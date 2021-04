Danville Public Library looking to build Spanish-language collection

DANVILLE, Ill. (WCIA) — The Danville Public Library is seeking input from the community on starting up a Spanish-language collection.

A press release says that the library is recognizing the need to serve people who speak Spanish or are studying the language.

It has published an online survey where people can provide their input.

Below is a copy of the library’s press release written in Spanish.

La biblioteca pública de Danville busca establecer una colección en español.



DANVILLE, Ill. — La biblioteca pública de Danville busca establecer una colección de materiales en

español para nuestra comunidad de hispanohablantes y para los quien están aprendiendo el

idioma español.

La biblioteca pública de Danville reconoce la importancia de servir a nuestra comunidad de

hispanohablantes y a los quien están aprendiendo el idioma español en Danville. Con ese fin,

estamos trabajando para establecer una colección en español y nos gustaría recibir

comentarios de la comunidad.

Tómese algunos minutos para ayudarnos y compartir nuestra encuesta en tinyurl.com/DPL-Spanish.

Para obtener más información, por favor visite nuestra página web en danvillepubliclibrary.org.

La biblioteca está ubicada en 319 N. Vermilion St. en Danville. El horario de la biblioteca es de

lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.