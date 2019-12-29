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Police arrest suspect after shots fired at mall

” Frito-Lay Plant in Sidney.”

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CORN IS BIG BUSINESS IN CENTRAL ILLINOIS. SO BIG… MAJOR CORN PRODUCT PRODUCERS SET UP SHOP HERE! NEXT TIME YOU BITE INTO DORITOS… THEY MIGHT HAVE BEEN MADE RIGHT DOWN THE ROAD.
CHANNEL 3’S JOHN PAUL TAKES US BEHIND THE HUSK AT THE FRITO LAY PLANT IN SIDNEY. EVEN THOUGH THE PEPSI COMPANY BOUGHT OUT FRITO LAY… THE SIDNEY FACILITY IS STILL IN OPERATION TODAY.

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