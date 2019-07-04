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ATTENTION DIRECTV AND AT&T U-VERSE SUBSCRIBERS. LATE THIS EVENING, DIRECTV AND AT&T U-VERSE ABRUPTLY REMOVED WCIA AND WCIX FROM THEIR LINEUP. CALL 855-937-9466 NOW AND TELL DIRECTV AND AT&T U-VERSE TO RETURN WCIA AND WCIX AND DEMAND THEY BRING BACK YOUR LOCAL NEWS AND SHOWS LIKE THE REMAINDER OF THIS SEASON’S BIG BROTHER, THE NFL & SEC ON CBS, AND NEW SEASONS OF NCIS AND YOUNG SHELDON. CALL 855-937-9466 NOW AND TELL DIRECTV AND AT&T U-VERSE TO BRING BACK WCIA AND WCIX! CALL 855-937-9466 NOW AND TELL DIRECTV AND AT&T U-VERSE TO KEEP WCIA AND WCIX!

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