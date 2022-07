ILLINOIS (STACKER) — There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Illinois using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2020 5-year estimate.

California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least. American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties.

Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Bdearthco // Wikimedia Commons

#50. Adams County

– Percent of residents that are veterans: 8.3% (4,222 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 102

— Korean War: 517

— Vietnam War: 1,425

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 867

— Gulf War (09/2002 or later): 684

User:Rmcclen // Wikimedia Commons

#49. Saline County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,556 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 63

— Korean War: 130

— Vietnam War: 536

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 320

— Gulf War (09/2002 or later): 157

Canva

#48. Stephenson County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (2,925 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 116

— Korean War: 401

— Vietnam War: 1,036

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 422

— Gulf War (09/2002 or later): 227

Canva

#47. Knox County

– Percent of residents that are veterans: 8.5% (3,403 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 53

— Korean War: 280

— Vietnam War: 1,388

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 557

— Gulf War (09/2002 or later): 407

Canva

#46. Edgar County

– Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,184 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 41

— Korean War: 103

— Vietnam War: 529

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 157

— Gulf War (09/2002 or later): 129

Rivers A. Langley; SaveRivers // Wikimedia Commons

#45. Randolph County

– Percent of residents that are veterans: 8.6% (2,216 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 71

— Korean War: 168

— Vietnam War: 826

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 437

— Gulf War (09/2002 or later): 350

Chris Pruitt // wikicommons

#44. Montgomery County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,997 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 93

— Korean War: 163

— Vietnam War: 699

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 304

— Gulf War (09/2002 or later): 279

JNix // Shutterstock

#43. Clay County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (892 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 20

— Korean War: 94

— Vietnam War: 397

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 141

— Gulf War (09/2002 or later): 32

Canva

#42. Jo Daviess County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (1,522 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 15

— Korean War: 96

— Vietnam War: 788

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 158

— Gulf War (09/2002 or later): 138

Boscophotos // Wikimedia Commons

#41. Mercer County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (1,070 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 63

— Korean War: 94

— Vietnam War: 465

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 180

— Gulf War (09/2002 or later): 155

Rivers Langley; SaveRivers // Wikimedia Commons

#40. Henry County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (3,358 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 129

— Korean War: 202

— Vietnam War: 1,264

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 577

— Gulf War (09/2002 or later): 672

csmith/dbb1 // Wikimedia Commons

#39. Hancock County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (1,249 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 27

— Korean War: 168

— Vietnam War: 546

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 206

— Gulf War (09/2002 or later): 158

IvoShandor // Wikimedia Commons

#38. Livingston County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (2,500 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 83

— Korean War: 284

— Vietnam War: 969

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 378

— Gulf War (09/2002 or later): 347

Daniel Schwen // Wikimedia Commons

#37. Hardin County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (298 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 48

— Vietnam War: 140

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 41

— Gulf War (09/2002 or later): 20

Canva

#36. Ford County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (914 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 12

— Korean War: 68

— Vietnam War: 326

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 164

— Gulf War (09/2002 or later): 121

Nyttend // Wikimedia Commons

#35. Richland County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (1,083 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 57

— Korean War: 135

— Vietnam War: 356

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 168

— Gulf War (09/2002 or later): 196

A. McMurray (A mcmurray) // Wikimedia Commons

#34. Ogle County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (3,546 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 133

— Korean War: 404

— Vietnam War: 1,256

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 967

— Gulf War (09/2002 or later): 681

Canva

#33. Lawrence County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (1,158 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 62

— Vietnam War: 274

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 158

— Gulf War (09/2002 or later): 218

Rivers Langley; SaveRivers // Wikimedia Commons

#32. Shelby County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (1,531 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 20

— Korean War: 200

— Vietnam War: 625

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 212

— Gulf War (09/2002 or later): 212

Kreeder13 // Wikimedia Commons

#31. Pike County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (1,093 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 25

— Korean War: 140

— Vietnam War: 352

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 175

— Gulf War (09/2002 or later): 176

IvoShandor // Wikimedia Commons

#30. Whiteside County

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (3,998 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 175

— Korean War: 541

— Vietnam War: 1,138

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 690

— Gulf War (09/2002 or later): 532

Canva

#29. Union County

– Percent of residents that are veterans: 9.4% (1,247 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 65

— Korean War: 127

— Vietnam War: 560

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 187

— Gulf War (09/2002 or later): 129

M Floyd // Flickr

#28. Jefferson County

– Percent of residents that are veterans: 9.4% (2,766 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 51

— Korean War: 241

— Vietnam War: 941

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 450

— Gulf War (09/2002 or later): 398

Canva

#27. Mason County

– Percent of residents that are veterans: 9.4% (1,007 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 40

— Korean War: 162

— Vietnam War: 375

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 173

— Gulf War (09/2002 or later): 90

Canva

#26. Christian County

– Percent of residents that are veterans: 9.4% (2,471 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 102

— Korean War: 185

— Vietnam War: 815

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 376

— Gulf War (09/2002 or later): 514

Coalfather // Wikimedia Commons

#25. Macoupin County

– Percent of residents that are veterans: 9.5% (3,382 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 113

