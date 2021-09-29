Silvercreek Restaurant to host Empty Bowls event to benefit Daily Bread Soup Kitchen

Urbana, Ill. (WCIA)
NEW FALL LUNCH AND DINNER MENUS AT SILVERCREEK
ABOUT DAILY BREAD SOUP KITCHEN:
Daily Bread Soup Kitchen is an all-volunteer non-profit organization that feeds and assists the underprivileged in Champaign-Urbana. A United Way Agency.
EMPTY BOWLS EVENT
2021 BENEFIT AND RAFFLE FOR DAILY BREAD SOUP KITCHEN
SILVERCREEK RESTAURANT
URBANA
WEDNESDAY, OCTOBER 6TH
3 TO 5:30PM
$25 ADULTS
$10 CHILDREN, 12 AND UNDER
INCLUDES A HANDCRAFTED BOWL WITH GOURMENT SOUP AND BREAD
TICKETS AVAILABLE AT THE EVENT