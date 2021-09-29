Silvercreek Restaurant to host Empty Bowls event to benefit Daily Bread Soup Kitchen

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Urbana, Ill. (WCIA)

NEW FALL LUNCH AND DINNER MENUS AT SILVERCREEK

ABOUT DAILY BREAD SOUP KITCHEN:
Daily Bread Soup Kitchen is an all-volunteer non-profit organization that feeds and assists the underprivileged in Champaign-Urbana. A United Way Agency.

EMPTY BOWLS EVENT
2021 BENEFIT AND RAFFLE FOR DAILY BREAD SOUP KITCHEN

SILVERCREEK RESTAURANT
URBANA
WEDNESDAY, OCTOBER 6TH
3 TO 5:30PM

$25 ADULTS
$10 CHILDREN, 12 AND UNDER
INCLUDES A HANDCRAFTED BOWL WITH GOURMENT SOUP AND BREAD

TICKETS AVAILABLE AT THE EVENT

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