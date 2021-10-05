Tuscola Public Library embracing Halloween season

Tuscola, Ill. (WCIA)
UPCOMING EVENTS:
GOODNIGHT STORYTIME
OCT. 7TH AT 6:45PM
SPECIAL EVENING OUTSIDE STORYTIME.
HELD ON FACEBOOK IF WEATHER CONDITIONS REQUIRE.
EXPLORING CINEMA
MAD MAX: FURY ROAD
OCT. 13TH AT 6PM
HALLOWEEN/FALL SCIENCE
OCT. 20TH AT 4PM
OUTSIDE DEMOS AND EXPERIMENTS THAT SPARK FUN AND LEARNING
COOKING WITH MARLA
CHICKEN TIKKA MASALA
OCT. 21ST AT 6PM
FACEBOOK LIVE
OUTDOOR MOVIE AT THE LIBRARY
OCT. 29 AT DUSK
“HOCUS POCUS”
DRIVE-BOO!
OCTOBER 30TH TIME TBD
WEAR YOUR COSTUMES! GET IN YOUR CAR, TRUCK, GOLF CART, ETC. AND COME TO ERVIN PARK.
PARTICIPANTS STAY IN THEIR CAR AND ARE HANDED CANDY FROM TRUNK OR TREAT PARTICIPANTS THROUGHOUT THE PARK