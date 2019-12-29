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Police arrest suspect after shots fired at mall

” Agriculture is big business in Central IL.”

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AGRI-BUSINESS IS BIG BUSINESS IN CENTRAL ILLINOIS THESE DAYS.
NUMBERS FROM THE STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE SHOW COMMODITIES GENERATE MORE THAN 19-BILLION DOLLARS A YEAR.
BUT IF YOU ASK ANY OLD-TIMER… IT’S A FAR CRY FROM WHAT THEY REMEMBER DOWN ON THE FARM. ANN ANDERSON LOOKS BACK AT OUR FARM HERITAGE. WOULDN’T IT BE GREAT TO SEE ONE OF THOSE WORKING TODAY? THERE ARE MORE THAN 72-THOUSAND FARMS IN ILLINOIS.

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