151002 N NORMALMCLEANIL40548898(ILX)
06001001 WNW MAHOMETCHAMPAIGNIL40208842(ILX)
06031752 NW MAHOMETCHAMPAIGNIL40218843(ILX)
06031502 WSW DONNELLSONLEEIA40639160TIME ESTIMATED FROM RADAR. (DVN)
0606250MAHOMETCHAMPAIGNIL40198840(ILX)
06201001 ENE CHAMPAIGNCHAMPAIGNIL40128825(ILX)
0624100JACKSONVILLEMORGANIL39749023(ILX)
06252001 SSW MOOARLEEIA40449145(DVN)
Wind Reports
TimeSpeedLocationCountyStateLatLonComments
0148UNK2 N ROCHESTERCEDARIA41699117NUMEROUS REPORTS OF LIMBS DOWN NORTH OF ROCHESTER. THE TIME OF THE EVENT WAS ESTIMATED USING RADAR. (DVN)
0222UNK2 W BETTENDORFSCOTTIA415690513 INCH DIAMETER BRANCH DOWN WITH WIND … TIME ESTIMATED FROM RADAR. (DVN)
0255UNK2 NW LORAINEADAMSIL4017912516 INCH TREE LIMB SNAPPED. (LSX)
0300UNKLORAINEADAMSIL40159122MANY TREES DOWN. ESTIMATED 70 TO 80 MPH WINDS. (LSX)
0325UNKGOLDENADAMSIL40119102LARGE PINE TREE UPROOTED. (LSX)
0330UNKCAMP POINTADAMSIL40049107POWER LINES DOWN. (LSX)
0331UNK3 S MILOBUREAUIL41168958GRAIN BIN DOWN … UTILITY POLES SNAPPED … AND AN OVERTURNED LP TANK NEAR LOCATION. (DVN)
0332UNK1 WSW LONE TREE CORNERSBUREAUIL41178950GRAIN BIN FELL ON TOP OF ANOTHER LP TANK. (DVN)
0349UNK1 NW PEORIAPEORIAIL40738959TREES DOWN ACROSS WAR MEMORIAL DRIVE … NEAR CITY STADIUM. (ILX)
0350UNK2 WNW PEORIAPEORIAIL40738963MULTIPLE TREE LIMBS DOWN NEAR HOLY FAMILY CHURCH. (ILX)
0352603 W WASHINGTONTAZEWELLIL40708947(ILX)
0352UNK1 NNE PEORIAPEORIAIL40738959NUMEROUS TREES DOWN ON ROADS NEAR PEORIA STADIUM. (ILX)
0412UNK1 NE WASHBURNMARSHALLIL40938928TREE SNAPPED NORTH OF WASHBURN ON HWY 89. (ILX)
0423UNK7 S FLANAGANLIVINGSTONIL40778885REPORT OF WIRES DOWN AT THE INTERSECTION OF 400 ROAD EAST AND 1000 ROAD NORTH IN FLANAGAN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. (LOT)
0454UNKPONTIACLIVINGSTONIL40888863LARGE PINE TREE DOWNED. (LOT)
0455603 ENE NORMALMCLEANIL40538894(ILX)
0504UNKWASHINGTONTAZEWELLIL407089404 TO 5 IN DIAMETER TREE LIMBS DOWN. (ILX)
050559CENTRAL ILLINOIS AIRPORMCLEANIL40488891AWOS STATION KBMI BLOOMINGTON ARPT. (ILX)
0530UNKLE ROYMCLEANIL40348876SEMI BLOWN OVER … TREE LIMBS DOWN ON POWER LINES. (ILX)
0530UNKLE ROYMCLEANIL40358876POWER POLE FELL INTO A MOBILE HOME. (ILX)
0541UNK2 S BELLFLOWERMCLEANIL40318853MULTIPLE TREES DOWN WITH 2 BROKEN WINDOWS. (ILX)
0545UNKBELLFLOWERMCLEANIL40348853MULTIPLE TREES AND TREE BRANCHES DOWN. (ILX)
0549UNK4 SE BELLFLOWERMCLEANIL40308847DAMAGE TO OUTBUILDINGS AND TREES GREATER THAN 3 FEET IN DIAMETER SNAPPED AT THE BASE IN OSMAN. (ILX)
0551601 E NORMALMCLEANIL40518897(ILX)
0605UNKMAHOMETCHAMPAIGNIL40198840TREE DOWN ON IL 47 NORTH OF MAHOMET … BLOCKING ROADWAY. (ILX)
0625UNKTOLONOCHAMPAIGNIL399988266 INCH DIAMETER TREE LIMBS BROKEN. TIME ESTIMATED FROM RADAR. RELAYED BY WCIA-TV. (ILX)
0630UNK1 S JACKSONVILLEMORGANIL39729023MULTIPLE LARGE TREES DOWN AROUND JACKSONVILLE … OVER A FOOT IN DIAMETER. (ILX)
1153583 N CLEVELANDCUYAHOGAOH41528168ASOS STATION KBKL CLEVELAND. (CLE)