— Korean War: 271

— Vietnam War: 1,330

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 485

— Gulf War (09/2002 or later): 545

Pixabay

#24. Madison County

– Percent of residents that are veterans: 9.5% (19,598 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 414

— Korean War: 1,421

— Vietnam War: 6,701

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 4,229

— Gulf War (09/2002 or later): 3,820

Rudi Weikard // Wikimedia Commons

#23. Marion County

– Percent of residents that are veterans: 9.5% (2,749 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 129

— Korean War: 267

— Vietnam War: 1,126

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 518

— Gulf War (09/2002 or later): 337

Nyttend // Wikimedia Commons

#22. Schuyler County

– Percent of residents that are veterans: 9.5% (545 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 41

— Vietnam War: 336

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 70

— Gulf War (09/2002 or later): 43

Nyttend // Wikimedia Commons

#21. Massac County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,047 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 10

— Korean War: 88

— Vietnam War: 347

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 248

— Gulf War (09/2002 or later): 164

Efy96001 // Wikimedia Commons

#20. White County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,039 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 31

— Korean War: 116

— Vietnam War: 518

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 204

— Gulf War (09/2002 or later): 141

Excel23 // Wikimedia Commons

#19. Putnam County

– Percent of residents that are veterans: 9.7% (447 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 17

— Korean War: 23

— Vietnam War: 213

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 93

— Gulf War (09/2002 or later): 42

doug_wertman // Wikimedia Commons

#18. Carroll County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (1,142 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 12

— Korean War: 117

— Vietnam War: 483

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 163

— Gulf War (09/2002 or later): 122

Idawriter // Wikimedia Commons

#17. Washington County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (1,081 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 13

— Korean War: 127

— Vietnam War: 452

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 205

— Gulf War (09/2002 or later): 157

Valis55 // Wikimedia Commons

#16. Johnson County

– Percent of residents that are veterans: 9.9% (1,006 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 18

— Korean War: 115

— Vietnam War: 424

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 162

— Gulf War (09/2002 or later): 96

Brandonrush // Wikimedia Commons

#15. Scott County

– Percent of residents that are veterans: 9.9% (390 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 2

— Korean War: 22

— Vietnam War: 193

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 26

— Gulf War (09/2002 or later): 45

Canva

#14. Williamson County

– Percent of residents that are veterans: 10.0% (5,244 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 86

— Korean War: 247

— Vietnam War: 2,119

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,074

— Gulf War (09/2002 or later): 797

Rudi Weikard // Wikimedia Commons

#13. Franklin County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (3,059 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 116

— Korean War: 338

— Vietnam War: 1,194

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 492

— Gulf War (09/2002 or later): 494

Canva

#12. Wabash County

– Percent of residents that are veterans: 10.2% (909 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 26

— Korean War: 36

— Vietnam War: 324

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 249

— Gulf War (09/2002 or later): 101

Nyttend // Wikimedia Commons

#11. Clinton County

– Percent of residents that are veterans: 10.3% (3,033 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 65

— Korean War: 261

— Vietnam War: 1,057

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 825

— Gulf War (09/2002 or later): 689

Canva

#10. Jersey County

– Percent of residents that are veterans: 10.3% (1,783 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 92

— Korean War: 113

— Vietnam War: 646

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 378

— Gulf War (09/2002 or later): 262

Rivers Langley; SaveRivers // Wikimedia Commons

#9. Calhoun County

– Percent of residents that are veterans: 10.3% (393 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 9

— Korean War: 88

— Vietnam War: 176

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 63

— Gulf War (09/2002 or later): 47

Nyttend // Wikimedia Commons

#8. Alexander County

– Percent of residents that are veterans: 10.4% (484 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 36

— Vietnam War: 182

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 94

— Gulf War (09/2002 or later): 38

Canva

#7. Marshall County

– Percent of residents that are veterans: 10.5% (962 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 40

— Korean War: 95

— Vietnam War: 340

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 159

— Gulf War (09/2002 or later): 116

Nyttend // Wikimedia Commons

#6. Henderson County

– Percent of residents that are veterans: 10.7% (589 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 49

— Korean War: 27

— Vietnam War: 326

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 90

— Gulf War (09/2002 or later): 19

Matt Turner // Wikimedia Commons

#5. Menard County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (1,038 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 36

— Korean War: 80

— Vietnam War: 408

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 146

— Gulf War (09/2002 or later): 161

Photolitherland // Wikicommons

#4. Pulaski County

– Percent of residents that are veterans: 11.3% (483 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 11

— Korean War: 30

— Vietnam War: 188

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 53

— Gulf War (09/2002 or later): 23

Canva

#3. Greene County

– Percent of residents that are veterans: 11.7% (1,203 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 7

— Korean War: 102

— Vietnam War: 447

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 197

— Gulf War (09/2002 or later): 209

Rudi Weikard // Wikimedia Commons

#2. St. Clair County

– Percent of residents that are veterans: 12.6% (24,717 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 652

— Korean War: 1,435

— Vietnam War: 8,024

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 8,627

— Gulf War (09/2002 or later): 6,915

Brandonrush // Wikimedia Commons

#1. Pope County

– Percent of residents that are veterans: 14.3% (509 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 11

— Korean War: 85

— Vietnam War: 240

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 138

— Gulf War (09/2002 or later): 5